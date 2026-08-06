OYO Rules: పెళ్లికాని కపుల్స్ ఓయో రూమ్లో గడపడం నేరమా.? చట్టం ఏం చెబుతోంది.?
OYO Rules: ప్రస్తుతం చాలా మంది యువ జంటలు కొంత సమయం ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు OYO లేదా ఇతర హోటళ్లలో గదులు బుక్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే, పెళ్లి కాకపోతే రూమ్ ఇస్తారా?, పోలీసులు ఇబ్బంది పెడతారా? ఈ విషయంలో భారత చట్టం ఏమి చెబుతుందంటే.
పెళ్లి కాని జంటలు OYOలో ఉండటం చట్టబద్ధమేనా?
భారతదేశంలో ఇద్దరూ చట్టబద్ధమైన వయస్సు కలిగిన వ్యక్తులు అయితే, వారు పరస్పర అంగీకారంతో హోటల్లో ఒకే గదిలో ఉండడాన్ని చట్టం నిషేధించదు. సాధారణంగా పురుషుడు 21 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, మహిళ 18 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు కలిగి ఉంటే, వారు తమ ఇష్టప్రకారం కలిసి ఉండవచ్చు. కాబట్టి, కేవలం పెళ్లి కాలేదనే కారణంతో హోటల్ గది బుక్ చేసుకోవడాన్ని చట్టం తప్పుగా పరిగణించదు.
లోకల్ ఐడీతో రూమ్ బుక్ చేసుకోవచ్చా?
చాలా సందర్భాల్లో అదే నగరానికి చెందిన గుర్తింపు కార్డు (Local ID) చూపిస్తే హోటల్ రూమ్ ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తారని భావిస్తారు. అయితే చట్టపరంగా లోకల్ ఐడీ ఉండటం మాత్రమే రూమ్ నిరాకరించడానికి కారణం కాదు. అయితే, ప్రతి హోటల్కు తమ సొంత నిబంధనలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం OYOతో పాటు పలు ప్రముఖ హోటళ్లు కూడా లోకల్ ఐడీని అంగీకరిస్తున్నాయి. అందుకే రూమ్ బుక్ చేసే ముందు "Couples Allowed", "Local ID Accepted" వంటి వివరాలను ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.
పోలీసులు వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉందా?
ఈ విషయంలో చాలా మందికి భయం ఉంటుంది. కానీ, ఇద్దరు మేజర్లు తమ అంగీకారంతో హోటల్లో ఉంటే, కేవలం ఆ కారణంతో పోలీసులు వారిని అరెస్ట్ చేయడం లేదా వేధించడం చట్టబద్ధం కాదు. అయితే, ఆ గదిలో చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయనే అనుమానం ఉంటే మాత్రమే పోలీసులు విచారణ చేయవచ్చు. సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి కారణం లేకుండా జోక్యం చేసుకునే అధికారం వారికి ఉండదు.
హోటల్లో ఉండే సమయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
హోటల్లో చెక్-ఇన్ చేసే సమయంలో తప్పనిసరిగా చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డును సమర్పించాలి. హోటల్ నిబంధనలను పాటించడం కూడా అవసరం. రూమ్ బుక్ చేసే ముందు ఆ హోటల్లో జంటలకు అనుమతి ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి. అలాగే ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసే సమయంలో హోటల్ పాలసీని పూర్తిగా చదవడం మంచిది. దీంతో తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావు.
చట్టపరంగా తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం
భారత చట్టాల ప్రకారం ఇద్దరు పెద్దవారు పరస్పర అంగీకారంతో కలిసి హోటల్లో ఉండటం నేరం కాదు. అయితే, ప్రతి హోటల్కు తమ సొంత వ్యాపార నిబంధనలు అమలు చేసే హక్కు ఉంటుంది. అందువల్ల హోటల్ పాలసీలను గౌరవించడం, సరైన గుర్తింపు పత్రాలు వెంట ఉంచుకోవడం, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. ఈ నియమాలను పాటిస్తే OYO లేదా ఇతర హోటళ్లలో ఎలాంటి అనవసర సమస్యలు లేకుండా బస చేయవచ్చు.