Delhi: ఢిల్లీలో విపక్ష కూటమి చేపట్టిన నిరసనలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీశాయి. ఎన్నికల సంఘం పనితీరు, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పదవిపై విపక్షాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ రెండో రోజు కూడా ఆందోళన కొనసాగించాయి. పోలీసులు పలువురు ఎంపీలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈసీ కార్యాలయం వైపు వెళ్లిన విపక్ష ఎంపీలు
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విపక్ష కూటమి ఎంపీలు ఢిల్లీలో నిరసనకు దిగారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నేతృత్వంలో మధ్యాహ్నం జరిగిన సమావేశం అనంతరం ఎంపీలు తమ తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చించారు. అనంతరం మూడు బస్సుల్లో ఈసీ కార్యాలయం వైపు బయల్దేరారు. ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయానికి చేరుకుని నిరసన చేపట్టాలనుకున్నారు. అయితే జన్పథ్ సమీపంలోనే పోలీసులు భారీగా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి వారిని మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు.
రోడ్డుపై బైఠాయించిన రాహుల్, ప్రియాంక
పోలీసులు ముందుకు వెళ్లేందుకు అనుమతించకపోవడంతో రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీతో పాటు పలువురు విపక్ష ఎంపీలు రోడ్డుపైనే కూర్చుని నిరసన తెలిపారు. అక్కడి నుంచి కదిలేది లేదని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సమయంలో పోలీసులకు, రాహుల్ గాంధీకి మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. మరోవైపు పోలీసులు తనను కిందికి తోసే ప్రయత్నం చేశారని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. రాహుల్, ప్రియాంక చుట్టూ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు, కార్యకర్తలు నిలబడి వారిని చుట్టుముట్టారు.
ఒక్కొక్కరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
నిరసనకారులను అక్కడి నుంచి తరలించేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. పలువురు ఎంపీలు, కార్యకర్తలను ఒక్కొక్కరిగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాహుల్ గాంధీని కూడా పోలీసులు వాహనంలోకి ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తరలించారు. ప్రియాంక గాంధీతో పాటు ఇతర విపక్ష ఎంపీలు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో జన్పథ్ ప్రాంతంలో కొద్దిసేపు తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కనిపించాయి. పోలీసులు, నిరసనకారుల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకోవడంతో భారీగా బలగాలను రంగంలోకి దించారు.
ముందుగానే అప్రమత్తమైన ఢిల్లీ పోలీసులు
విపక్షాల తాజా ఆందోళనల నేపథ్యంలో సెంట్రల్ ఢిల్లీలో పోలీసులు భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. ఈసీ కార్యాలయం, జంతర్ మంతర్ వైపు వెళ్లే ప్రధాన మార్గాల్లో బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. కీలక ప్రాంతాల్లో అదనపు పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. అనుమతి లేని ర్యాలీలు, నిరసనలను నియంత్రించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. మంగళవారం జరిగిన నిరసనలో కూడా విపక్ష ఎంపీలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న నేపథ్యంలో.. ఈరోజు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అధికారులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు.
రాజీనామా చేసే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదన్న విపక్షాలు
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని విపక్ష కూటమి డిమాండ్ చేస్తోంది. ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించిన పలు అంశాలపై తమ అభ్యంతరాలను కేంద్రం, ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకే ఆందోళనలు చేపడుతున్నామని విపక్ష నేతలు చెబుతున్నారు. ఈ అంశంపై వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కేంద్ర ప్రభుత్వం బలహీనపరుస్తోందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. మరోవైపు నిరసనలకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెబుతూ నేతలను అడ్డుకున్నారు. దీంతో దేశ రాజధానిలో రాజకీయ ఉద్రిక్తతగా మారింది.