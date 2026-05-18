Saree Tips: చీరలో లావుగా కనిపిస్తున్నారా? ఇదొక్క ట్రిక్ తో సన్నగా కనిపిస్తారు, పొట్ట కూడా కనిపించదు
Saree Tips: చాలా మంది సెలబ్రెటీలు చీరలో చాలా సన్నగా, ఎత్తుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్లు అలా కనిపించడానికి కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అవుతారని మీకు తెలుసా? అవి ఫాలో అయితే మీరు కూడా సన్నగా కనిపించొచ్చు.
చీరలో సన్నగా కనిపించాలంటే...
చీర మన దేశ సంప్రదాయ వస్త్రం. పండగలు, పూజలు, పెళ్లిళ్లు.. ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా సరే.. మహిళల మొదటి ఛాయిస్ చీర. కానీ.. చాలా మందికి చీర ఎలా కట్టుకోవాలో సరిగా తెలీదు. ఎందుకంటే.. సరిగా కట్టుకోవడం రాక.. చీర కట్టుకుంటే తాము లావుగా కనిపిస్తున్నాం అని ఫీలౌతూ ఉంటారు. కానీ, ఎలా కట్టుకోవాలో తెలిస్తే.. చీర కంటే అందంగా మనల్ని చూపించేది మరొకటి ఉండదు. మరి.. చీరలో సన్నగా కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి? ఎలాంటి చిట్కాలు ఫాలో అవ్వాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం…
సరైన పెట్టికోట్ ఎంచుకోవడం...
చీరలో అందంగా కనిపించాలంటే సరైన పెట్టికోట్ ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సాధారణంగా అమ్మ, అమ్మమ్మలు వేసుకొనే కాటన్ పెట్టికోట్ వేసుకుంటే చీరకు సరిగా సెట్ అవ్వదు. అందుకే మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఈజీగా అందుబాటులో ఉన్న షేప్ వేర్ కొనుక్కోవాలి. ఇవి మీ శరీరానికి పర్ఫెక్ట్ షేప్ ఇస్తాయి. దీని వల్ల మీ పొట్ట, నడుము కూడా సన్నగా కనిపిస్తాయి.
చీర మెటీరియల్
స్లిమ్గా కనిపించాలంటే చీర మెటీరియల్ చాలా ముఖ్యం. షిఫాన్ లేదా జార్జెట్ చీరలు మిమ్మల్ని నాజూగ్గా చూపిస్తాయి. బరువైన చీరలకు బదులుగా వీటిని ఎంచుకోండి. ఈ చీరలు సహజంగా శరీరంపై పడిపోతాయి కాబట్టి స్లిమ్ లుక్ వస్తుంది. ఇక.. చీరకు పెద్ద అంచు ఉన్నవి వేసుకుంటే మీరు పొట్టిగా కనిపిస్తారు. అదే చిన్న అంచు ఉన్న చీర ఎంచుకుంటే.. పొడవుగా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
బ్లౌజ్
చీర కుచ్చిళ్లు
చీర కుచ్చిళ్లను ఫ్లాట్గా పెట్టాలి. అలాగే పల్లు సెట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా కుచ్చిళ్లను సరిగ్గా సర్దుకోవాలి. ఇలా నిటారుగా, తక్కువ కుచ్చిళ్లు పెడితే మీ ఎత్తు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. పొట్టిగా ఉండే మహిళలు ఈ విధంగా ప్లీట్స్ పెట్టుకోవాలి.
మీరు మొదటిసారి చీర కడుతున్నట్లయితే, పిన్నులను సరిగ్గా పెట్టుకోండి. మీ పొట్టలోని కొవ్వు కనిపించకుండా చీరను బ్లౌజ్తో కలిపి పిన్ చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చీర లుక్ మరింత పెరుగుతుంది. చీర కట్టుకున్న తర్వాత పొడవాటి చెవిపోగులు, సింపుల్ గాజు, ఒక సన్నని గొలుసు, ఒకే ఒక్క ఉంగరం కూడా మిమ్మల్ని చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.