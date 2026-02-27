- Home
- Life
- Woman
- Glowing face: 15 రోజులపాటు రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ 5 చేసినా చాలు.. మెరిసే ముఖం మీ సొంతం!
Glowing face: 15 రోజులపాటు రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ 5 చేసినా చాలు.. మెరిసే ముఖం మీ సొంతం!
ప్రస్తుతం చాలామందికి చిన్న వయసులోనే ముఖం మీద ముడతలు, మచ్చలు సాధారణమైపోయాయి. అయితే రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా ముఖాన్ని కాంతివంతంగా మార్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Night Skincare Steps
ముఖం అందంగా, కాంతివంతంగా, మృదువుగా ఉండాలంటే కేవలం మేకప్ సరిపోదు. సరైన స్కిన్కేర్ రొటీన్ అవసరం. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట పడుకునే ముందు చర్మాన్ని సరిగ్గా సంరక్షించుకోవడం అత్యంత కీలకం. దుమ్ము, దూళి, సూర్యకిరణాలు, మేకప్, చెమట వంటి అనేక కారణాల వల్ల చర్మం దెబ్బతింటుంది. మరి ఎక్కువకాలం అందంగా, యవ్వనంగా కనిపించాలంటే రాత్రిపూట కొన్ని పనులు తప్పకుండా చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఫేస్ క్లీనింగ్
మొదటగా ముఖాన్ని పూర్తిగా శుభ్రం చేసుకోవడం అవసరం. రోజంతా పేరుకుపోయిన మలినాలు, మేకప్ అవశేషాలు, అదనపు ఆయిల్ చర్మ రంధ్రాలను మూసివేస్తాయి. దీంతో మొటిమలు, బ్లాక్హెడ్స్, చర్మం మసకబారడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి మైల్డ్ ఫేస్వాష్ లేదా క్లెన్సర్తో ముఖాన్ని సున్నితంగా కడగాలి. గోరువెచ్చని నీటితో కడిగితే ఇంకా మంచిది. ముఖం శుభ్రం చేసుకోవడానికి స్కిన్ టోన్ కి సరిపోయే క్లెన్సర్ ఎంచుకోవాలి.
ఎక్స్ఫోలియేషన్
చర్మంపై పేరుకుపోయిన మృతకణాలను తొలగించడం కోసం వారానికి రెండు లేదా మూడు సార్లు ఎక్స్ఫోలియేట్ చేయడం మంచిది. మృతకణాలు ఉంటే చర్మం నిస్సారంగా కనిపిస్తుంది. అయితే రోజూ ఎక్స్ఫోలియేట్ చేయడం మంచిది కాదు. అధికంగా చేస్తే చర్మం పొడిబారడం, ఇర్రిటేషన్ కలగవచ్చు. సరైన పద్ధతిలో సరైన పరిమితిలో చేస్తే ముఖం మృదువుగా, కాంతివంతంగా మారుతుంది.
టోనర్ వాడటం
టోనర్ చర్మ pH స్థాయిని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. క్లెన్సింగ్ తర్వాత రంధ్రాలు కొద్దిగా తెరుచుకుంటాయి. టోనర్ వాటిని కుదించి చర్మాన్ని ఫ్రెష్గా ఉంచుతుంది. కాటన్ ప్యాడ్తో మెల్లగా అప్లై చేయడం మంచిది. రోజ్ వాటర్, ఆలొవెరా వంటి సహజ పదార్థాలతో తయారైన టోనర్లు చర్మానికి మరింత ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి.
మాయిశ్చరైజర్ వాడటం
నిపుణుల ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరికీ మాయిశ్చరైజర్ అవసరం. ఇది చర్మంలో తేమను నిల్వ ఉంచి పొడిబారకుండా కాపాడుతుంది. రాత్రిపూట మాయిశ్చరైజర్ వాడితే నిద్ర సమయంలో చర్మం రిపేర్ అవుతుంది. డ్రై స్కిన్ ఉన్నవారు క్రీమ్ బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్, ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవారు లైట్ జెల్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్ వాడటం మంచిది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా, హెల్తీగా ఉంచుతుంది.
సీరం అప్లై చేయడం
సీరమ్స్లో విటమిన్ C, హైల్యూరానిక్ యాసిడ్ వంటి శక్తిమంతమైన పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి చర్మ సమస్యలను దూరం చేస్తాయి. డార్క్ స్పాట్స్, ముడతలు, పిగ్మెంటేషన్ తగ్గించడంలో సీరం సహాయపడుతుంది. టోనర్ తర్వాత కొన్ని చుక్కల సీరం తీసుకుని మెల్లగా ముఖంపై అప్లై చేసుకొని తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ వాడితే ఫలితం మెరుగ్గా ఉంటుంది.