Grey Hair: అప్పుడే తెల్ల జుట్టు వచ్చేసిందా? ఇవి రాస్తే మళ్లీ నల్లగా మారతాయి..!
Grey Hair: తెల్ల జుట్టు నల్లగా మార్చుకోవడానికి హెయిర్ డైలు వాడుతున్నారా? వాటి కారణంగా హెయిర్ మరింత డ్యామేజ్ చేస్తాయి. అందుకే సహజంగా వాటిని నల్లగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి
Grey Hair
ఈ కాలంలో చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు రావడం చాలా కామన్ అయిపోయింది. నిండా పాతికేళ్లు రాకముందే తెల్ల జుట్టు వచ్చేస్తోంది. తెల్ల జుట్టు కనపడుతుంటే వయసు పెరిగిపోయినట్లుగా కనపడతారు. దీంతో.. దానిని కవర్ చేసుకోవడానికి రంగులు వేయడం మొదలుపెడతారు. ఇలా రంగు పూయగానే.. అలా జుట్టంతా నల్లగా మారిపోవాలి అనుకుంటారు. కానీ, వాటి వల్ల హెయిర్ కంప్లీట్ గా డ్యామేజ్ అయిపోతుందనే విషయం తెలుసుకోరు. అందుకే, వాటికి బదులు సహజంగా జుట్టును నల్లగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
తెల్ల జుట్టుకు పరిష్కారం...
ఉసిరి, కొబ్బరి నూనె...
సమాన పరిమాణంలో ఉసిరి పొడి, కొబ్బరి నూనెను కలిపి, మీడియం మంట మీద వేడి చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గోరు వెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తలకు రాసి మసాజ్ చేయాలి. ఈ నూనెను వారానికి ఒకసారి రాసి మంచిగా మసాజ్ చేయాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా రాయడం వల్ల... మీ జుట్టు అందంగా మారుతుంది. తెల్ల జుట్టు కూడా నల్లగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
గోరింటాకు, కాఫీ పొడి...
కాఫీ పొడిని నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమంలో హెన్నా పొడి వేసి బాగా కలపాలి. ఈ హెయిర్ ప్యాక్ ని తలతో పాటు.. జుట్టుకు బాగా పట్టించాలి. ఈ హెయిర్ ప్యాక్ ని రెగ్యులర్ గా వాడటం వల్ల జుట్టుకు కండిషనింగ్ చేసి, మెరిసేలా చేస్తుంది. దీనిని రెగ్యులర్ గా వాడటం వల్ల జుట్టు నల్లగా మారుతుంది.
ఉల్లిపాయ రసం , తేనె:
ఉల్లిపాయ రసాన్ని ఒక టీస్పూన్ తేనెతో కలపండి. దీనిని మీ తలకు రాసి 30 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచండి. ఇది మెలనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, తెల్ల జుట్టు సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది.
ఇవి కూడా వాడొచ్చు...
కరివేపాకు , పెరుగు హెయిర్ ప్యాక్:
కరివేపాకును పెరుగుతో కలిపి పేస్ట్లా రుబ్బండి. ఈ హెయిర్ ప్యాక్ను వారానికి ఒకసారి ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు మూలాలకు పోషణ అంది, తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
మెంతి హెయిర్ ప్యాక్:
మెంతి గింజలను రాత్రంతా నానబెట్టి, వాటిని పేస్ట్లా రుబ్బి, వారానికి ఒకసారి మీ తలకు అప్లై చేయండి. ఇది జుట్టును బలోపేతం చేయడానికి, మెలనిన్ ఉత్పత్తిని నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.
కొబ్బరి పాలు , నిమ్మరసం మిశ్రమం:
కొబ్బరి పాలను కొద్దిగా నిమ్మరసంతో కలిపి, మీ జుట్టుకు పోషణ అందించడానికి, తెల్ల జుట్టు రావడం ఆలస్యం అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది.