- Home
- Feature
- Love Signs: ఒక అమ్మాయి మిమ్మల్ని ప్రాణంగా ప్రేమిస్తోందని చెప్పకనే చెప్పే 7 సీక్రెట్ సిగ్నల్స్ ఇవే
Love Signs: ఒక అమ్మాయి మిమ్మల్ని ప్రాణంగా ప్రేమిస్తోందని చెప్పకనే చెప్పే 7 సీక్రెట్ సిగ్నల్స్ ఇవే
True Love Signs: అమ్మాయిల ప్రేమ మాటల్లో కంటే వారి ప్రవర్తనలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఒక అమ్మాయి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుందో లేదో తెలిపే 7 ముఖ్యమైన సంకేతాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఇలా చేస్తుంటే ఆ అమ్మాయి నిన్ను ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నట్లే..
లవ్ విషయాకి వస్తే ప్రతీ అబ్బాయి మనసులో మెదిలే పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా? "తను నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తోందా లేదా?" అని. సాధారణంగా అమ్మాయిలు తమ ప్రేమని గట్టిగా బయటకు చెప్పరు. కానీ, వాళ్ల చిన్న చిన్న పనుల్లో, మాటల్లో, అలకల్లో ఆ లవ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుందని రిలేషన్ షిప్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఒక అమ్మాయి మిమ్మల్ని ప్రాణంగా ప్రేమిస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈ 7 సిగ్నల్స్ మీకోసం..
కోపం వచ్చినా ఉండలేకపోవడం.. చిన్న విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవడం
ఒక అమ్మాయికి నీ మీద ఎంతో చిన్న కోపం వచ్చినా సరే, అది తాత్కాలికమే.. ఆ కోపంలో కూడా నువ్వు లేకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండలేదు. అలాగే, నువ్వు మర్చిపోయిన నీకు సంబంధించిన అత్యంత చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా తను ఎంతో జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఇది ఆ లవ్ బాండింగ్ కు స్పష్టమైన సంకేతం.
స్వీట్ జెలసీ, నీ ముందు మాత్రమే పసిపాపలా మారడం
నువ్వు వేరే ఏ అమ్మాయితో మాట్లాడినా పైకి ఏమీ అనకపోవచ్చు. కానీ, ఆ తర్వాత చిన్న అలకతో.. ఆమె ఎవరు? అని కచ్చితంగా అడుగుతుంది. ఆ చిన్న ప్రశ్నలోనే తన స్వచ్ఛమైన ప్రేమ దాగి ఉంటుంది. లోకానికి తను ఎంత స్ట్రాంగ్ గా కనిపించినా, కేవలం నీ ముందు మాత్రమే ఒక చిన్న పిల్లలా మారిపోతుంది.
కళ్లలోనే బాధను చూపించడం
తను తీవ్ర బాధలో ఉన్నప్పుడు ఏమీ లేదు అని పైకి చెబుతున్నప్పటికీ, తన కళ్లు మాత్రం "నన్ను కొంచెం అర్థం చేసుకో" అని నిశ్శబ్దంగా కోరుకుంటాయి. ఆమె చెప్పని బాధను నువ్వు కళ్లలో చూసి గ్రహించడమే నిజమైన ప్రేమ. అలాంటి బాండింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కూడా ఉంటుంది.
నీ ఫ్యూచర్ గురించే ఆలోచించడం
తను కేవలం ప్రెజెంట్ పొజిషన్ గురించి మాత్రమే కాకుండా, నిరంతరం నీ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తుంది. "నువ్వు ఎల్లప్పుడూ బాగుండాలి" అని ప్రతిరోజూ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది. నీ కెరీర్, సక్సెస్ లో తన సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. నీ విజయంలో తోడ్పాటును అందిస్తుంది.
సపోర్ట్ అండ్ చిన్న చిన్న కేరింగ్ పనులు
అందరి ముందు నిన్ను తిట్టినా సరే, వేరే ఎవరైనా నిన్ను ఏమైనా అంటే మాత్రం తను అస్సలు తట్టుకోలేదు. నీకు కొండంత సపోర్ట్ గా నిలబడుతుంది. నిజానికి, అమ్మాయి ప్రేమ పెద్ద పెద్ద మాటల్లో చెప్పదు.. రోజూ నీ కోసం చేసే చిన్న చిన్న పనుల్లోనే కనిపిస్తుంది. దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకునే మనసు ఉంటే చాలు.. మీ ప్రేమ జీవితం అద్బుతంగా లైఫ్ లాంగ్ ముందుకు సాగుతుంది.