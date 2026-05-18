Bangles: బడ్జెట్ లో అదిరిపోయే వెండి గాజులు.. ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే

ప్యూర్ వెండిలో కూడా కాకుండా వెండి పూత పూసిన ఈ గాజులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. వీటిని సింగిల్ గా కూడా వేసుకోవచ్చు.
హార్ట్ కట్ షేప్తో ఉన్న ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్పై గ్రీన్ స్టోన్ సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్ చాలా క్లాసీగా కనిపిస్తాయి. వీటిని గాజుల మధ్యలో వేసుకోవచ్చు. ఇవి మీకు బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే దొరుకుతాయి
సింగిల్ లైన్లో మెరిసే వైట్ స్టోన్స్, సన్నని పూసల బోర్డర్తో ఈ సిల్వర్ కంగన్ డిజైన్ చాలా స్లీక్గా ఉంటుంది. మీరు క్లీన్, మినిమల్ లుక్ ఇష్టపడితే.. ఇది తప్పకుండా మీ దగ్గర ఉండాల్సిందే
లహరియా వర్క్ సిల్వర్ కడియాలు క్లాసీగా ఉంటాయి. మధ్యలో మీనాకారీ స్టోన్స్ అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తాయి. ఇవి స్టాకింగ్ గా ఉంటాయి. రంగు రంగుల గాజులతో కలిపి వేసుకోవచ్చు.
ఈ డిజైన్ చాలా బోల్డ్, హెవీ లుక్ ఇస్తుంది. S-ఆకారపు ట్విస్టెడ్ ప్యాటర్న్, వైట్ స్టోన్స్తో ఇవి చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. హెవీ లుక్ ఇష్టపడేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
మీకు కట్వర్క్ ఇష్టమైతే, స్క్వేర్ ట్విస్ట్ సిల్వర్ బ్యాంగిల్స్ కొనండి. సెంటర్ బ్లాక్స్లో ఎరుపు-ఆకుపచ్చ రాళ్ల వర్టికల్ లైన్ దీనికి ప్రత్యేక లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ కడియం సింపుల్గా ఉన్నా, దాని ట్విస్టెడ్ వేవీ ప్యాటర్న్తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. వంపులపై ఉన్న చిన్న రౌండ్ స్టడ్స్, స్టోన్స్ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.ఏ దుస్తులకు అయినా సూట్ అవుతాయి
Moisturizer: ఆరోగ్యమైన, మెరిసే చర్మం కావాలంటే మీ మాయిశ్చరైజర్ ను ఇలా ఎంచుకోండి
Gold Jumkhi: 18 క్యారెట్ లో బంగారు జుంకాలు.. బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే...
Blouse Designs: వెనక్కి తిరిగితే చూపు తిప్పుకోలేరు, స్టైలిష్ బ్లౌజులు
Bandhani Suit: బ్యూటిఫుల్ బాందనీ కుర్తాసెట్.. సమ్మర్ కి బెస్ట్ ఛాయిస్