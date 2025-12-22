కోడీన్ కఫ్ సిరప్ కేసులో నిందితులకు సమాజ్‌వాదీ పార్టీతో సంబంధాలున్నాయని సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ అసెంబ్లీలో &nbsp;బయటపెట్టారు. సీఎం నిండుసభలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.&nbsp;

Uttar Pradesh : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇవాళ (డిసెంబర్ 22న) రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో కోడీన్ కఫ్ సిరప్ కేసుకు సంబంధించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కేసులోని నిందితులకు సమాజ్‌వాదీ పార్టీతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆయన సభలో ఆధారాలు చూపించారు. ఈ కేసులో ఎవరినీ వదిలిపెట్టేది లేదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.

కోడీన్ కఫ్ సిరప్ కేసు కింగ్‌పిన్ అలోక్ సిపాహి 

ఈ కేసు కింగ్‌పిన్ అలోక్ సిపాహికి సమాజ్‌వాదీ పార్టీతో సంబంధం ఉందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. మరో నిందితుడు అమిత్ యాదవ్ ఫోటో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్ యాదవ్‌తో ఉందని ఆయన చెప్పారు. అమిత్ యాదవ్ సమాజ్‌వాదీ పార్టీ యువజన సభతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు.

ఎస్పీ ప్రభుత్వంలోనే విభోర్ రాణా లైసెన్స్ జారీ

నిందితుడు విభోర్ రాణా మెడికల్ లైసెన్స్‌ను సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే జారీ చేశారని ముఖ్యమంత్రి సభకు తెలిపారు. అదే సమయంలో, ఎస్పీతో సంబంధం ఉన్న అలోక్ సిపాహిని ప్రస్తుత బీజేపీ ప్రభుత్వం తొలగించింది. ఈ మొత్తం కేసును పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ నేతృత్వంలోని సిట్ దర్యాప్తు చేస్తోంది.

కోడీన్ కఫ్ సిరప్ కేసులో సిట్ చర్యలు 

కోడీన్ కఫ్ సిరప్ కేసులో ఇప్పటివరకు 332 సంస్థలపై దాడులు జరిగాయని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. 136 సంస్థలపై ఎన్‌డిపిఎస్ చట్టం కింద కేసు నమోదు కాగా, 77 మందికి పైగా అరెస్టు అయ్యారు. ఈ చర్యను కోర్టు కూడా సమర్థించింది.

ఈ విషయంలో తమ ప్రభుత్వం జీరో టాలరెన్స్ విధానంతో పనిచేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్పష్టం చేశారు. "పాలు పాలుగా, నీళ్లు నీళ్లుగా తేలిపోతుంది" అని ఆయన అన్నారు. ఏ దోషికి రాజకీయ అండదండలు ఉండవు.

ఎస్పీపై ఎదురుదాడి 

మాఫియాతో ఎవరికి సంబంధాలున్నాయో రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసని ముఖ్యమంత్రి సమాజ్‌వాదీ పార్టీపై విమర్శలు చేశారు. కోడీన్ కఫ్ సిరప్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు శుభమ్ జైస్వాల్‌కు కూడా సమాజ్‌వాదీ పార్టీతో సంబంధం ఉందని యూపీ పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.

శుభమ్ జైస్వాల్, అమిత్ యాదవ్ వ్యాపార భాగస్వాములని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. వీరికి సమాజ్‌వాదీ పార్టీ యువజన సభతో కూడా సంబంధం ఉంది. శుభమ్ జైస్వాల్‌కు సన్నిహితుడిగా చెప్పబడుతున్న మిలింద్ యాదవ్ కూడా ఈ నెట్‌వర్క్‌లో భాగమే.

యూపీలో కోడీన్ కఫ్ సిరప్ ఉత్పత్తి లేదు, మరణాలు లేవు

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కోడీన్ ఉన్న కఫ్ సిరప్ ఉత్పత్తి కావడం లేదని, దాని వాడకం వల్ల రాష్ట్రంలో ఎవరూ చనిపోలేదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసు మందుల అక్రమ మళ్లింపు, ట్రేడింగ్, నిల్వకు సంబంధించింది.

 కఫ్ సిరప్‌తో మరణాలు సంభవించిన రాష్ట్రాల్లో, దాని ఉత్పత్తి తమిళనాడులో జరుగుతుందని సెంట్రల్ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. అయినప్పటికీ యూపీలో ఎఫ్‌ఎస్‌డీఏ విభాగం 1000కి పైగా కఫ్ సిరప్ నమూనాలను పరీక్షించింది.

అసెంబ్లీలో ప్రధాన నిందితుల పేర్లు

ఈ కేసులోని ప్రధాన నిందితుల పేర్లను కూడా ముఖ్యమంత్రి సభలో వెల్లడించారు. వీరిలో వారణాసికి చెందిన శైలీ ట్రేడర్స్ ఫార్మాకు చెందిన శుభమ్ జైస్వాల్, భోలా జైస్వాల్, ఆకాష్ పాఠక్, సహరాన్‌పూర్‌కు చెందిన అబార్ట్ హెల్త్ కేర్ విభోర్ రాణా, ఘజియాబాద్‌కు చెందిన సౌరభ్ త్యాగి, అభిషేక్ శర్మ, విశాల్ ఉపాధ్యాయ, తపన్ యాదవ్, షాదాబ్ ఉన్నారు. వీరితో పాటు లక్నోకు చెందిన మనోహర్ జైస్వాల్, బయో హబ్‌కు చెందిన ఇమ్రాన్‌లను కూడా ఈ కేసులో కింగ్‌పిన్‌లుగా పేర్కొన్నారు.

 మాఫియాతో ఎవరికి సంబంధాలున్నాయో రాష్ట్ర ప్రజలకు బాగా తెలుసని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. కోడీన్ కఫ్ సిరప్ కేసులో సమాజ్‌వాదీ పార్టీకి చెందిన వారి ప్రమేయం పూర్తిగా బయటపడింది.