New Bajaj Chetak C25 01 : బజాజ్ ఆటో నుండి కొత్త చేతక్ C25 01 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కేవలం రూ. 91,399 ధరతో విడుదలైంది. మెటల్ బాడీ, 113 కి.మీ రేంజ్, ఫాస్ట్ చార్జింగ్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
లక్ష లోపే ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. బజాజ్ నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ !
ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో భారత మార్కెట్లో తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరించింది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొత్త బజాజ్ చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ను సంస్థ అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త మోడల్ను చేతక్ C25 01 (Chetak C25 01) పేరుతో మార్కెట్ లోకి తీసుకొచ్చింది.
ఈ స్కూటర్ అతిపెద్ద ప్రత్యేకత దాని మెటల్ బాడీ, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్. అంతేకాకుండా, ఇది బజాజ్ చేతక్ సిరీస్లోనే అత్యంత సరసమైన మోడల్గా నిలిచింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 91,399 గా నిర్ణయించారు. వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు అందించడమే లక్ష్యంగా కంపెనీ దీనిని రూపొందించింది.
బజాజ్ చేతక్ C25 01 ధర, బుకింగ్ వివరాలు ఇవే
బజాజ్ ఆటో తన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మార్కెట్ వాటాను పెంచుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. గత ఐదేళ్లలో చేతక్ అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. 2021లో రీలాంచ్ అయినప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు సుమారు 2.80 లక్షల యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ విభాగంలో బజాజ్ చేతక్ 21 శాతం మార్కెట్ వాటాను కలిగి ఉంది.
ఈ కొత్త C25 01 మోడల్ రాకతో అమ్మకాలు మరింత పెరుగుతాయని సంస్థ భావిస్తోంది. కొత్త చేతక్ C25 01 బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. స్కూటర్ల డెలివరీ దశలవారీగా జరుగుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. లక్ష రూపాయల లోపు ధర ఉండటం వల్ల ఇది సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎక్స్-షోరూమ్ ధర కేవలం రూ. 91,399.
బజాజ్ చేతక్ C25 01 బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్
కొత్త బజాజ్ చేతక్ C25 01లో 2.5 kWh NMC బ్యాటరీని అమర్చారు. ఈ బ్యాటరీ పూర్తిగా ఛార్జ్ అయితే 113 కిలోమీటర్ల (IDC సర్టిఫైడ్) రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇందులో ఉన్న మరో గొప్ప వెసులుబాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్. 750W ఆఫ్-బోర్డ్ ఛార్జర్ను ఉపయోగించి, కేవలం 2 గంటల 25 నిమిషాల్లో బ్యాటరీని 0 నుండి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. దీనివల్ల వినియోగదారులు స్కూటర్ను తరచుగా లేదా ఎక్కువ సమయం ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ బ్యాటరీ 2.2 kW హబ్-మౌంటెడ్ మోటార్కు పవర్ సప్లై చేస్తుంది. ఈ ఈ-స్కూటర్ గరిష్ఠంగా గంటకు 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించగలదు. రైడింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఇందులో ఎకో, స్పోర్ట్ అనే రెండు రైడ్ మోడ్లు ఉన్నాయి.
బజాజ్ కొత్త చేతక్ డిజైన్, స్టైలింగ్ మార్పులు
కొత్త చేతక్ డిజైన్లో స్పష్టమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. పాత మోడల్లో ఉన్న స్ప్లిట్ టెయిల్లైట్ సెటప్కు బదులుగా, కొత్తగా హారిజాంటల్లీ స్టాక్డ్ యూనిట్ను అమర్చారు. సీటు డిజైన్ కూడా మారింది. ఇది మునుపటి కంటే చదునుగా ఉంది. సీటు పొడవు 650 మిమీ, ఎత్తు 763 మిమీ ఉండటంతో రైడర్లకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ముందు భాగంలో గుర్రపు నాడా ఆకారంలో ఉండే ఐకానిక్ హెడ్లైట్ క్లస్టర్, దాని చుట్టూ ఎల్ఈడి (LED) డిఆర్ఎల్లు అలాగే కొనసాగించారు. అయితే, ఫ్రంట్ ఆప్రాన్ ప్యానెల్ పూర్తిగా మారింది. టర్న్ ఇండికేటర్లను ఆప్రాన్ నుండి తొలగించి హ్యాండిల్బార్పై అమర్చారు. రెట్రో స్టైల్ను నిలబెట్టుకుంటూనే, సింగిల్-పీస్ గ్రాబ్ రైల్ వంటి మార్పులతో బాడీని మరింత దృఢంగా తీర్చిదిద్దారు.
బజాజ్ కొత్త చేతక్ ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ వివరాలు
ధరను తక్కువగా ఉంచడానికి, ప్రీమియం వేరియంట్లలో కనిపించే TFT స్క్రీన్కు బదులుగా ఇందులో రివర్స్ LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ను అందించారు. ఈ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ స్కూటర్లో సాంప్రదాయ కీ స్లాట్, డబుల్-సైడెడ్ స్వింగ్ఆర్మ్, ఓపెన్ గ్లోవ్ కంపార్ట్మెంట్ ఉన్నాయి. ఇతర ముఖ్యమైన ఫీచర్లలో LED హెడ్లైట్, టర్న్ ఇండికేటర్లు, 25 లీటర్ల విశాలమైన అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. అలాగే రివర్స్ మోడ్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్, మొబైల్ ఛార్జింగ్ కోసం USB పోర్ట్ వంటి ఆధునిక సదుపాయాలు కూడా కల్పించారు. బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే, ముందు వైపు డిస్క్ బ్రేక్, వెనుక వైపు డ్రమ్ బ్రేక్ అందించారు.
బజాజ్ చేతక్ కు యువతలో మంచి క్రేజ్
బజాజ్ ఆటో డేటా ప్రకారం, చేతక్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కొనుగోలుదారులలో 40 శాతం మంది 35 ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నవారే. దీన్ని బట్టి యువతలో ఈ స్కూటర్కు మంచి క్రేజ్ ఉందని అర్థమవుతోంది. లాంచ్ ఈవెంట్లో స్కూటర్ బిల్డ్ క్వాలిటీని చూపించడానికి కంపెనీ ఒక ప్రత్యేక ప్రదర్శన చేసింది. స్కూటర్ను నీటితో నిండిన పూల్లో పార్క్ చేసి చూపించారు. ఇది స్కూటర్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. నీటిలో దాదాపు మూడో వంతు మునిగిపోయినా స్కూటర్కు ఎటువంటి హాని కలగదని దీని ద్వారా నిరూపితమైంది.