Hair Dye: జుట్టుకు రంగేస్తుంటే.. ముఖానికి అంటుకుందా? ఆ మరక వదిలించే బెస్ట్ చిట్కా
Hair Dye: తెల్ల జుట్టుకు రంగు వేసుకోవడానికి కలర్ వేస్తుంటే..ఆ రంగు ముఖానికి, నుదురుకీ అంటుకుంటుందా? అంటిన మరకలు వదలడం లేదా? ఇలా ఈజీగా వాటిని వదిలించొచ్చు..
ఈ రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే అందరికీ తెల్ల వెంట్రుకలు వచ్చేస్తున్నాయి. తెల్ల వెంట్రుకలు వస్తే.. వయసు మళ్లిన వారిలా కనిపిస్తారు. అందుకే... అందరూ వాటిని కవర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ముఖ్యంగా మార్కెట్లో దొరికే హెయిర్ డైలు తెచ్చి పూసేస్తూ ఉంటారు. ఈ హెయిర్ డైస్ మన గ్రే హెయిర్ ని బాగా కవర్ చేస్తాయి. కానీ, ఆ డై జుట్టుకు రాస్తున్నప్పుడు ముఖానికి కూడా అంటుకుంటుంది. అంటిన వెంటనే తుడిచినా కూడా ఆ మరకలు అంత తొందరగా వదలవు. దీంతో.. హెయిర్ కలర్ వేసినట్లు ఈజీగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అయితే, ఈ కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే...ముఖానికి అంటిన డై కలర్ ని ఈజీగా తొలగించొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.పెట్రోలియం జెల్లీ లేదా కొబ్బరి నూనె...
మీరు హెయిర్ కి డై వేసినప్పుడు ముఖం లేదా గడ్డం ప్రాంతంలో స్కిన్ మీద కలర్ అంటకుండా ఉండాలంటే.. స్కిన్ మీద.. పెట్రోలియం జెల్లీ, కొబ్బరి నూనె లేదా మాయిశ్చరైజర్ రాయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల హెయిర్ కలర్.. మీ ముఖానికి అంటదు. అంటుకున్నా కూడా వెంటనే నీటితో కడిగితో పోతుంది.
2.నిమ్మరసం, బేకింగ్ సోడా...
నిమ్మరసాన్ని కొద్దిగా బేకింగ్ సోడాతో కలిపి పేస్టులాగా తయారు చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మీ ముఖం హెయిర్ కలర్ అంటిన ప్లేసులోనే రాయాలి. నెమ్మదిగా రుద్ది.. ఆ తర్వాత నీటితో కడగాలి. అంతే ఈజీగా ఆ మరకలు పోతాయి.
3.టూత్ పేస్టు...
హెయిర్ కలర్ ముఖానికి అంటినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో మీరు టూత్ పేస్టు రాయాలి. కొద్ది సేపటి తర్వాత క్లాత్ తో తుడిస్తే.. ఆ మరకలు ఈజీగా పోతాయి.
4.ఆల్కహాల్, శానిటైజర్..
ఒక కాటన్ బాల్ పై కొద్దిగా శానిటైజర్ కానీ, ఆల్కహాల్ కానీ తీసుకొని ముఖం మీద కలర్ మరకలు అంటిన చోట రాయాలి. ఇలా రుద్దితే.. వెంటనే ఆ మరకలు ఈజీగా వదులుతాయి.
5.బేబీ ఆయిల్: మీది ఒకవేళ సెన్సిటివ్ స్కిన్ అయితే.. బేబీ ఆయిల్ రాసి కూడా వదిలించొచ్చు.
6.పంచదార, ఆలివ్ ఆయిల్.. పంచదార, ఆలివ్ నూనె ఉపయోగించి కూడా ఈ మరకలను ఈజీగా వదిలించొచ్చు. చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఆ మరకలు పోతాయి. చర్మం మృదువుగా కూడా మారుతుంది.