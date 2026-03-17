IMD Rain Alert : ఏకంగా 64 సెం.మీ వర్షపాతమా..! ఈ ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్స్, ఇక అల్లకల్లోలమే..
Rains Alert : తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంది. ఎండలు మండిపోయే సమయంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి… దీంతో వాతావరణం చల్లబడింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలే వర్షాలు
Rain Alert : మండుటెండల నుండి ఉపశమనం కల్పిస్తూ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు మొదలయ్యాయి. ద్రోణి, నైరుతి దిశ నుంచి వీచే గాలుల ప్రభావంతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చాలాప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలే పడుతున్నాయి... ఒకటిరెండు చోట్ల మాత్రం భారీ వానలు, ఈదురుగాలుల బీభత్సం కొనసాగుతోంది. ఇలా గత ఆదివారం (మార్చి 15న) మొదలైన వర్షాలు సోమవారం (మార్చి 16న) మరింత జోరందుకున్నాయి... ఇవాళ (మార్చి 17, మంగళవారం) కూడా ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జోరువానలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖలు హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి.
నేడు ఏపీలో వర్షాలు..
నేడు ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా, రాయలసీమ... ఇలా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో పలుచోట్ల పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ(APSDMA) వెల్లడించింది. అలాగే పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఈ వేసవి వర్షాలతో తస్మాత్ జాగ్రత్త...
వేసవిలో కురిసే వర్షాలు పిడుగులు, ఈదురుగాలులను వెంటపెట్టుకుని వస్తాయి... కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు సంస్థ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ పనులకోసం పొలాలవద్ద ఉండే రైతులు, కూలీలు వర్ష సమయంలో చెట్లకిందకు వెళుతుంటారని... ఇలా అస్సలు చేయరాదని సూచించింది. చెట్లపైనే ఎక్కువగా పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉంటుందని... అంతేకాదు ఈదుగాలులకు కొమ్మలు విరిగిపడి ప్రమాదాలు జరగొచ్చని అంటోంది. అందుకే చెట్ల కింద కాకుండా సురక్షితమైన ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని APSDMA సూచించింది.
తెలంగాణలో అత్యధిక వర్షపాతం ఇక్కడే..
తెలంగాణ విషయానికి వస్తే రాజధాని హైదరాబాద్ సహా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నిన్న(సోమవారం) సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి... పాపన్నపేట మండలంలో వడగళ్ల వానలు పడ్డాయి. అత్యధికంగా వట్ పల్లిలో 64 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యింది. హైదరాబాద్ లో కూడా చిరుజల్లులు కురిశాయి. ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్ జారీచేసే స్థాయిలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
నేడు ఈ తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు
ఇవాళ (మార్చి 17, మంగళవారం) ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, యాదాద్రి భువనగిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ వర్షాలకు ఉరుములు మెరుపులు, పిడుగులు తోడవుతాయని... గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగం, గరిష్ఠంగా 50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని హైదరాబాద్ వాతవరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
నేడు హైదరాబాద్ లో వర్షాలు
రాజధాని హైదరాబాద్ తో పాటు శివారు జిల్లాలైన రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరిలో కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ వారంమొత్తం ఇలాగే తెలంగాణవ్యాప్తంగా వర్షాలుంటాయని... ఎండల తీవ్రత తగ్గి వాతావరణం చల్లగానే ఉంటుందని వెల్లడించింది. మధ్యాహ్నం ఎండ, సాయంత్రం వానతో భిన్నమైన వాతావరణం ఉంటుందట... ఈ వెదర్ చేంజ్ కారణంగా ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశాలుంటాయి. కాబట్టి ప్రజలు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.