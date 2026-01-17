IRCTC : రైల్వే బంపర్ ఆఫర్.. 4 వేల లోపు పెట్టుబడితో లైఫ్ సెటిల్ బిజినెస్ !
IRCTC Business : రైల్వేతో కలిసి కేవలం రూ. 3999 పెట్టుబడితో ఐఆర్సీటీసీ ఏజెంట్ బిజినెస్ ప్రారంభించవచ్చు. టికెట్ బుకింగ్ ద్వారా ఇంటి నుంచే నెలకు భారీగా సంపాదించవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అదిరిపోయే బిజినెస్.. నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రైల్వేతో కలిసి వ్యాపారం చేసే ఛాన్స్!
భారతీయ రైల్వే ప్రపంచంలోనే నాలుగో అతిపెద్ద రైలు నెట్వర్క్గా గుర్తింపు పొందింది. ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది రైల్వే ద్వారా తమ గమ్యస్థానాలకు ప్రయాణిస్తుంటారు. అయితే, రైల్వే కేవలం ప్రయాణానికే కాకుండా, సామాన్యులకు ఆదాయాన్ని ఆర్జించే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది.
తక్కువ పెట్టుబడితో సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. రైల్వేతో కలిసి కేవలం రూ. 5000 కంటే తక్కువ ఖర్చుతో, అంటే రూ. 3999 పెట్టుబడితో ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ఈ బిజినెస్ ద్వారా ఇంటి వద్ద నుండే నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం పొందే వీలుంది.
ఐఆర్సీటీసీ టికెట్ ఏజెంట్ అంటే ఎవరు?
ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్, క్యాటరింగ్ సేవలను అందిస్తుంది. మీరు రైల్వే ద్వారా డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటే, ఐఆర్సీటీసీ టికెట్ ఏజెంట్ బిజినెస్ ప్రారంభించవచ్చు. మీరు ఐఆర్సీటీసీ అధీకృత టికెట్ ఏజెంట్ కావాలనుకుంటే, దీని కోసం మీరు ఐఆర్సీటీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా మీరు అధికారికంగా రైల్వే టికెట్లను బుక్ చేసే లైసెన్స్ పొందుతారు.
ఐఆర్సీటీసీ టికెట్ ఏజెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఎంత ఉంటుంది?
ఐఆర్సీటీసీ టికెట్ ఏజెంట్గా మారడానికి భారీగా పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం నామమాత్రపు రుసుము చెల్లించి ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు.
• ఒక సంవత్సరానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు రూ. 3,999 గా నిర్ణయించారు.
• రెండు సంవత్సరాలకు కలిపి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు రూ. 6,999 ఉంటుంది.
ఈ ఫీజును ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, మీకు ఏజెంట్గా రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ లభిస్తుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ పొందిన వెంటనే మీరు అధీకృత టికెట్ ఏజెంట్గా మీ పనిని ప్రారంభించవచ్చు.
ఐఆర్సీటీసీ టికెట్ ఏజెంట్ పని విధానం ఎలా ఉంటుంది?
ఒకసారి మీరు అధీకృత ఏజెంట్గా మారాక, ఐఆర్సీటీసీ నుండి మీకు పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. సాధారణ ప్రయాణికులే కాకుండా, ఏజెంట్లు తత్కాల్, వెయిటింగ్ లిస్ట్, ఆర్ఏసీ టికెట్లను కూడా బుక్ చేయవచ్చు. ఏజెంట్లు చేసే ప్రతి బుకింగ్పై కమిషన్ లభిస్తుంది. ఏజెంట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా 24 గంటలు, వారంలో 7 రోజులు పనిచేసే సెర్చ్ ఇంజన్ బుకింగ్ సిస్టమ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల టికెట్ల బుకింగ్ ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది.
ఐఆర్సీటీసీ ఏజెంట్ : అదనపు సౌకర్యాలు - ఇతర బుకింగ్స్
ఐఆర్సీటీసీ ఏజెంట్గా మారడం వల్ల కేవలం రైలు టికెట్లు మాత్రమే కాకుండా ఇతర సేవలు కూడా అందించవచ్చు. ప్రతి ఏజెంట్కు ఒక ప్రత్యేక ఆన్లైన్ ఖాతా ఉంటుంది. దీని ద్వారా..
- దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన టికెట్లు బుక్ చేయవచ్చు.
- బస్సు టికెట్లు, హోటల్ గదులు, హాలిడే టూర్ ప్యాకేజీలను బుక్ చేయవచ్చు.
- మనీ ట్రాన్స్ఫర్, ప్రీపెయిడ్ మొబైల్ రీచార్జ్ వంటి ఇతర ఆర్థిక సేవలను కూడా అందించవచ్చు.
ఈ అదనపు సేవల ద్వారా ఏజెంట్లు తమ ఆదాయాన్ని మరింత పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఐఆర్సీటీసీ టికెట్ ఏజెంట్ ఆదాయం ఎంత వస్తుంది?
ఐఆర్సీటీసీ టికెట్ ఏజెంట్గా మారిన తర్వాత, మీ ఆదాయం మీరు బుక్ చేసే టికెట్ల సంఖ్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కమిషన్ ప్లాన్ వివరాలు గమనిస్తే..
- నెలలో 100 టికెట్ల వరకు బుక్ చేస్తే, ప్రతి టికెట్పై రూ. 10 కమిషన్ వస్తుంది.
- 101 నుండి 300 టికెట్ల మధ్య బుకింగ్ చేస్తే, ప్రతి టికెట్పై రూ. 8 కమిషన్ లభిస్తుంది.
- 300 కంటే ఎక్కువ టికెట్లు బుక్ చేస్తే, ప్రతి టికెట్పై రూ. 5 కమిషన్ ఉంటుంది.
- ఇవి కాకుండా, నాన్-ఏసీ క్లాస్ టికెట్లపై రూ. 20 వరకు కమిషన్ లభిస్తుంది.
- ఏసీ క్లాస్ టికెట్పై రూ. 40 కమిషన్ లభిస్తుంది.
- ఈ విధంగా, బుకింగ్స్ పెరిగే కొద్దీ, క్లాస్ ఆధారంగా ఏజెంట్లు మంచి ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.