- Relationship Psychology: కొందరు అమ్మాయిలు పెళ్లైన అబ్బాయిలని ఎందుకు ఇష్టపడతారు?సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది?
ఒక ఆడ, మగ మధ్య ప్రేమ పుట్టడం సహజం. కానీ ఈ మధ్య కొంతమంది అమ్మాయిలు పెళ్లైన మగవాళ్లను ఇష్టపడుతున్నారు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. నిజంగా ఇది ప్రేమా, ఆకర్షణా, లేక మానసిక అవసరాల ప్రభావమా? సైకాలజీ ఏం చెబుతోందో ఇక్కడ చూద్దాం.
ఈ మధ్య మనం తరచూ వింటూనే ఉన్నాం. మన చుట్టూ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కొంతమంది పెళ్లికాని అమ్మాయిలు పెళ్లి అయిన అబ్బాయిలని ఇష్టపడుతున్నారని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది. దాని వెనుక కారణాలు ఏంటి? సైకాలజీ నిపుణులు వీరి గురించి ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఆ గుణాలు చూసి..
సైకాలజీ ప్రకారం ఒక అమ్మాయి, పెళ్లైన అబ్బాయిని ఇష్టపడటానికి మొదటి కారణం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆ అబ్బాయిలోని మంచి లక్షణాలను చూసి మరొక అమ్మాయి అతన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే. అంటే ఆ అబ్బాయిలో ఎంతో కొంత మంచితనం, స్థిరత్వం, బాధ్యత, సామర్థ్యం ఉంటేనే ఇంకొక అమ్మాయి, ఆ అబ్బాయిని జీవిత భాగస్వామిగా ఎంచుకుంటుంది కదా అనేది వీరి లాజిక్. అబ్బాయిలోని ఈ గుణాలు తనకోసం కూడా ఉపయోగపడతాయని వీరు అనుకునే అవకాశం ఉందని సైకాలజీ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ.
మరో ముఖ్యమైన కారణం ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీ. పెళ్లైన వ్యక్తులు సాధారణంగా కుటుంబ బాధ్యతలు, సంబంధాలను నిలబెట్టుకోవడం, ఆర్థిక వ్యవహారాలను చక్కబెట్టుకోవడం వంటివాటి వల్ల వారు స్థిరంగా, శాంతంగా కనిపించవచ్చు. ఈ స్థిరత్వం కొందరు అమ్మాయిలకు ఆకర్షణీయంగా అనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా జీవితంలో ఎమోషనల్ సపోర్ట్ లేని వారికి భద్రత, నమ్మకం కలిగించే వ్యక్తులవైపు ఆకర్షణ కలగడం సాధారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దక్కని వాటిపై మక్కువ
సైకాలజీ ప్రకారం ఈజీగా దక్కని వస్తువు లేదా వ్యక్తిపై ఇష్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెళ్లైన వ్యక్తి పూర్తిగా అందుబాటులో లేడనే భావన కొందరిలో ఆసక్తిని పెంచవచ్చు. ఇది చాలాసార్లు నిజమైన ప్రేమ కంటే ఛాలెంజ్, థ్రిల్ వల్ల కలిగే ఆకర్షణ కావచ్చు. ఈ రకమైన ఆకర్షణ తాత్కాలికమైందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
డిఫరెంట్ కోరికలతో..
సైకాలజీ ప్రకారం కొందరు వ్యక్తులు తమని తాము ప్రత్యేకం అని నిరూపించుకోవడానికి కూడా ఇలా డిఫరెంట్ కోరికలతో ఉంటారు. ఇప్పటికే కుటుంబ బంధంలో ఉన్న వ్యక్తి తనని ఇష్టపడటం వారికి ఒక రకమైన విలువను పెంచినట్లు భావిస్తారు. అయితే ఇలా అందరు అమ్మాయిలు ఉండకపోవచ్చు. చాలామంది స్పష్టమైన సరిహద్దులు, నైతిక విలువలు పాటిస్తారు.
అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం
సైకాలజీ ప్రకారం ఆకర్షణ సహజమైన భావన. కానీ దాన్ని ఎలా నిర్వహిస్తామనేది ముఖ్యం. భావోద్వేగాలను గుర్తించి, వాటి మూలాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. పెళ్లైన వ్యక్తి పట్ల ఆకర్షణ కలిగితే, ఎందుకు ఇలా అనిపిస్తోందని వారిని వారు ప్రశ్నించుకోవాలి. అవసరమైతే కౌన్సెలింగ్ తీసుకోవడం మంచిది.