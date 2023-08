ప్రేమ ఉన్నచోటే ఆరోగ్యం ఉంటుందట తెలుసా?

ప్రేమ అనే భావన మానసికంగా, శారీరకంగా ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఇది చెబుతుంది. ప్రేమ సంబంధిత ఆక్సిటోసిన్, డోపమైన్ (డోపమైన్) హార్మోన్ల పాత్ర గురించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం తెలియజేశారు.



Love is enough to increase immunity

ప్రేమ గురించి చాలా సినిమాల్లో పాటల్లో మీరు వినే ఉంటారు. పూరిల్లు అయినా పర్వాలేదు ప్రేమ ఉంటే చాలు అని చెబుతుంటే వినే ఉంటాం. అయితే, అవి విన్నప్పుడు మనకు నవ్వొస్తుంది. ప్రేమ ఉంటే, తిండి, కూడు, గుడ్డ ఏమీ అవసరం లేదా? రియాల్టీలో మాత్రం మనిషి బతకాలంటే ఇవన్నీ అవసరం. ప్రేమ లేకపోయినా ఇవన్నీ కావాలి కదా అని అనుకుంటాం. అయితే, ఆరోగ్యంగా జీవితం సాగాలి అంటే ప్రేమ మాత్రం కచ్చితంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అవును మీరు చదివింది నిజం. ఒక మనిషి ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా, ఆనందంగా జీవించాలి అంటే వారికి ప్రేమ కచ్చితంగా అవసరం. ఓసర్వేలో తేలిన విషయం ఇది. ప్రేమకు అద్భుతమైన శక్తి ఉందనేది కూడా నిజం. మనుషులకే కాదు, అన్ని జీవరాసులకూ ప్రేమ అవసరం. మనుషులను పోలిన DNA ఉన్న ఎలుకలు కూడా తగినంత ప్రేమ ఉంటే ఆరోగ్యంగా ఉండటం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. కొంతకాలం క్రితం ఓహియో స్టేట్ యూనివర్శిటీలో నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనం ఈ విషయాన్ని రుజువు చేసింది. చెడు ఆహారాన్ని తినిపించి, బేషరతు ప్రేమతో పెరిగిన ఎలుకలు దాని ప్రభావాలను ప్రతిఘటించాయి. అయితే, ప్రేమను పొందని ఎలుకలు చెడు ఆహారంతో ప్రభావితమయ్యాయి.





ప్రేమ శక్తి అపారమైనది. ప్రేమ అనే భావన మనసును వికసించడమే కాదు, మొత్తం శరీరంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. గత ఫిబ్రవరిలో కొలంబియా యూనివర్శిటీలో నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనం కూడా ఇదే చెప్పింది. ప్రేమ అనే భావన మానసికంగా, శారీరకంగా ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఇది చెబుతుంది. ప్రేమ సంబంధిత ఆక్సిటోసిన్, డోపమైన్ (డోపమైన్) హార్మోన్ల పాత్ర గురించి ఆసక్తికరమైన సమాచారం తెలియజేశారు.

సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరిలో తీపి పదార్థాలు తిన్న తర్వాత మధుమేహం వస్తుందనే బలమైన భావన ఉంటుంది. కానీ తీపి పదార్థాలను తినడం కంటే ఒత్తిడి, ఆందోళన, నిష్క్రియాత్మక జీవనశైలి వల్ల మధుమేహం వస్తుంది. ఆహారం చురుకుగా ఉంటే, శరీరం దానిని జీర్ణం చేస్తుంది. ఎక్కువ కాలం పోషకాలు లేని జంక్ ఫుడ్ తింటే శరీరానికి ఇబ్బందులు తప్పవు కానీ ఒక్కసారి తిన్నా, స్వీట్లు తిన్నా ఏమీ జరగదు. అయితే, ఒక వ్యక్తిలో ఒత్తిడి, ఆందోళన అనారోగ్యానికి మూల కారణం. అదనంగా, ఓహియో స్టేట్ యూనివర్శిటీకి చెందిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, ప్రియమైన వ్యక్తి నుండి ప్రేమ ఉన్నప్పుడు, మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. అన్ని రకాల వ్యాధుల నుండి రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.





స్పర్శ ప్రాముఖ్యత

ప్రియమైన వ్యక్తి స్పర్శ ఆందోళన, ఒంటరితనం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అందువల్ల, జంటలకు పరస్పర స్పర్శ చాలా ముఖ్యం. అంతే కాదు డిప్రెషన్, స్ట్రెస్, యాంగ్జయిటీ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు స్పర్శ అద్భుతమైన మార్గం. కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనంలో, సామాజిక సాంగత్యం, ప్రియమైనవారి స్పర్శ డోపమైన్ హార్మోన్ విడుదలను పెంచింది.

గుండె పగిలిపోవడం నిజమేనా?

సాధారణంగా మనం ఏదైనా విషయం గురించి చాలా బాధపడినప్పుడు మన గుండె పగిలిందని అంటుంటాం. వాస్తవానికి ఇది నిజం కాదని అనుకోకండి. ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, నొప్పికి గురయ్యే గుండె ఎక్కువగా దెబ్బతింటుంది. అప్పుడు ప్రేమతో సంబంధం ఉన్న ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ మందులా పనిచేస్తుంది. గుండెకు డ్యామేజ్‌ని రిపేర్ చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.