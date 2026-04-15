Viral News: మా పిల్లి తల్లి కావడానికి, మీ పిల్లే కారణం.. ఇదేం పంచాయితీ సామీ
Viral News: సమాజంలో జరిగే కొన్ని సిల్లీ విషయాలు కూడా సీరియస్ పరిణామాలకు దారి తీస్తుంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఓ వింత సంఘటన బెంగళూరులో జరిగింది. మా పిల్లి తల్లి కావడాని మీ పిల్లే కారణం అంటూ ఇరుగుపొరుగు ఇల్ల వారు ఘర్షణకు దిగిన సంఘటన వైరల్ అయింది.
అసలీ ఘటన ఎలా మొదలైంది?
బెంగళూరులోని శేషాద్రిపురంలో ఒక విచిత్రమైన వివాదం చోటు చేసుకుంది. ఒక ఇంటి మగ పిల్లి, పక్కింటి ఆడ పిల్లిని గర్భవతిని చేసిందని చెబుతున్నారు. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆ ఆడ పిల్లి నాలుగు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే ఆ పిల్లల పుట్టుకపై ఆడ పిల్లి యజమానికి అసంతృప్తి ఏర్పడింది.
“మీ పిల్లి కాబట్టి మీరు చూసుకోవాలి” అని వివాదం
ఈ నేపథ్యంలో ఆడ పిల్లి యజమాని ఆ నాలుగు పిల్లలను మగ పిల్లి యజమాని ఇంటి ముందు పెట్టి, “మీ పిల్లే తండ్రి కాబట్టి మీరు ఈ పిల్లలను చూసుకోవాలి” అని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మాటలతో ఇరు కుటుంబాల మధ్య వాగ్వాదం మొదలైంది.
ఘర్షణగా మారిన వాగ్వాదం
ఆడ పిల్లి యజమాని, ఆమె కుమార్తె కలిసి పిల్లలను పక్కింటి ముందు పడేసినట్లు సమాచారం. ఇరువర్గాలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్రంగా విమర్శలు చేసుకుంటూ పరిస్థితిని మరింత వేడెక్కించారు. ఈ గొడవలో పక్కవాళ్లు కూడా జోక్యం చేసుకోవడంతో ఉద్రిక్తత పెరిగింది.
పోలీసుల జోక్యం, పరిష్కారం
ఒక దశలో ఆడ పిల్లి యజమాని, పక్కింటి పిల్లపై యాసిడ్ దాడి చేస్తానని బెదిరించడంతో పరిస్థితి తీవ్రమైంది. వెంటనే మగ పిల్లి యజమాని 112కి కాల్ చేశారు. శేషాద్రిపురం పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన హోయ్సాలా బృందం ఉదయం 7 గంటల సమయంలో అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చింది. ఇరు కుటుంబాలకు కౌన్సిలింగ్ చేసి, రెండు పిల్లలను ఒక్కో కుటుంబం చూసుకోవాలని సూచించారు.
పిల్లుల స్టెరిలైజేషన్ ఎందుకు ముఖ్యం?
ఈ ఘటనలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే—ఇరు కుటుంబాలు తమ పిల్లులకు స్టెరిలైజేషన్ చేయించకపోవడం. ఆడ పిల్లులకు “స్పేయింగ్”, మగ పిల్లులకు “న్యూటరింగ్” చేయించడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, జీవితకాలం పెరుగుతుంది, అనవసరంగా పిల్లలు పుట్టకుండా నియంత్రణలో ఉంటుంది. భారత జంతు సంక్షేమ బోర్డు ప్రకారం, వీధి జంతువుల సంఖ్యను నియంత్రించేందుకు స్టెరిలైజేషన్, టీకాలు చాలా అవసరం. ఇలా చేయడం వల్ల జంతువుల ఆరోగ్యం కాపాడటమే కాకుండా సమాజంలో సమస్యలు తగ్గుతాయి.