Earrings:తక్కువ బడ్జెట్ లో 18క్యారెట్ చెవిపోగులు, డైలీ వేర్ కి బెస్ట్

ఈ సింపుల్ టాప్స్ డైలీవేర్ పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి. చెవులకు మంచి అందాన్ని తెస్తాయి. స్టైలిష్ గా కనిపిస్తాయి.
మీకు మోడ్రన్, ట్రెండీ చెవిపోగులు కావాలంటే, రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ టాప్స్ను ఎంచుకోవచ్చు.
హూప్ స్టైల్లో ఉండే ఈ డ్రాప్ హార్ట్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్ చాలా సింపుల్గా, మినిమల్గా ఉంటుంది. దీన్ని మీరు ఏ సందర్భానికైనా, అలాగే రోజూ పెట్టుకోవడానికైనా ఎంచుకోవచ్చు.
సూది దారం ప్యాటర్న్లో ఉండే ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్ డిజైన్ను చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఇలాంటి 18 క్యారెట్ల గోల్డ్ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్ చెవులకు స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
రౌండ్ టాప్స్ ఇయర్ రింగ్స్లో ఈ డిజైన్ చాలా సాంప్రదాయంగా, స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి చెవిపోగులు సింపుల్గా, క్లాసీగా కనిపిస్తాయి.
టెంపుల్ స్టైల్లో ఉండే ఈ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్ చాలా ఫ్యాన్సీగా, సాంప్రదాయంగా ఉంటుంది. ఇది పెట్టుకోవడానికి సౌకర్యంగా, చూడటానికి గ్లామరస్గా కనిపిస్తుంది.
