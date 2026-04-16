- Home
- Telangana
హైదరాబాద్లో మీ సొంతింటి కల ఇక కలాగానే మిగిలిపోదు.. రూ. 40 లక్షలకే అపార్ట్మెంట్ లభించే ప్రాంతాలు
Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్కు రోజూ క్యూ కడుతుంటారు. ఇక్కడ సెటిల్ అవుదామనుకునే ప్రతీ ఒక్కరికీ సొంతిల్లు కల ఉంటుంది. అయితే మధ్యతరగతి వారికి అందుబాటులో అపార్ట్మెంట్స్ లభించే ప్రాంతాలేవో తెలుసుకుందామా?
వేగంగా పెరుగుతున్న హైదరాబాద్ మార్కెట్
హైదరాబాద్ నగరం ప్రస్తుతం దేశంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఐటీ రంగం విస్తరణ, కొత్త కంపెనీలు రావడం, మెట్రో సేవలు పెరగడం వల్ల నగర అభివృద్ధి మరింత వేగం పుంజుకుంది. ఈ ప్రభావంతో నివాస గృహాల ధరలు గత రెండేళ్లలో గణనీయంగా పెరిగాయి. అయితే, అందరికీ అందని గేటెడ్ కమ్యూనిటీలతో పాటు, సాధారణ బిల్డర్లు నిర్మించే చిన్న అపార్టుమెంట్లు మాత్రం ఇంకా కొంతవరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
స్టాండ్ అలోన్ అపార్టుమెంట్లకు డిమాండ్
మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎక్కువగా పెద్ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీలకు కాకుండా చిన్న అపార్టుమెంట్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. వీటిలో మెయింటెనెన్స్ ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటం, కొనుగోలు ధర కూడా కాస్త తక్కువగా ఉండటం ప్రధాన కారణాలు. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 2BHK ఫ్లాట్లు సాధారణంగా రూ.45 లక్షల నుంచి రూ.80 లక్షల వరకు ఉన్నాయి. స్థలం, కనెక్టివిటీ, సదుపాయాలపై ఆధారపడి ధర మారుతుంది.
పశ్చిమ శివార్లలో బడ్జెట్ అవకాశాలు
హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి వంటి ఐటీ కేంద్రాలకు దూరంగా ఉన్న పటాన్చెరు, ఇస్నాపూర్, ఆదిభట్ల ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం బడ్జెట్ కొనుగోలుదారులకు మంచి ఎంపికగా మారాయి. ఇక్కడ చదరపు అడుగు ధర సుమారు రూ.3,500 నుంచి రూ.4,800 వరకు ఉంది. చిన్న అపార్టుమెంట్లలో 2BHK ఫ్లాట్లు రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.55 లక్షల లోపే దొరుకుతున్నాయి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్, ఇండస్ట్రియల్ హబ్లకు సమీపం ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాంతాల్లో డిమాండ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.
ఉత్తర–తూర్పు ప్రాంతాల్లో స్థిరమైన ధరలు
మేడ్చల్, ఘటకేసర్, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్ పరిసరాల్లో కూడా ధరలు ఇంకా నియంత్రణలోనే ఉన్నాయి. చిన్న బిల్డర్ల ప్రాజెక్టుల్లో 2BHK ఫ్లాట్లు రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.65 లక్షల మధ్య లభిస్తున్నాయి. ఐటీ పార్కులు, ఏరోస్పేస్ ప్రాజెక్టులు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, ఈ ప్రాంతాల్లో భూమి ధరలు ఇంకా తక్కువగా ఉండటం కొనుగోలుదారులకు ప్రయోజనంగా మారుతోంది.
శామీర్పేట్ వైపు కొత్త అవకాశాలు
ఉత్తర హైదరాబాద్లోని శామీర్పేట్, తూకుంట, హకీంపేట్ వంటి ప్రాంతాలు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎదుగుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ జోన్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. సికింద్రాబాద్ నుంచి ఎలివేటెడ్ కారిడార్, భవిష్యత్ మెట్రో ప్రణాళికల కారణంగా ఈ ప్రాంతాలకు విలువ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ 2BHK ఫ్లాట్లు రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల మధ్య లభిస్తున్నాయి. బాబాగూడ వంటి సమీప ప్రాంతాల్లో కూడా కొత్త నిర్మాణాలు వేగంగా జరుగుతు
కొనుగోలు ముందు జాగ్రత్తలు
శివారు ప్రాంతాల్లో ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఫ్లాట్ కొనుగోలు చేసే ముందు అన్ని చట్టపరమైన అనుమతులు సరిచూడాలి. ముఖ్యంగా HMDA, GHMC నిబంధనల ప్రకారం నిర్మాణం జరిగిందో లేదో పరిశీలించడం అవసరం. సరైన డాక్యుమెంట్లు ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ఎంపిక చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న హైడ్రాను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొనుగోలు చేయడం మరీ మంచిది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.