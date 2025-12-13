రోజువారి వాడకానికి ఈ బంగారు జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
చిన్న బంగారు ముత్యాలతో ఉన్న ఈ జుంకాలు ఎప్పుడూ ట్రెండ్ లో ఉంటాయి. 3 గ్రాముల్లోపే తయారవుతాయి.
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ జుంకాలు మంచి ఎంపిక. 3-4 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
స్కూల్ కి వెళ్లే పిల్లలకు ఈ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
డైలీవేర్ కి ఈ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
ఎనామిల్ పెయింట్ తో ఉన్న ఈ జుంకాలు అన్ని వయసులవారికి బాగుంటాయి. 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.
