హైదరాబాద్లో కొత్త బస్ టర్మినల్.. ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్
Hyderabad: ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతంగా చేయడానికి తెలంగాణ ఆర్టీసీ కీలక చర్యలు చేపడుతోంది. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు కొత్త బస్ టెర్మినల్ నిర్మాణం చేపట్టనుంది.
కాచిగూడలో భూముల మార్పిడికి ప్రణాళిక
కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ ప్రస్తుతం నగరంలోని కీలక రైల్వే కేంద్రాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. ప్రతిరోజూ 70కు పైగా రైళ్లు ఇక్కడికి రాకపోకలు సాగిస్తుండగా, సుమారు 40 వేల మంది ప్రయాణికులు ఈ స్టేషన్ను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే స్టేషన్ను మరింత విస్తరించడానికి అవసరమైన స్థలం లేకపోవడంతో రైల్వే శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అదనపు భూమి కేటాయించాలని కోరింది. ఈ నేపథ్యంలో కాచిగూడ డిపోకు చెందిన సుమారు 9 ఎకరాల భూమిలో 5 ఎకరాలను రైల్వేకు అప్పగించి, బదులుగా చిలకలగూడలో ఉన్న 5 ఎకరాల స్థలాన్ని ఆర్టీసీ స్వాధీనం చేసుకునే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. మిగిలిన 4 ఎకరాల్లో కొత్త డిపో నిర్మాణాన్ని కూడా ఆర్టీసీ పరిశీలిస్తోంది.
చిలకలగూడలో ఆధునిక బస్ టెర్మినల్
భూముల మార్పిడి పూర్తయిన తర్వాత చిలకలగూడలో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బస్ టెర్మినల్ నిర్మించాలని ఆర్టీసీ యోచిస్తోంది. ప్రయాణికులకు విశాలమైన వేచి ఉండే హాల్స్, డిజిటల్ సమాచారం అందించే డిస్ప్లే బోర్డులు, మెరుగైన పార్కింగ్ సౌకర్యాలు, సురక్షిత ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ మార్గాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అదే సమయంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల కోసం ప్రత్యేక ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, నిర్వహణ షెడ్లు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఈవీ బస్సుల సేవలు మరింత వేగవంతం కావడంతో పాటు నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
సికింద్రాబాద్, రెతిఫైల్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్
ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ముందు భాగం, రెతిఫైల్ బస్ స్టేషన్ పరిసరాలు నగరంలో అత్యంత రద్దీ ప్రాంతాలుగా మారాయి. కొండాపూర్, మెహిదీపట్నం, చార్మినార్, పటాన్చెరు, దిల్సుఖ్నగర్, హయత్నగర్ వంటి ప్రధాన మార్గాల్లో నడిచే బస్సులు ఒకే ప్రాంతంలో చేరడంతో తరచూ ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. చిలకలగూడలో కొత్త టెర్మినల్ అందుబాటులోకి వస్తే ఈ రూట్లలోని కొన్ని బస్సులను అక్కడి నుంచి నడిపే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో రెతిఫైల్ బస్ స్టేషన్పై భారం తగ్గడంతో పాటు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్ కూడా గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు మరింత బలం
తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఇప్పటికే ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల వినియోగాన్ని క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. కొత్త టెర్మినల్లో అధునాతన ఛార్జింగ్ మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల బస్సులు తక్కువ సమయంలోనే మళ్లీ సర్వీసులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ప్రత్యేక మెయింటెనెన్స్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వాహనాల మరమ్మతులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో ప్రయాణికులకు సమయానికి బస్సులు అందుబాటులో ఉండటంతో పాటు ఆర్టీసీ సేవల నాణ్యత కూడా మెరుగుపడనుంది.
స్కైవాక్తో మెట్రో-రైల్వే అనుసంధానం
సుమారు రూ.700 కోట్ల వ్యయంతో కొనసాగుతున్న సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని స్కైవాక్ నిర్మాణానికి కూడా ప్రణాళిక సిద్ధమైంది. సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి దిగిన ప్రయాణికులు ప్రస్తుతం రైల్వే స్టేషన్ చేరుకోవడానికి దాదాపు అర కిలోమీటరు నడవాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా రెతిఫైల్ సిటీ బస్ స్టేషన్ వెనుక భాగం నుంచి సుమారు 120 మీటర్ల పొడవైన స్కైవాక్ నిర్మించనున్నారు. దీనికి అవసరమైన అనుమతుల కోసం ఆర్టీసీ, రైల్వే అధికారుల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. స్కైవాక్ పూర్తయిన తర్వాత మెట్రో, బస్సు, రైల్వే సేవల మధ్య అనుసంధానం మరింత సులభమవుతుంది. ప్రయాణికులు ఒక రవాణా వ్యవస్థ నుంచి మరోదానికి వేగంగా చేరుకునే అవకాశం కలగడంతో నగర ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ మరింత మెరుగ్గా మారనుంది.