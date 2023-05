విడాకులు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారో తెలుసా?

ఇలా విడాకులు పెరగడానికి కారణం ఏమిటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంచేస్తే షాకింగ్ విషయాలుు తెలిశాయి. లైంగిక సంతృప్తి కారణంగా చాలా మంది జంటలు విడాకులు తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారట.

ఈ కాలం యువత పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆగిన సమయం కూడా, పెళ్లి తర్వాత ఆగడం లేదు. విడాకులు తీసుకుంటున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం 400 కంటే ఎక్కువ జంటలు విడిపోతున్నారు. గత రెండేళ్లలో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగిందట. ఇలా విడాకులు పెరగడానికి కారణం ఏమిటి అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంచేస్తే షాకింగ్ విషయాలుు తెలిశాయి. లైంగిక సంతృప్తి కారణంగా చాలా మంది జంటలు విడాకులు తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారట.

లైంగిక అసంతృప్తి ఎందుకు?

1. పని ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఇద్దరూ పనికి వెళితే, డ్యూటీ షిఫ్టులు వేరుగా ఉంటే, ఇద్దరూ కలుసుకోవడం అరుదు. పూర్వం కొత్త దంపతులు రోజూ ఒకచోట చేరేవారు. ఇది వారి మధ్య అవగాహన, రెండు శరీరాల పరస్పర పరిచయాన్ని మరింతగా పెంచింది. కానీ అది కూడా ఇప్పుడు తగ్గింది. నూతన వధూవరులు కూడా వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు సమావేశమవుతారు. చాలా పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. పడకగదిలోకి అడుగు పెట్టే పని ఒత్తిడి వల్ల మనసును, శరీరాన్ని సారా సల్లపంలో నిమగ్నం చేయడం అసాధ్యం.

ఏమి చేయవచ్చు- పని మధ్య విరామం తీసుకోండి. ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న ఆఫీసును ఎంచుకోండి. పని వెలుపల ఇద్దరికీ వేర్వేరు హాబీలు ఉన్నాయి, వారి అభిరుచులను పెంచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇద్దరూ కలిసి ఉండే సమయం పెరుగుతుంది.



2. సెక్స్ పట్ల అసంతృప్తిని పెంచడం. భర్త సెక్స్ డ్రైవ్ లేదా లైంగిక ప్రయోజనాలకు భార్య స్పందించదు, భార్య లైంగిక కోరికలను భర్త పట్టించుకోడు - ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఒక వ్యక్తి వివాహంలో ఆనంద శిఖరాన్ని చేరుకున్న ప్రతిసారీ, అతను తన భార్యకు అదే ఆనందాన్ని అందించడంలో విఫలమవుతాడని చాలా సంవత్సరాలుగా సెక్స్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ విధంగా, నిరాశకు గురైన భార్యల నిష్పత్తి 60 శాతానికి పైగా ఉంది. ఏ భార్య తన భర్తను మోసం చేయడానికి సాహసించదు. పరిపరి తన భర్త నుండి పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే అది కుదరదని తెలిస్తే మాత్రం విడాకుల వరకు వెళతారు.

ఏమి చేయవచ్చు- యువకులు తమ భాగస్వామి లైంగిక సంతృప్తి గురించి మరింత అవగాహన కలిగి ఉండాలి. మీ కోసం ఆనందాన్ని పొందడమే కాకుండా, మీ భాగస్వామిని ఎలా సంతోషపెట్టాలో కూడా మీరు ఆలోచించాలి.



3. వైవిధ్యం లేకపోవడం కూడా కొన్నిసార్లు కారణం. చాలా మంది జంటలు తమ సెక్స్ లైఫ్‌లో ఎప్పుడూ కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడానికి ప్రయత్నించరు. కొత్తదనం అంటే కొత్త ప్రదేశానికి విహారయాత్రకు వెళ్లి ఒంటరిగా గడపడం, ఇంట్లో కూడా కొత్త ప్రదేశాల్లో ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడం, రోజువారీ అలవాట్లను మార్చుకుని కొత్త పొజిషన్‌లను ప్రయత్నించడం - ఇలా సెక్స్‌లో వైవిధ్యం దంపతుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది.