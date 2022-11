ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతీయ శక్తిగా, భద్రతా ప్రదాతగా భారత్.. : కేంద్రమంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్

Indo-Pacific Region: భారతదేశం తన పౌరులకు, భాగస్వామ్య దేశాలకు మానవతా సహాయం - విపత్తు సహాయాన్ని అందించే సామర్థ్యం ఇటీవలి సంవత్సరాలలో పెరిగింద‌ని పేర్కొన్న కేంద్ర ర‌క్ష‌ణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్.. ఇండో-పసిఫిక్‌లో ప్రాంతీయ శక్తి, భద్రతా ప్రదాతగా భారతదేశం ఉద్భవించిందని అన్నారు. మంగ‌ళ‌వారం నాడు హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ అండ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ (హెచ్‌ఎడిఆర్) ఎక్సర్‌సైజ్ 'Samanvay 2022' సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ పై వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. సాగర్ (SAGAR-Security and Growth for All in the Region) కింద ఈ ప్రాంతంలో ఆర్థిక వృద్ధి, భద్రతను నిర్ధారించడానికి భారతదేశం బహుళ భాగస్వాములతో సహకరిస్తోందని అన్నారు.

"మేము ప్రాంతీయ యంత్రాంగాల వివిధ ఒప్పందాల ద్వారా బహుపాక్షిక భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేసాము. ఇది సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనను ఎనేబుల్ చేసే ఇంటర్‌ఆపరేబిలిటీని మెరుగుపరిచింది" అని మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ చెప్పారు. కాగా, Samanvay 2022 కార్య‌క్ర‌మం నవంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు ఆగ్రా ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్‌లో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ వీఆర్ చౌదరి, ఇతర సీనియర్ సివిల్-మిలిటరీ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆసియా, ముఖ్యంగా ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతం వాతావరణ మార్పుల ప్రభావానికి లోనయ్యే అవకాశం ఉందని రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అన్నారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల అంచనాతో పాటు ఎక్కువ జనాభాకు సమాచారాన్ని అందించడం, ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం కీల‌కం, దీని కోసం సాధికార యంత్రాంగం అవ‌స‌రం అని అన్నారు.

"దేశాలు విభిన్న సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నందున, విపత్తులను ఎదుర్కోవటానికి సహకార సన్నద్ధత అవసరం" అని రాజ్ నాథ్ సింగ్ అన్నారు. వనరులు, సాంకేతిక‌త‌, వివిధ పరికరాలు, శిక్షణను పంచుకోవడం ద్వారా ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కోవడంలో దేశాలు కలిసి రావాలని కోరారు. విభిన్న సామర్థ్యాలను ఉపయోగించడం, నైపుణ్యం- కొత్త సాంకేతికతలను ఉపయోగించడం వల్ల ప్రకృతి వైపరీత్యాల ప్రభావం తగ్గుతుందని రాజ్‌నాథ్ సింగ్ నొక్కి చెప్పారు. "భారతదేశం, ఇతర దేశాలలో సమర్థవంతంగా ఉపశమనం అందించిన భారతదేశం బలమైన HADR (మానవతా సహాయం, విపత్తు ఉపశమనం) యంత్రాంగం, ప్రభుత్వం 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' చొరవ ఈ నిర్మాణాన్ని బలోపేతం చేసింది" అని చెప్పారు.

"జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ విధానాన్ని రూపొందించిన తర్వాత భారతదేశ విధానం నివారణ, సంసిద్ధత, ఉపశమనం, ప్రతిస్పందన, ఉపశమనం, పునరావాసంతో సహా 'బహుముఖ' విధానానికి ఉపశమన-కేంద్రీకృత విధానం నుండి దృష్టి సారించింది" అని మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ చెప్పారు.