చపాతీలను రోజూ తింటే ఇన్ని సమస్యలొస్తాయా
Chapati: చాలా మంది అన్నానికి బదులుగా చపాతీలనే ఎక్కువగా తింటున్నారు. ఎందుకంటే ఇది బరువు పెరగకుండా పాడాతుందని, షుగర్ ను కంట్రోల్ లో ఉంచుతుందని అనుకుంటారు. అందుకే వీటిని రోజూ తింటుంటారు. కానీ చపాతీలను రోజూ తింటే ఎన్ని సమస్యలు వస్తాయో తెలుసా?
చపాతీ
అన్నం కంటే చపాతీలే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివని నమ్ముతారు. ఎందుకంటే వీటిలో అన్నంలో మాదిరిగా కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండవు. ఈ కార్బోహైడ్రేట్లు శరీర బరువును మరింత పెంచుతాయి. అంతకాదు అన్నాన్ని తింటే బ్లడ్ షుగర్ కూడా పెరుగుతుంది. అందుకే షుగర్ పేషెంట్లు, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఎక్కువగా చపాతీలనే ఎక్కువగా తింటుంటారు. ఎలాంటి సమస్యలు లేనివారు కూడా రోజుకు రెండు లేదా ఒక పూట ఖచ్చితంగా గోధుమ చపాతీలను తింటుంటారు. కానీ రోజూ చపాతీలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
షుగర్ పెరుగుతుంది
డయాబెటీస్ పేషెంట్లు అన్నానికి బదులుగా గోధుమ చపాతీలనే ఎక్కువగా తింటుంటారు. ఎందుకంటే ఇవి షుగర్ ను పెంచవు. అలాగే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయని అనుకుంటారు. ఇది నిజమే అయినా.. షుగర్ పేషెంట్లు రోజూ చపాతీలను ఎక్కువగా తింటే మాత్రం బ్లడ్ షుగర్ బాగా పెరుగుతుంది. గోధుమ చపాతీలో కూడా గ్లూటెన్ ఉంటుంది. ఇది షుగర్ ను పెంచుతుంది. అందుకే డయాబెటీస్ ఉన్నవారు చపాతీలను రోజూ తినకూడదు.
బరువు పెరుగుతారు
బరువు తగ్గాలనుకునే చాలా మంది అన్నానికి బదులుగా రెండు మూడు పూటలా చపాతీలనే తింటుంటారు. ఇవి బరువును కంట్రోల్ లో ఉంచుతాయని నమ్ముతారు. కానీ ఇవి కూడా మీరు బరువు పెరిగేలా చేస్తాయి. ఎందుకంటే వీటిలో కూడా పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి మీరు ఫాస్ట్ గా బరువు పెరిగేలా చేస్తాయి. అందుకే వీటిని రోజూ ఎక్కువగా తినకూడదు.
జీర్ణ సమస్యలు
చాలా మందికి జీర్ణ సమస్యలు ఉంటాయి. అంటే తిన్నది అరగకపోవడం, మలబద్దకం వంటి జీర్ణ సమస్యలున్న వారు గోధుమ చపాతీలను రోజూ తినకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే ఇవి జీర్ణ సమస్యలను మరింత పెంచుతాయి. గోధుమ చపాతీలు జీర్ణం కావడానికి చాలా టైం పడుతుంది.
హైపోథైరాయిడిజం
హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నవారు కూడా గోధుమ చపాతీలను ఎక్కువగా, రోజూ తినకపోవడమే మంచిది. ఎందుకంటే గోధుమలు కూడా హైపోథైరాయిడిజం సమస్యను మరింత పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే రోజుకు మూడు నాలుగు చపాతీలను అస్సలు తినకండి.
అలసట
చాలా మందికి గోధుమ చపాతీలను తిన్న వెంటనే అలసటగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ విషయాన్ని ఎవరూ గమనించరు. నిపుణుల ప్రకారం.. చపాతీలను తిన్న వెంటనే అలసటగా, బద్దకంగా ఉంటుంది. దీనితో ఏ పనులూ చేయలేరు.