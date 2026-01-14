Telugu

అదిరిపోయే డిజైన్లలో సల్వార్ సూట్స్.. ఓసారి ట్రై చేయండి

woman-life Jan 14 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram and gemini sonam bajwa
ఫ్లోరల్ సల్వార్ సూట్

ఫ్లోరల్ ప్రింట్‌తో ఉన్న ఇలాంటి సల్వార్ సూట్స్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఇవి కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: instagram sonam bajwa
ప్లెయిన్ చుడీదార్ సూట్

ప్లెయిన్ చుడీదార్ సూట్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది. 

Image credits: instagram sonam bajwa
జాకెట్ స్టైల్ ఫ్లేర్డ్ సూట్

జాకెట్ స్టైల్‌లో ఫ్లేర్డ్ సూట్ సూపర్ గా ఉంటుంది. వైట్, బ్లూ కాంబినేషన్ ఎవ్వరికైనా సూపర్ గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: instagram Sonam Bajwa
స్ట్రెయిట్ సూట్

హెవీ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి స్ట్రెయిట్ సూట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. పొడవుగా, సన్నగా ఉండే అమ్మాయిలకు ఈ సూట్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: instagram Sonam Bajwa
ప్రింటెడ్ కఫ్తాన్ సూట్

కంఫర్ట్, క్లాస్ రెండూ కావాలంటే కఫ్తాన్ సూట్ మంచి ఎంపిక. సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram Sonam Bajwa
ఎంబ్రాయిడరీ సూట్

కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు ఈ సూట్ సూపర్ గా ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
కాశ్మీరీ సూట్

కాశ్మీరీ సూట్ ప్రత్యేక సందర్భాలకు చక్కగా సరిపోతుంది. స్టైలిష్, ట్రెండీ లుక్‌ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram Sonam Bajwa

