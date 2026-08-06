ఇవేం టాయిలెట్స్ బాబోయ్.. బయట నుంచి అంతా కనిపిస్తుంది. కానీ లోపికి వెళ్తే మాత్రం
Transparent Toilet: జపాన్ అంటే సాంకేతికతకు పెట్టింది పేరు. అందుకే ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచే ఎన్నో వినూత్న ఆవిష్కరణలు అక్కడ కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిలో టోక్యో నగరంలోని పారదర్శక పబ్లిక్ టాయిలెట్లు (Transparent Public Toilets) ఒకటి.
ఈ పారదర్శక టాయిలెట్లు ఎలా పనిచేస్తాయి?
ఈ టాయిలెట్ల నిర్మాణంలో సాధారణ గాజును కాకుండా 'స్మార్ట్ గ్లాస్' (Smart Glass) టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. టాయిలెట్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు గాజు పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఉంటుంది. దీంతో బయట నుంచే లోపల పరిశుభ్రంగా ఉందా? ఎవరైనా ఉన్నారా? అనే విషయాలను సులభంగా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఎవరైనా లోపలికి వెళ్లి తలుపు లాక్ చేసిన వెంటనే ఆ స్మార్ట్ గ్లాస్ విద్యుత్ సాంకేతికత సహాయంతో వెంటనే అపారదర్శకంగా (Opaque) మారిపోతుంది. దీంతో బయట ఉన్నవారికి లోపల ఏమీ కనిపించదు. లోపల ఉన్న వ్యక్తికి పూర్తి గోప్యత లభిస్తుంది.
ఇలాంటి టాయిలెట్లను ఎందుకు నిర్మించారు?
జపాన్లోని టోక్యో టాయిలెట్ ప్రాజెక్ట్ (Tokyo Toilet Project)లో భాగంగా ఈ ప్రత్యేక టాయిలెట్లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలు సాధారణంగా పార్కుల్లో ఉండే పబ్లిక్ టాయిలెట్లను ఉపయోగించడానికి రెండు ప్రధాన కారణాలతో వెనుకాడుతారని నిర్వాహకులు గుర్తించారు. మొదటిది టాయిలెట్ పరిశుభ్రంగా ఉందో లేదో తెలియకపోవడం. రెండోది లోపల ఎవరైనా దాక్కొని ఉన్నారేమో అనే భయం. ఈ రెండు సమస్యలకు ఒకేసారి పరిష్కారం చూపేందుకే ఈ పారదర్శక టాయిలెట్లను రూపొందించారు. టాయిలెట్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు లోపల పరిస్థితిని చూసి, నమ్మకంగా ఉపయోగించే అవకాశం కల్పించారు.
ఈ ప్రాజెక్టు వెనుక ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఈ టాయిలెట్ల రూపకల్పనను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత జపాన్ ఆర్కిటెక్ట్ షిగేరు బాన్ (Shigeru Ban) రూపొందించారు. ఆయన ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రిట్జ్కర్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రైజ్ విజేత కూడా. టోక్యోలోని షిబుయా (Shibuya) ప్రాంతంలోని పార్కుల్లో ఈ టాయిలెట్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి కేవలం మరుగుదొడ్లుగా మాత్రమే కాకుండా, అందమైన డిజైన్తో నగర అందాన్ని పెంచేలా తీర్చిదిద్దారు. రాత్రి సమయంలో వీటిలో ఉండే రంగురంగుల లైటింగ్ వల్ల అవి పార్కుల్లో వెలిగే లాంతర్లలా కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో పలువురు ప్రముఖ డిజైనర్లు కూడా పాల్గొన్నారు. తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టును షిబుయాలోని మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించారు.
జపాన్ టాయిలెట్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందుకు ప్రసిద్ధి చెందాయి?
జపాన్లోని టాయిలెట్లు అత్యాధునిక సౌకర్యాలకు ప్రసిద్ధి. అక్కడి ప్రముఖ సంస్థ TOTO తయారు చేసే టాయిలెట్లలో అనేక స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఉంటాయి. బటన్ నొక్కగానే ఆటోమేటిక్గా శుభ్రపరిచే వాటర్ జెట్, వెచ్చని సీటు, గాలి ద్వారా డ్రై చేసే సదుపాయం, తలుపు తెరిచినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మూత పైకి లేవడం, ఉపయోగించిన తర్వాత స్వయంగా మూత మూసుకుపోవడం వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి. కొన్ని మోడళ్లలో దుర్వాసనను తొలగించే వ్యవస్థ, ఆటోమేటిక్ ఫ్లషింగ్, నీటి వినియోగాన్ని తగ్గించే సాంకేతికత కూడా ఉంటుంది.
ఈ పారదర్శక టాయిలెట్ల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు
ఈ టాయిలెట్లలో ఉపయోగించిన స్మార్ట్ గ్లాస్ లోపల ఉన్న వ్యక్తి తలుపు లాక్ చేసిన వెంటనే గోప్యత పూర్తిగా కల్పించేలా వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది. పరిశుభ్రతను ప్రజలకు ప్రత్యక్షంగా చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచంలోనే అరుదుగా కనిపించే ఈ తరహా టాయిలెట్లను రూపొందించారు. టోక్యో టాయిలెట్ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం కేవలం కొత్త టెక్నాలజీని చూపించడం మాత్రమే కాదు. పబ్లిక్ టాయిలెట్లు కూడా పరిశుభ్రంగా, సురక్షితంగా, అందంగా ఉండగలవని ప్రజల్లో నమ్మకం పెంచడమే దీని ఉద్దేశం. అందుకే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంది. జపాన్ పరిశుభ్రత, సాంకేతికత, వినూత్న ఆలోచనలకు ఇది మరో ఉదాహరణగా నిలిచింది.