Periods: పీరియడ్స్ లో అమ్మాయిలు తలస్నానం చేయకూడదా? ఏది అపోహ? ఏది నిజం?
Periods: మహిళల పీరియడ్స్ విషయంలో చాలా అపోహలు ఉంటాయి. పీరియడ్స్ లో అది చేయకూడదు.. ఇది చేయకూడదు అని చాలా చెబుతూ ఉంటారు. అలాంటి కొన్నింటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం...
Periods
మహిళలకు పీరియడ్స్ ప్రతి నెలా వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ పీరియడ్స్ సమయంలో విపరీతమైన నొప్పి, బాధ ఉంటాయి. వీటి సంగతి పక్కన పెడితే.. పీరియడ్స్ సమయంలో తలస్నానం చేయడం గురించి మన సమాజంలో చాలా రకాల అపోహలు, నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. దీనిపై శాస్త్రీయ దృక్పథం ( Scientific View) వాస్తవాలు తెలుసుకుందాం..
పీరియడ్స్ లో తలస్నానం చేయవచ్చా..?
చాలా మంది పీరియడ్స్ లో తలస్నానం చేయకూడదని, కేవలం నాలుగో రోజు లేదంటే ఐదో రోజు మాత్రమే చేయాలి అనుకుంటారు. కానీ, సైన్స్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా పీరియడ్స్ లో తలస్నానం చేయవచ్చు. పీరియడ్ వచ్చిన మొదటి రోజు తలస్నానం చేసినా కూడా ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రావు. నిజానికి ఈ సమయంలో శుభ్రత చాలా ముఖ్యం.
అపోహలు - వాస్తవాలు:
అపోహ 1: తలస్నానం చేస్తే రక్తస్రావం ఆగిపోతుంది.
వాస్తవం: రక్తస్రావం అనేది గర్భాశయానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ. తలస్నానానికి, గర్భాశయ రక్తస్రావానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు.
అపోహ 2: తలస్నానం చేస్తే సంతానలేమి సమస్యలు వస్తాయి.
వాస్తవం: ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం. తలస్నానం చేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో గర్భం దాల్చడానికి ఎటువంటి ఆటంకం కలగదు.
అపోహ 3: గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేస్తే రక్తం గడ్డకడుతుంది.
వాస్తవం: వేడి నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల శరీర కండరాలు రిలాక్స్ అయ్యి, పీరియడ్స్ నొప్పి (Cramps) నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
స్నానం చేస్తే ఏమౌతుంది?
శుభ్రత (Hygiene): పీరియడ్స్ సమయంలో శరీర ఉష్ణోగ్రతలో మార్పులు రావడం, చెమట పట్టడం సహజం. స్నానం చేయడం వల్ల శరీరం శుభ్రంగా ఉండి, ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉంటాయి.
నొప్పుల నుండి ఉపశమనం: గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం వల్ల పొత్తికడుపు నొప్పి, నడుము నొప్పి తగ్గుతాయి. రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.
మానసిక ప్రశాంతత: ఈ సమయంలో కలిగే చిరాకు తగ్గుతుంది. స్నానం చేయడం వల్ల మీకు తాజాగా (Fresh) అనిపిస్తుంది.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
గోరువెచ్చని నీరు: మరీ చల్లటి నీటి కంటే గోరువెచ్చని నీటిని వాడటం మంచిది. ఇది శరీరానికి హాయినిస్తుంది.
ఎక్కువ సేపు వద్దు: చాలా సేపు నీటిలో గడపడం వల్ల కొంతమందికి నీరసంగా అనిపించవచ్చు, కాబట్టి త్వరగా స్నానం పూర్తి చేయడం మంచిది.
జుట్టు ఆరబెట్టుకోవడం: తలస్నానం చేశాక జుట్టును వెంటనే ఆరబెట్టుకోవాలి. తల తడిగా ఉంటే జలుబు చేసే అవకాశం ఉంటుంది తప్ప, పీరియడ్స్కు దీనికి సంబంధం లేదు.
ఈ అపోహ ఎలా వచ్చింది అంటే... పూర్వ కాలంలో నదులకు వెళ్లి స్నానం చేయాల్సి వచ్చేది కాబట్టి, పీరియడ్స్ సమయంలో నీరసంగా ఉన్న మహిళలకు విశ్రాంతి ఇవ్వడం కోసం కొన్ని కట్టుబాట్లు పెట్టారు. కానీ నేటి సౌకర్యవంతమైన కాలంలో తలస్నానం చేయకూడదు అనడంలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.