Telugu

చేతుల అందాన్ని పెంచే స్టోన్స్ గాజులు.. లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఇవిగో

woman-life Dec 13 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram- gehna_foryouu
Telugu

డైమండ్స్ లాంటి మెరుపు

డైమండ్స్ లాంటి మెరుపు కోరుకునేవారు, తక్కువ ధరలో వచ్చే ఇలాంటి స్టోన్ గాజులు తీసుకోవచ్చు. వైట్ డ్రెస్ తో అద్భుతంగా ఉంటాయి. 

Image credits: instagram- gehna_foryouu
Telugu

ఫ్లోరల్ డిజైన్ గాజులు

ఫ్లవర్స్, లీఫ్స్ తో ఉన్న ఈ ఫ్లోరల్ డిజైన్ గాజులు పట్టు చీరలతో సూపర్ గా ఉంటాయి. రాయల్ బ్లూ స్టోన్స్ ఈ గాజులను మరింత అందంగా మార్చాయి. 

Image credits: instagram- gehna_foryouu
Telugu

సింపుల్ డిజైన్

సింపుల్ డిజైన్ కోరుకునేవారు ఇలాంటి గాజులు తీసుకోవచ్చు. ఎరుపు, పసుపు లేదా మల్టీకలర్ చీర, లెహంగాలతో చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram- gehna_foryouu
Telugu

వైట్ స్టోన్ గాజులు

వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన గాజులు చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. ఇలాంటి గాజులు నెట్ చీరతో చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: instagram- gehna_foryouu
Telugu

స్టైలిష్ డిజైన్

సింపుల్, స్టైల్ కోరుకునేవారు ఇలాంటి బ్యాంగిల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి ప్రస్తుతం ట్రెండ్ లో ఉన్నాయి. 

Image credits: instagram- gehna_foryouu
Telugu

కట్ వర్క్ బ్యాంగిల్స్

జాలి కట్‌వర్క్‌తో ఉన్న ఈ గాజులు అన్ని వయసులవారికి బాగుంటాయి. రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: instagram- gehna_foryouu
Telugu

4 పీస్ గాజుల సెట్

స్క్వేర్ షేప్ స్టైల్ లో 4 పీస్ గాజుల సెట్ పెళ్లైన వారికి చాలా బాగుంటుంది. కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకునేవారికి మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram- gehna_foryouu

మగువల మనసుదోచే ముత్యాల బ్లౌజులు.. చూస్తే ఫిదా కావాల్సిందే!

మగువలు మెచ్చే చున్రీ చీరలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవిగో

పాదాల అందాన్ని పెంచే వెండి పట్టీలు.. ధర ఎంతో తెలుసా?

Hair fall: ఇవి రోజూ తింటే ఒక్క వెంట్రుక కూడా ఊడదు