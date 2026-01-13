ఓవల్ కట్ బ్యాక్ బ్లౌజ్ డిజైన్ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది. కాటన్ లేదా సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ చీరలతో సూపర్ గా ఉంటుంది.
జిగ్ జాగ్ డోరీ బ్లౌజ్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్ శారీతో కూడా అదిరిపోయే లుక్ వస్తుంది.
మ్యాంగో కట్ బ్లౌజ్ అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది. సింపుల్, ప్లేయిన్ శారీస్ తో చాలా బాగుంటుంది.
లీఫ్ కట్ బ్లౌజ్ డిజైన్లు ప్రస్తుతం ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. డీప్ రౌండ్ షేప్ బ్యాక్తో లీఫ్ కట్ డిజైన్ సూపర్ గా ఉంటుంది.
సింపుల్, సోబర్ లుక్ కోసం ఇలాంటి డిజైన్ బ్లౌజ్ను ఎంచుకోవచ్చు. డబుల్ డోరీ డిజైన్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
