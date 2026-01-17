- Home
World Coldest Place : రష్యాలోని ఓయిమాకాన్, యాకుత్స్క్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత శీతల ఆవాస ప్రాంతాలుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత -50°C కంటే తక్కువగా నమోదవుతుంది. భారత్లోని ద్రాస్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది.
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో తీవ్రమైన చలి మొదలైంది. ఉత్తరాది నుంచి వీస్తున్న నిరంతర శీతల గాలుల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోతున్నాయి. ఈ చలికి ప్రజలు గజగజా వణికిపోతున్నారు. ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతుండటంతో పాటు పొగమంచు కూడా ఉంటోంది.
అయితే, మన దగ్గర సాధారణ చలికే ఇలా ఉంటే.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చల్లని ఆవాస ప్రాంతంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? అక్కడ మైనస్ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో కూడా జనం నివసిస్తున్నారు. మంచుతో కప్పబడిన ఆ ప్రాంతాల్లో జీవితం ఎలా ఉంటుంది? ప్రపంచంలోనే అత్యంత శీతల ఆవాస ప్రాంతం ఏది? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత శీతల ఆవాస ప్రాంతం
ప్రపంచంలోనే అత్యంత చల్లని ఆవాస ప్రాంతాలుగా రష్యాలోని సైబీరియా ప్రాంతంలో ఉన్న ఓయిమాకాన్ (Oymyakon), యాకుత్స్క్ (Yakutsk) నగరాలు ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత ఎంతలా ఉంటుందంటే, ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు తరచుగా -50°C కంటే దిగువకు పడిపోతుంటాయి. ఇంతటి గడ్డకట్టే చలిలో కూడా ప్రజలు ఇక్కడ తమ నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
ఓయిమాకాన్, యాకుత్స్క్ మధ్య తేడా
ఈ రెండు ప్రాంతాలు అత్యంత చల్లగా ఉన్నప్పటికీ, వీటి మధ్య చిన్న వ్యత్యాసం ఉంది. ఓయిమాకాన్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత శీతలమైన శాశ్వత నివాస ప్రాంతంగా పరిగణిస్తారు. ఇక్కడ మంచుతో కప్పబడిన భూమిపైనే ప్రజలు తమ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు.
మరోవైపు, యాకుత్స్క్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత శీతలమైన ప్రధాన నగరం. అంటే, ఇక్కడ కేవలం కొంతమంది కాకుండా, భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. పెద్ద నగరమైనప్పటికీ, ఇక్కడ వాతావరణం అత్యంత కఠినంగా ఉంటుంది.
జనవరిలో -42°C కు పడిపోయే ఉష్ణోగ్రతలు
ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో వాతావరణం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అక్కడి ఉష్ణోగ్రతలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓయిమాకాన్ భూమిపైనే అత్యంత చల్లని నివాసిత ప్రాంతంగా రికార్డుల్లో ఉంది. ఇక యాకుత్స్క్ విషయానికి వస్తే, ఇది లక్షల మంది జనాభా కలిగిన ఒక పెద్ద నగరం.
ముఖ్యంగా జనవరి నెలలో ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత తారాస్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు -42°C వరకు పడిపోతాయి. ఇంతటి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో సాధారణ జనజీవనం సాగించడం ఊహకందని విషయం.
భారతదేశపు అత్యంత శీతల ప్రాంతం ద్రాస్
ప్రపంచంలోని చల్లని ప్రదేశాల గురించి మాట్లాడుకుంటే, భారతదేశం కూడా ఈ జాబితాలో తన స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. భారతదేశంలో అత్యంత శీతల ఆవాస ప్రాంతంగా లడఖ్లోని ద్రాస్ నిలిచింది. శీతాకాలంలో ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు -45°C నుండి -60°C వరకు పడిపోతుంటాయి.
అంతేకాకుండా, ద్రాస్ ప్రపంచంలోనే రెండవ అత్యంత శీతల ఆవాస ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ ప్రాంతాన్ని భారతదేశపు శీతల ఎడారి (Cold Desert of India) అని, లడఖ్ ప్రవేశ ద్వారం అని కూడా పిలుస్తారు.
కత్తి మీద సాము లాంటి జీవితం
భూమిపై ఉన్న ఈ అత్యంత శీతల ప్రాంతాల్లో సాధారణ జీవితం గడపడం ఏమాత్రం సులభం కాదు. ఇక్కడి ప్రజలు ఎదుర్కొనే సవాళ్లు అనేకం. ఉదాహరణకు, తాగడానికి నీరు కావాలంటే మంచును కరిగించి, దానిని మరిగించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. మరిగించిన నీటిని బయట ఉంచితే, కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే అది మళ్లీ గడ్డకట్టి మంచుగా మారిపోతుంది.
ఇటువంటి ప్రతికూల వాతావరణంలో జీవించడానికి ప్రజలు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు శరీరాన్ని పూర్తిగా కప్పి ఉంచడం, ఇళ్లను వెచ్చగా ఉంచుకోవడం వంటి అనేక పద్ధతులను పాటిస్తూ, ప్రకృతి విసిరే సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ఇక్కడ ప్రజలు జీవనం సాగిస్తున్నారు.