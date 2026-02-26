రోజూ పెట్టుకోవడానికి లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే ఇలాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ స్టడ్స్ చాలా బాగుంటాయి. సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
కాలేజీకి వెళ్లే అమ్మాయిలకు ఇలాంటి గోల్డ్ స్టడ్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.
V-షేప్ గోల్డ్ స్టడ్స్ ని 1 గ్రాములో తీసుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలనుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవరైనా వీటిని పెట్టుకోవచ్చు.
లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ టాప్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. అన్ని రకాల దుస్తులతో చక్కగా సరిపోతాయి.
గోల్డ్, స్టోన్ కాంబినేషన్ సూపర్ గా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ లో స్టైలిష్ డిజైన్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇలాంటి హూప్ బాలీలు బెస్ట్ ఆప్షన్.
హార్ట్ షేప్ గోల్డ్ స్టడ్స్ అన్ని వయసులవారికి సెట్ అవుతాయి. 2 గ్రాముల్లోపు తీసుకోవచ్చు.
