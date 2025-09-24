క్యారెట్ ను ఇలా పెడితే మీ ముఖం బంగారంలా మెరిసిపోతుంది
క్యారెట్ ను తినడమే కాదు.. కాదు దీన్ని ముఖానికి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. క్యారెట్ ఫేస్ ప్యాక్ వల్ల మీ ముఖం అందంగా మెరిసిపోతుంది. అలాగే యవ్వనంగా ఉంటుంది. ఇందుకోసం క్యారెట్ ఫేస్ ప్యాక్ ను ఎలా తయారుచేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
క్యారెట్ ఫేస్ ప్యాక్
ఆడవారు అందంగా కనిపించేందుకు ఎన్నో రకాల బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ను వాడుతుంటారు. కానీ కెమికల్స్ ఉండే బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ కంటే సహజ పద్దతులను ఉపయోగించడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి చర్మానికి ఎలాంటి హాని చేయవు. వీటితో చర్మాన్ని కాంతివంతంగా చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం క్యారెట్ కూడా సహాయపడుతుంది. అవును క్యారెట్ ను ఉపయోగించి మీ ముఖాన్ని బంగారంలా మెరిసేలా చేయొచ్చు.
క్యారెట్ ఫేస్ ప్యాక్
క్యారెట్ చర్మానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. దీనిలో బీటా కెరోటిన్ ఉంటుంది. ఇది మన శరీరంలోకి వెళ్లి విటమిన్ ఎగా మారి చర్మాన్ని హెల్తీగా ఉంచుతుంది. అలాగే క్యారెట్ లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని చర్మంపై వృద్ధాప్య ఛాయలు, ముడతలు రాకుండా చేస్తుంది. ఈ ఫేస్ ప్యాక్ ఎండకు నల్ల బడిన చర్మ రంగును తొలగిస్తుంది. అలాగే నల్ల మచ్చలు, తెల్ల మచ్చలు, మొటిమలు, డ్రై స్కిన్ వంటి సమస్యలను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇందుకోసం క్యారెట్ ను ఎలా వాడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
క్యారెట్ను ఎలా ఉపయోగించాలి?
క్యారెట్ ఫేస్ ప్యాక్: ఈ ఫేస్ ప్యాక్ ను తయారుచేయడానికి ముందుగా క్యారెట్ ను బాగా ఉడికించండి. దీన్ని పేస్ట్ లా చేసి దీనిలో పెరుగు, తేనె వేసి బాగా కలిపి మెడకు, ముఖానికి పట్టించండి. 15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి. దీంతో మీ స్కిన్ స్మూత్ గా, కాంతివంతంగా అవుతుంది.
క్యారెట్ జ్యూస్ టోనర్: క్యారెట్ రసాన్ని కూడా మీ ముఖానికి పెట్టొచ్చు. ఇందుకోసం క్యారెట్ రసాన్ని తీసి వడకట్టి ఒక స్ప్రే బాటిల్ లో నింపి ఫ్రిజ్ లో పెట్టండి. దీన్ని ముఖం కడిగిన తర్వాత టోనర్ గా వాడితే సరిపోతుంది.
క్యారెట్ ఫేస్ ప్యాక్
వృద్ధాప్య ఛాయలు తగ్గడానికి: క్యారెట్ ను ఉపయోగించి ముఖంపై ముడతలు, గీతలు, మచ్చలు వంటి వృద్ధాప్య సంకేతాలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం క్యారెట్ రసాన్ని తీసుకుని అందులో ఆలివ్ ఆయిల్, గుడ్డు పచ్చసొన వేసి కలపండి.దీన్ని ముఖానికి రాస్తే ముఖ చర్మం పొడిబారడం తగ్గుతుంది. ముడతలూ పోతాయి.
క్యారెట్, శనగపిండి ఫేస్ ప్యాక్: ముఖానికి క్యారెట్, శెనగపిండి ఫేస్ ప్యాక్ ను కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం క్యారెట్ రసంలో శెనగపిండిని వేసి పేస్ట్ చేయండి. దీన్ని ముఖానికి రాస్తే చర్మ రంగు మెరుగుపడుతుంది. అలాగే అందంగా మెరిసిపోతుంది.