ఆడవాళ్లు ఆరోగ్యం, అందం కోసం చేయాల్సిన పనులు ఇవి

woman-life Sep 23 2025
Author: Shivaleela Rajamoni Image Credits:Social Media
క్యాబేజీ

ఆడవారు క్యాబేజీని తింటే చాలా మంచిది. దీనిలో ఈస్ట్రోజెన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తింటే వీరికి రొమ్ము క్యాన్సర్ రాకుండా ఉంటుంది. 

Image credits: Getty
అరటిపండు

అరటిపండు కూడా ఆడవారి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. దీనిలో ఉండే పొటాషియం మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. 

Image credits: Getty
దానిమ్మ రసం

ఆడవారు రోజూ గ్లాస్ దానిమ్మ రసం తాగితే కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటు అదుపులో ఉంటాయి. ఆరోగ్యం  మెరుగపడుతుంది. 

Image credits: Getty
గర్భిణులు

గర్భిణులు రోజూ ఉదయాన్నే బ్రేక్ ఫాస్ట్ ను చేయాలి. దీనివల్ల బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గకుండా ఉంటాయి. 

Image credits: social media
యాపిల్

ఆడవారు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు యాపిల్ ను తొక్కతో సహా తినడం మంచిది. ఈ తొక్కలో ఉండే పెక్టిన్ శరీరంలోని విష పదార్థాలను బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: freepik
పాలు

ఆడవారు రోజూ కప్పు పాలను ఖచ్చితంగా తాగాలి. వీటిలో ఉండే కాల్షియం ఎముకల్ని బలంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: FREEPIK
పండ్లు, కూరగాయలు

ఆడవారు రోజూ 5 రకాల పండ్లను, కూరగాయలను తింటే ఆరోగ్యంగా, అందంగా ఉంటారు.

Image credits: Getty

