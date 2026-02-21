- Home
ఒక వ్యక్తి మనల్ని నిజంగా మిస్ అవుతున్నప్పుడు ఎలాంటి పనులు చేస్తారో తెలుసుకోవాలని చాలామందికి ఉంటుంది. నిజానికి వారు మాటల్లో స్పష్టంగా చెప్పకపోయినా, వారి ప్రవర్తనలో చిన్న చిన్న సంకేతాలు కనిపిస్తాయని సైకాలజీ చెబుతోంది. అవేంటో చూద్దాం.
Relationship Psychology
ఒక వ్యక్తిని మనం మిస్ అవుతున్నామని వారితో చెప్తేనే తెలుస్తుందా? లేక మన చర్యల ద్వారా బయటపడుతుందా? అనే డౌట్ చాలామందిలో ఉంటుంది. సైకాలజీ ప్రకారం ఒకరు, మరొకరిని నిజంగా మిస్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పనులు చేస్తారు. అవి పెద్దగా కనిపించకపోయినా, వారి భావాలను స్పష్టంగా తెలియజేస్తాయి. ఆ పనులేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
దూరంగా ఉండలేరు..
సైకాలజీ ప్రకారం మనల్ని మిస్ అయ్యేవారు మనతో మాట్లాడడానికి కారణాలు వెతుక్కుంటారు. చిన్న విషయమైనా సరే, మెసేజ్ చేయడం, కాల్ చేయడం లేదా సోషల్ మీడియాలో రియాక్ట్ కావడం ద్వారా టచ్లో ఉండాలని చూస్తారు. అంతేకాదు వీరు మనకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండలేరు. ఏదో ఒక విధంగా కనెక్ట్ కావాలని ప్రయత్నిస్తారు.
ఎక్కువగా ఆలోచించడం
మనల్ని నిజంగా మిస్ అయ్యే వారు మన గురించి తరచుగా ఆలోచిస్తారు. మనకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటారు. అంటే మనకు ఇష్టమైన పాట, ఇష్టమైన ప్లేస్, లేదా మనం చెప్పిన ఒక చిన్న మాట కూడా వారికి గుర్తు ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఆ విషయాలు కనిపిస్తే మనం గుర్తుకు వస్తాం. ఇది కేవలం యాదృచ్ఛికం కాదు, మనం వారి మనసులో ఉన్నామనే సంకేతమని సైకాలజీ చెబుతోంది.
మన గురించి తెలుసుకోవాలని..
అంతేకాదు మనల్ని నిజంగా మిస్ అయ్యే వ్యక్తులు మన జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు. నేరుగా అడగకపోయినా, మన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా మన పరిస్థితిని గమనిస్తుంటారు. మనం బాగున్నామా? ఏదైనా ఇబ్బంది పడుతున్నామా? అనే ఆలోచన వారికి ఉంటుంది. ఇది కేవలం కుతూహలం కాదు, మనపై వారికి ఉన్న శ్రద్ధకు సూచికని సైకాలజీ చెబుతోంది.
పాత జ్ఞాపకాలను..
మనల్ని నిజంగా మిస్ అయ్యేవారు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటారు. మనతో గడిపిన మంచి క్షణాలను మళ్లీ మళ్లీ గుర్తు చేసుకుంటారు. వాటిని మనకూ గుర్తుచేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సైకాలజీ ప్రకారం, మనిషి ఎవరినైనా మిస్ అయితే, ఆ వ్యక్తితో ఉన్న సానుకూల అనుభవాలను ఎక్కువగా గుర్తు చేసుకుంటాడు. ఇది వారి ఎమోషనల్ అటాచ్ మెంట్ ని చూపిస్తుంది.
చిన్న చిన్న మార్పులు..
అంతేకాదు వారు తమ ప్రవర్తనలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటారు. మనం ఇష్టపడే విషయాలు, మనం చెప్పిన సూచనలు, లేదా మనం కోరుకున్న మార్పులను గమనించి, వాటిని ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎందుకంటే మనం వారి జీవితంలో ముఖ్యమైన వాళ్లమని వారు అనుకుంటారు. మన అభిప్రాయానికి విలువ ఇస్తారు.
నిజంగా మిస్ అవ్వడం అంటే “నిన్ను మిస్ అవుతున్నాను” అని చెప్పడం మాత్రమే కాదు. మన గురించి ఆలోచించడం, మనతో టచ్లో ఉండాలని ప్రయత్నించడం, మన పరిస్థితిని గమనించడం, జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకోవడం, మన మాటలకు విలువ ఇవ్వడమేనని సైకాలజీ నిపుణులు చెబుతున్నారు.