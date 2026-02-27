Telugu

స్మూత్ ఫ్యాబ్రిక్ లో అదిరిపోయే సూట్స్ .. చూసేయండి!

Author: Kavitha G Image Credits:Gemini AI
ట్రెండీ డిజైన్ సిల్క్ సూట్

సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ ట్రెండీ డిజైన్ సిల్క్ సూట్ సూపర్ గా ఉంటుంది. ధర కూడా తక్కువే ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI
షేడెడ్ సిల్క్ సూట్

ఆఫీస్, కాలేజ్ లేదా ఏదైనా ఈవెంట్‌కు వెళ్లేటప్పుడు పింక్,  యెల్లో షేడ్స్‌లో ఉండే ఈ బాంధనీ ప్రింట్ సిల్క్ సూట్‌ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Gemini AI
అఫ్గానీ స్టైల్ సిల్క్ సూట్

ఈ స్టైల్ సూట్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో వీ నెక్, లూజ్ ప్యాటర్న్‌లో ఏ-లైన్ కుర్తా కుట్టించుకోవచ్చు.

Image credits: Gemini AI
గ్రీన్ సిల్క్ సూట్

గ్రీన్, గోల్డెన్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ సిల్క్ సూట్ మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. స్ట్రెయిట్ కట్ ప్యాంట్, బార్డర్ వర్క్ ఉన్న చున్నీ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Gemini AI
బ్లాక్ అండ్ రెడ్ సిల్క్ సూట్

బ్లాక్ బేస్‌పై రెడ్ ప్యాచ్‌వర్క్ చేసిన ఈ సిల్క్ సూట్‌ తక్కువ ధరలో వస్తుంది. కాలేజీ అమ్మాయిలకు చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Instagram@hamdan_suits
డైలీ వేర్ సిల్క్ సూట్

బ్లూ కలర్ కుర్తాపై నెక్, షోల్డర్ వద్ద వైట్ కలర్ డిటైలింగ్ ఇచ్చిన ఈ సూట్ డైలీ వేర్ కోసం మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Instagram@labelnav_by_nupuur
ఫ్రాక్ స్టైల్ సిల్క్ సూట్

ప్లెయిన్ పింక్ కలర్ సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో ఉన్న ఫ్లేర్డ్ కుర్తా, స్ట్రెయిట్ కట్ ప్యాంట్ అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తుంది. బాంధనీ ప్రింట్ సిల్క్ చున్నీతో లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. 

Image credits: Gemini AI

