Bihar Politics: భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)తో తెగతెంపులు చేసుకున్న బీహార్ ముఖ్యమంత్రి, జనతాదళ్-యూనైటెడ్ (జేడీయూ) అధినేత నితీష్ కుమార్ మంగళవారం నాడు సీఎం ప‌ద‌వికీ రాజీనామా చేశారు. మ‌రోసారి త‌న పాత మిత్రప‌క్షాల‌తో క‌లిసి ఆయ‌న ముఖ్యమంత్రిగా బుధవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. బీహార్‌లో పార్టీల మహాకూటమి రెండోసారి కలిసి ముందుకు సాగుతోంది. మహాకూటమికి బీహార్‌లో జనతాదళ్ (యూనైటెడ్), రాష్ట్రీయ జనతాదళ్, కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీల సభ్యులు ఉన్నారు. బీజేపీతో తెగ‌తెంపులు చేసుకున్న త‌ర్వాత, బీహార్‌లో రాజకీయ గందరగోళంపై వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన పలువురు నేతలు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.

బీహార్ రాజకీయ పరిస్థితులపై పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏమ‌న్నారంటే..

• నితీష్ కుమార్ నిర్ణయాన్ని ప్రశంసిస్తూ.. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP)కి వ్యతిరేకంగా ఒక స్టాండ్ తీసుకోవడానికి ఈ చర్యను "మంచి ప్రారంభం"గా అభివర్ణించారు. “ఇది మంచి ప్రారంభం. ఈ రోజున 'అంగ్రేజో భారత్ ఛోడో' నినాదం ఇవ్వగా, ఈరోజు 'బీజేపీ భగావ్' అనే నినాదం బీహార్ నుంచి వస్తోంది. త్వరలో వివిధ రాష్ట్రాల్లోని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజలు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా నిలబడతారని భావిస్తున్నాను” అని ఆయన అన్నారు.

• రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (RJD) అధ్యక్షుడు శరద్ యాదవ్ కూటమి చీలికను స్వాగతించారు. "Better late than never" అని అన్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో నితీష్‌ కుమార్‌ ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ఏకాభిప్రాయం ఉంటే, ఆయనే అత్యంత సమర్థుడని ఆయన అన్నారు.

• తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) రాజ్యసభ ఎంపీ డెరెక్ ఓ'బ్రియన్ కూడా మొత్తం వివాదంపై తన అభిప్రాయాన్ని తెలిపారు. "#BiharPolitics ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ @AmitShah పారిపోవడానికి, పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాన్ని నాలుగు రోజుల ముందుగానే మూసివేయడానికి మరొక పెద్ద కారణం" అని అయ‌న‌ తన అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతాలో పేర్కొన్నాడు. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు షెడ్యూల్ కంటే నాలుగు రోజుల ముందే ముగిశాయి.

• కాంగ్రెస్ సెక్రటరీ జనరల్ జైరాం రమేష్ కూడా బీహార్‌లో రాజకీయ వివాదంపై విరుచుకుపడ్డారు. “మార్చి 2020లో మధ్యప్రదేశ్‌లో కమల్ నాథ్ ప్రభుత్వ పతనాన్ని ఇంజనీర్ చేయడానికి మోడీ సర్కార్ COVID-19 లాక్‌డౌన్‌ను వాయిదా వేసింది. ఇప్పుడు, బీహార్‌లో తమ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం జరగబోతోందని తెలిసి పార్లమెంటు సమావేశాలను కుదించింది. పైకి వెళ్లేది తప్పక దిగిరాక తప్పదు!” అని తన అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతాలో పేర్కొన్నాడు.

• బీహార్ బీజేపీ నాయకుడు రవిశంకర్ ప్రసాద్, నితీష్ కుమార్ కాషాయ పార్టీ నుండి రెండవసారి విడిపోవడంతో రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆదేశాన్ని అవమానించారని అన్నారు. అతని ఉద్దేశాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, “బిజెపి మిమ్మల్ని అణగదొక్కాలని ప్రయత్నించిందని మీరు ఎలా చెప్పగలరు? బీహార్ ప్రజలు మిమ్మల్ని బలహీనపరిచేందుకు ప్రయత్నించారు, కానీ ప్రధాని మోడీ మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రిని చేశారు... 2020 ఎన్నికల్లో ప్రధాని మోడీ నాయకత్వంలో ఆయన గెలవలేదా? అని ప్ర‌శ్నించారు.

• లోక్ జనశక్తి పార్టీ (LJP) నాయకుడు చిరాగ్ పాశ్వాన్ కూడా నితీష్ కుమార్ రాజీనామాను ఖండించారు. "ఈ రోజు, నితీష్ కుమార్ విశ్వసనీయత సున్నా" అని అన్నారు. “బీహార్‌లో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలనీ, రాష్ట్రంలో తాజా ఎన్నికలకు వెళ్లాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మీకు (నితీష్ కుమార్) ఏదైనా భావజాలం ఉందా లేదా? అని ప్ర‌శ్నించారు.