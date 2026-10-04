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- భార్య ఏడాదిగా పుట్టింట్లో ఉంటే.. భర్త విడాకులు తీసుకోవచ్చా? చట్టం ఏం చెబుతోంది
భార్య ఏడాదిగా పుట్టింట్లో ఉంటే.. భర్త విడాకులు తీసుకోవచ్చా? చట్టం ఏం చెబుతోంది
Relationship: భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు వచ్చినప్పుడు భార్య పుట్టింటికి వెళ్లడం సాధారణం. అయితే కొన్నిసార్లు ఆమె చాలా కాలం అక్కడే ఉండిపోతుంది. అయితే భార్య ఎక్కువ కాలం పుట్టింట్లో ఉంటే.. భర్త విడాకులు తీసుకోవచ్చా?
భార్య పుట్టింట్లో ఉండటం ఒక్కటే విడాకులకు కారణం కాదు
భార్య ఏడాది పాటు పుట్టింట్లో ఉంటే వెంటనే భర్తకు విడాకులు మంజూరు అవుతాయని చెప్పలేం. ఆమె ఎందుకు పుట్టింటికి వెళ్లింది? భర్తతో కలిసి ఎందుకు ఉండటం లేదు? అందుకు సరైన కారణం ఉందా? అనే విషయాలను కోర్టు పరిశీలిస్తుంది. భర్త వేధింపులు, గృహహింస, కట్నం కోసం ఒత్తిడి, భద్రతకు సంబంధించిన సమస్యలు వంటి కారణాలతో భార్య విడిగా ఉంటే దానిని కోర్టు తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. అందువల్ల కేవలం 'భార్య ఏడాదిగా పుట్టింట్లో ఉంది' అనే కారణంతోనే విడాకులు వస్తాయని భావించకూడదు. ఆమె ఎలాంటి కారణం లేకుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా భర్తను విడిచిపెట్టి ఉంటే మాత్రం అది పరిత్యాగం (విడిచిపెట్టడం) (Desertion)గా పరిగణించే అవకాశం ఉంటుంది.
పరిత్యాగం నిరూపిస్తే విడాకులకు అవకాశం
హిందూ వివాహ చట్టం, 1955లోని సెక్షన్ 13 ప్రకారం పరిత్యాగం (Desertion) విడాకులకు ఒక కారణంగా ఉంది. అంటే జీవిత భాగస్వామి సరైన కారణం లేకుండా, ఎదుటి వ్యక్తి అంగీకారం లేకుండా లేదా అతని/ఆమె కోరికకు వ్యతిరేకంగా వైవాహిక జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఉండటం. అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. చట్టం ప్రకారం విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేసే సమయానికి జీవిత భాగస్వామి కనీసం రెండు సంవత్సరాల పాటు నిరంతరంగా విడిచిపెట్టి ఉండాలి. కాబట్టి ఏడాది పుట్టింట్లో ఉన్నంత మాత్రాన పరిత్యాగం ఆధారంగా విడాకులు కోరడానికి అర్హత వస్తుందని చెప్పడం సరైంది కాదు. అలాగే భార్యకు విడిగా ఉండటానికి న్యాయమైన కారణం ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా కోర్టు పరిశీలిస్తుంది. అందుకే ప్రతి కేసు పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి.
మానసిక వేధింపులు ఉంటే పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుంది
భార్యాభర్తల మధ్య తీవ్రమైన విభేదాలు ఉంటే మానసిక క్రూరత్వం (Mental Cruelty) కూడా విడాకులకు ఒక ఆధారంగా మారవచ్చు. అయితే భార్య పుట్టింట్లో ఉండటం మాత్రమే మానసిక క్రూరత్వంగా మారదు. ఉదాహరణకు.. భార్య ఉద్దేశపూర్వకంగా భర్తను నిరంతరం వేధించడం, అవమానించడం, తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం వంటి అంశాలు ఉంటే వాటిని కోర్టు పరిశీలించవచ్చు. అదే విధంగా భర్త వేధింపుల కారణంగా భార్య విడిగా ఉంటే ఆమెపై క్రూరత్వం ఆరోపించడం కూడా సులభం కాదు. అందువల్ల భర్త కోర్టులో తన వాదనకు సంబంధించిన ఆధారాలను చూపించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం మాటల ఆధారంగా కాకుండా పరిస్థితులు, పత్రాలు, సందేశాలు, ఫిర్యాదులు, సాక్ష్యాలు వంటి అంశాలు కేసులో కీలకంగా మారవచ్చు.
సెక్షన్ 9 కింద భార్యను తిరిగి రావాలని కోరవచ్చు
భార్య సరైన కారణం లేకుండా భర్తకు దూరంగా ఉంటే, భర్తకు వెంటనే విడాకుల కేసు వేయడమే ఒకే మార్గం కాదు. హిందూ వివాహ చట్టంలోని సెక్షన్ 9 కింద వైవాహిక హక్కుల పునరుద్ధరణ (Restitution of Conjugal Rights) కోసం కోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పిటిషన్ ద్వారా భార్యాభర్తలు కలిసి జీవించాల్సిన పరిస్థితిని పునరుద్ధరించాలని కోర్టును కోరవచ్చు. అయితే కోర్టు భార్యకు కూడా తన వాదన చెప్పే అవకాశం ఇస్తుంది. ఆమె విడిగా ఉండటానికి సరైన కారణం ఉందని నిరూపిస్తే పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండవచ్చు. కోర్టు ఆదేశం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక జీవిత భాగస్వామి ఎలాంటి సరైన కారణం లేకుండా కలిసి జీవించేందుకు నిరాకరిస్తే, భవిష్యత్తులో అది విడాకుల కేసులో ముఖ్యమైన అంశంగా మారవచ్చు.
విడాకులు కావాలంటే కోర్టులో కారణాలు, ఆధారాలు ముఖ్యం
భార్య పుట్టింట్లో ఉండటం, భర్తతో కలిసి జీవించకపోవడం వంటి అంశాలు ఉన్నంత మాత్రాన ఆటోమేటిక్గా విడాకులు రావు. కేసు వేసే వ్యక్తి చట్టంలో పేర్కొన్న విడాకుల కారణాలను నిరూపించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వివాహం జరిగిన ఏడాది పూర్తయ్యే వరకు సాధారణంగా విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేయలేరు. వివాహం తర్వాత ఒక సంవత్సరం పూర్తయిన తర్వాతే సాధారణంగా విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించాలి. అయితే ప్రత్యేకమైన అసాధారణ పరిస్థితుల్లో కోర్టు అనుమతితో దీనికి మినహాయింపు ఉండొచ్చు.
ముఖ్యంగా, భార్య ఏడాదిగా పుట్టింట్లో ఉందనే ఒక్క కారణంతో భర్తకు వెంటనే విడాకులు వస్తాయని చెప్పడం తప్పు. ఆమె ఎందుకు విడిగా ఉంటోంది, ఆ కారణం న్యాయమైనదా, ఎంతకాలంగా విడిగా ఉంది, ఇద్దరి మధ్య జరిగిన పరిణామాలు ఏమిటి, వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఏంటి అనే అంశాల ఆధారంగా కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి కేసులో కుటుంబ న్యాయ నిపుణుడిని సంప్రదించి, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సరైన న్యాయ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.