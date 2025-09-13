Bullet Train: హైదరాబాద్ టూ చెన్నై వయా అమరావతి.. రెండున్నర గంటల్లోనే.
Bullet Train: దేశంలో బుల్లెట్ రైలు విస్తరణకు కేంద్రం అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటికే ముంబై-అహ్మదాబాద్ మధ్య హై స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టు సాగుతోండగా నార్త్ ఇండియాలో కూడా తొలి బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
బుల్లెట్ రైలు విస్తరణలో కేంద్రం కొత్త అడుగు
భారతదేశంలో బుల్లెట్ రైలు నెట్వర్క్ను విస్తరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వేగంగా చర్యలు చేపడుతోంది. ఇప్పటివరకు పశ్చిమ భారతదేశంలో ముంబై-అహ్మదాబాద్ హై స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్ట్ అమల్లో ఉన్నా, ఇప్పుడు దక్షిణ రాష్ట్రాలపై కూడా దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్-చెన్నై మార్గంలో దక్షిణ భారతదేశపు తొలి బుల్లెట్ రైలు కారిడార్ ఏర్పాటు చేసే దిశగా సాధ్యాసాధ్యాల పరిశీలన ప్రారంభమైంది.
హైదరాబాద్-చెన్నై ప్రయాణం కేవలం 2 గంటల్లో
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నుండి చెన్నై వరకు రైలులో ప్రయాణించాలంటే దాదాపు 12 గంటలు పడుతోంది. అయితే బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే, ఈ సమయం కేవలం 2 గంటల 20 నిమిషాలకు తగ్గిపోనుంది. ఇది సాధారణ ప్రయాణికులకే కాకుండా వ్యాపారవేత్తలకు, పరిశ్రమలకు కూడా కొత్త అవకాశాలు తెరుస్తుంది. వేగవంతమైన రవాణా దక్షిణ భారత ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడనుంది.
RITES నిర్వహిస్తున్న సాధ్యాసాధ్యాల సర్వే
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ RITES సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనం చేపట్టింది. ఇందులో డిమాండ్ అంచనాలు, ట్రాఫిక్ విశ్లేషణ, ప్రయాణికుల సర్వేలు, సాంకేతిక అంశాల పరిశీలన జరుగుతున్నాయి. సర్వే పూర్తయిన తర్వాత, ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టును కూడా ఇదే సంస్థ సమర్పించనుంది. దీని ఆధారంగా రైలు మార్గం రూపకల్పన, నిర్మాణ వ్యూహం ఖరారవుతుంది.
నాలుగు నగరాలకు నేరుగా కనెక్టివిటీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ బుల్లెట్ రైలు కారిడార్ కేవలం హైదరాబాద్-చెన్నై మార్గానికే పరిమితం కాకుండా.. అమరావతి, బెంగళూరును కూడా కలుపుతుంది. ఈ నాలుగు నగరాల పరిధిలో 5 కోట్లకు పైగా జనాభా ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఇంత పెద్ద మార్కెట్కి వేగవంతమైన కనెక్టివిటీ లభిస్తే, పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
దేశవ్యాప్తంగా హై స్పీడ్ రైలు ప్రణాళికలు
హైదరాబాద్-చెన్నై ప్రాజెక్ట్తో పాటు, జాతీయ రైలు ప్రణాళికలో మరిన్ని హై స్పీడ్ మార్గాలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. వాటిలో ఢిల్లీ–వారణాసి, ఢిల్లీ–అహ్మదాబాద్, ముంబై–నాగ్పూర్, ముంబై–హైదరాబాద్, చెన్నై–మైసూరు, ఢిల్లీ–అమృత్సర్, వారణాసి–హౌరా మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పూర్తయితే, దేశ రవాణా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పు రావడం ఖాయం. ప్రజల సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, వ్యాపారాలకు వేగవంతమైన మౌలిక వసతులు లభిస్తాయి.