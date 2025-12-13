Telugu

బంగారం లాంటి పట్టీలు.. తక్కువ ధరలో అదిరిపోయే డిజైన్లు

woman-life Dec 13 2025
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
Telugu

రూబీ స్టోన్ పట్టీలు

స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి రూబీ స్టోన్ గోల్డ్ పాలిష్ పట్టీలు మంచి ఎంపిక. చాలా తక్కువ ధరలో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: social media
Telugu

మల్టీ చైన్ ఘుంగ్రూ పట్టీలు

ట్రెడిషనల్ లుక్ కోరుకునేవారికి మల్టీ చైన్‌ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ పట్టీలు బాగుంటాయి. వీటి ధర రూ. 500 వరకు ఉంటుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

డైలీవేర్ పట్టీలు

రోజూవారి వాడకానికి ఈ పట్టీలు సూపర్ గా ఉంటాయి. తక్కవ ధరలో దొరుకుతాయి.

Image credits: social media
Telugu

కుందన్ స్టోన్ పట్టీలు

బ్రైడల్ లుక్ కావాలంటే ఇలాంటి కుందన్ స్టోన్ పట్టీలు తీసుకోవచ్చు. వీటి ధర రూ. 500-1000 వరకు ఉంటుంది. 

Image credits: social media
Telugu

కట్‌వర్క్ పట్టీలు

కట్‌వర్క్ డిజైన్ పట్టీలు బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోవు. ఇవి అన్ని వయసులవారికి చక్కగా సరిపోతాయి.

Image credits: instagram

