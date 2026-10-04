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- Relationship: చిన్న విషయమే కదా అని వదిలేస్తున్నారా? 5 అలవాట్లు మార్చుకుంటే లైఫ్ అంతా హ్యాపీ
Relationship: చిన్న విషయమే కదా అని వదిలేస్తున్నారా? 5 అలవాట్లు మార్చుకుంటే లైఫ్ అంతా హ్యాపీ
Relationship: భార్యాభర్తల మధ్య ప్రతి గొడవా పెద్ద విషయంతోనే మొదలవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా చిన్న విషయాలే విభేదాలకు దారి తీస్తుంటాయి. ముందుగా ఈ 5 అలవాట్లు మార్చుకుంటే ఎప్పటికీ గొడవలు ఉండవు
చిన్న విషయమే కదా అని వదిలేస్తున్నారా?
భార్యాభర్తల మధ్య ప్రతి గొడవా పెద్ద విషయంతోనే మొదలవ్వక్కర్లేదు. చాలా చిన్న విషయాలు విభేదాలకు దారి తీస్తుంటాయి. ఒక పని చేయమని చెప్పినా పట్టించుకోకపోవడం, ఏం జరిగిందని అడిగితే ఏమీ లేదని చెప్పడం.. మొదట ఇవన్నీ పెద్ద సమస్యలుగా అనిపించకపోవచ్చు.
అందుకే చాలామంది వాటిని అక్కడికక్కడే వదిలేస్తారు. కానీ అదే విషయం మళ్లీ మళ్లీ జరుగుతుంటే.. మనసులో బాధ, కోపం, అసంతృప్తి పెరిగిపోతాయి. చివరకు చిన్న కారణంతో మొదలైన గొడవ కూడా చాలా పెద్దదిగా మారుతుంది. దంపతుల మధ్య దూరాన్ని పెంచే కొన్ని రోజువారీ అలవాట్లు ఇవే..
మనసులో ఉన్నది చెప్పకపోవడం
మనసులో బాధను పెట్టుకుని దాని గురించి భాగస్వామికి చెప్పకుండా వాళ్లే అర్థం చేసుకోవాలని ఆశిస్తుంటారు. వారు కారణం తెలుసుకోలేకపోతే..తన గురించి పట్టించుకోవడం లేదనే భావన పెరుగుతుంది. అయితే, ఎదుటివారికి అసలు సమస్య ఏంటో తెలియకపోవచ్చు. అందుకే మనసులో పెట్టుకుని బాధపడటం కరెక్ట్ కాదు. వీలైతే మనసులోని ఆవేదన గురించి చెప్పుకోవడం మంచిది కంటే స్పష్టంగా చెప్పడం మంచిది.
ఎవరు ఎంత చేశారో లెక్కపెట్టుకోవడం
గత వారం నేను నీ కోసం అది చేశాను.. ఇప్పుడు నువ్వు నా కోసం ఇది చేయాలనే ఆలోచన ఉండకూడదు. లేకపోతే రిలేషన్ లో లెక్కలు మొదలైనట్టే. ఇతరులతో పదేపదే పోల్చుకోవడం వల్ల ప్రేమతో చేసే పనులు కూడా బాధ్యతల్లా అనిపించవచ్చు. చివరకు చిన్న చిన్న విషయాల్లోనూ అసంతృప్తి పెరుగుతుంది.
భాగస్వామి ఎప్పుడూ అర్థం చేసుకుంటారని భావించడం
వీకెండ్ ప్లాన్స్ రద్దు చేయడం, మాట్లాడాల్సిన విషయాన్ని రేపటికి వాయిదా వేయడం లేదా వాళ్ల సమయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం మొదట చిన్న విషయంగానే అనిపిస్తుంది. కానీ ఎప్పుడూ తానే సర్దుకుపోవాల్సి వస్తోందనే భావన కలిగితే.. ఒక దశలో అది అలసటగా, అసంతృప్తిగా మారుతుంది.
కొత్త గొడవలో పాత తప్పులను తీసుకురావడం
సమస్య చిన్నదే అయినా.. గొడవ మధ్యలో ఎప్పుడో జరిగిపోయిన విషయాలను గుర్తుచేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. అప్పుడు కూడా ఇలాగే చేశావు, గతంలో కూడా ఇదే జరిగింది అంటూ పాత విషయాలను పదేపదే ప్రస్తావిస్తే.. ఏ సమస్యా పరిష్కారం అవ్వదు.
గొడవ వస్తుందేమోనని మౌనంగా ఉండిపోవడం
కొన్నిసార్లు మరో గొడవ ఎందుకులే అని ఏమీ లేదు.. అంతా బాగానే ఉందని చెప్పడం సులభంగా అనిపిస్తుంది. కానీ మనసులోని అసంతృప్తి అంతటితో పోదు. అది లోపలే పేరుకుపోతుంది. చివరకు మరో చిన్న విషయం జరిగినప్పుడు..ఇంతకాలంగా దాచుకున్న బాధ అంతా ఒక్కసారిగా బయటకు రావచ్చు. చిన్న విషయాలను పూర్తిగా మర్చిపోవడం, ప్రతి విషయాన్ని పెద్ద గొడవగా మార్చడం కూడా సంబంధానికి మంచిది కాదు. ఏదైనా బాధ కలిగిస్తే.. సరైన సమయంలో ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకోవడం, ఒకరి మాటను మరొకరు వినడం ముఖ్యం. ఎందుకంటే పెద్ద గొడవలు చాలాసార్లు పెద్ద సమస్యలతో కాదు.. పరిష్కారం కాని చిన్న చిన్న విషయాలతోనే మొదలవుతాయి.