మూడు గ్రాముల్లో అదిరిపోయే బంగారు జుంకాలు.. చూసేయండి

woman-life Dec 13 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
డైలీవేర్ జుంకాలు

రోజువారి వాడకానికి ఈ బంగారు జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
ముత్యాల జుంకాలు

చిన్న బంగారు ముత్యాలతో ఉన్న ఈ జుంకాలు ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. 3 గ్రాముల్లోపే తయారవుతాయి. 

Image credits: Pinterest
లేటెస్ట్ డిజైన్

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ జుంకాలు మంచి ఎంపిక. 3-4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
2 గ్రాముల్లో..

స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు ఈ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
స్టైలిష్ డిజైన్

డైలీవేర్ కి ఈ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
ఎనామిల్ పెయింట్ జుంకాలు

ఎనామిల్ పెయింట్ తో ఉన్న ఈ జుంకాలు అన్ని వయసులవారికి బాగుంటాయి.  3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: instagram

