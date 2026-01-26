Bhajan Clubbing : మోదీ మెచ్చిన భజన్ క్లబ్బింగ్.. ఇందులో అంత కిక్ ఏముంది? అసలు ఏంటిది?
Bhajan Clubbing : వీకెండ్ లో యువత ఊగిపోతోంది ! లేజర్ లైట్ల నడుమ భక్తి పాటలతో భజన్ క్లబ్బింగ్ అనే కొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తోంది. ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించిన ఈ జెన్-జీ ఆధ్యాత్మిక విప్లవం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భజన్ క్లబ్బింగ్ : జెన్-జీ కొత్త ట్రెండ్.. పబ్బులు కాదు, ఇక భక్తి వైబ్స్ !
సాధారణంగా వీకెండ్ పార్టీ లేదా నైట్ లైఫ్ అనగానే మన కళ్ళ ముందు మెదిలే దృశ్యం.. దద్దరిల్లిపోయే సౌండ్ సిస్టమ్, మిరుమిట్లు గొలిపే లైట్లు, చేతిలో మందు గ్లాసులు, సిగరెట్ పొగలు. కానీ, ఇప్పుడు ఆ సీన్ మారుతోంది. నేటి యువత (Gen Z) ఈ మూస పద్ధతులకు స్వస్తి పలుకుతూ సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపింది. అదే భజన్ క్లబ్బింగ్ (Bhajan Clubbing).
డీజే సౌండ్స్కి భక్తిని జోడించి మైమరచిపోయే ఈ కొత్త ట్రెండ్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్గా మారింది. సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సైతం ఈ మార్పును గమనించి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. అసలు ఏంటీ భజన్ క్లబ్బింగ్? యువత ఎందుకు దీని వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు?
అసలేంటీ ఈ భజన్ క్లబ్బింగ్?
సాంప్రదాయ భజన కార్యక్రమాలకు, ఆధునిక క్లబ్ సంస్కృతికి మధ్య జరిగిన ఒక అద్భుతమైన సమ్మేళనమే ఈ భజన్ క్లబ్బింగ్. ఇందులో భక్తి పాటలు, కీర్తనలు, శ్లోకాలను ఎలక్ట్రానిక్ డ్యాన్స్ మ్యూజిక్, టెక్నో బీట్స్, లైవ్ బ్యాండ్లతో మిక్స్ చేసి వినిపిస్తారు. స్టేజ్ అలంకరణ అచ్చం ఒక హై-ఎండ్ నైట్ క్లబ్ను తలపిస్తుంది. లేజర్ లైట్లు, పొగలు గక్కుతున్న స్టేజ్, భారీ స్క్రీన్లు ఉంటాయి.
కానీ అక్కడ వినిపించేవి సినిమా పాటలు కాదు.. హనుమాన్ చాలీసా, అచ్యుతం కేశవం, హరే కృష్ణ హరే రామ వంటి భక్తి గీతాలు. ఇక్కడ యువత నేలమీద కూర్చొని ధ్యానం చేస్తారు లేదా లేచి ఆనందంగా నాట్యం చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఇందులో లిక్కర్, ధూమపానం వంటివాటిని పూర్తిగా నిషేధించి, కేవలం భక్తి అనే మత్తులో తేలియాడేలా దీనిని డిజైన్ చేశారు.
మన్ కీ బాత్ లో మోదీ ప్రశంసల జల్లు
దేశంలో నిశబ్దంగా మొదలైన ఈ సాంస్కృతిక విప్లవం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దృష్టిని ఆకర్షించింది. తన 130వ 'మన్ కీ బాత్' ఎపిసోడ్లో మోదీ ఈ అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. "భజన్ క్లబ్బింగ్ అనేది మన జెన్-జీ యువత ఆస్వాదిస్తున్న కొత్త ప్రక్రియ. భజనల పవిత్రతను కాపాడుకుంటూనే, వారు ఆధ్యాత్మికతను, ఆధునికతను ఎంతో అర్థవంతంగా మేళవిస్తున్నారు" అని మోదీ కితాబిచ్చారు.
అంతేకాదు, ఈ కార్యక్రమాలు గ్లోబల్ మ్యూజిక్ కాన్సెర్ట్లకు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో ఉంటున్నాయని ఆయన అన్నారు. యువత తమ మూలాలను మర్చిపోకుండా, వాటిని తమదైన శైలిలో మార్చుకుని ఆచరించడం గొప్ప విషయమని ఆయన కొనియాడారు.
యువత ఎందుకు దీనికి కనెక్ట్ అవుతున్నారు?
కరోనా మహమ్మారి తర్వాత యువత మానసిక స్థితిలో భారీ మార్పులు వచ్చాయి. ఒంటరితనం, డిప్రెషన్, కెరీర్ టెన్షన్ల మధ్య నలిగిపోతున్న జెన్-జీకి పబ్బుల్లోని శబ్ద కాలుష్యం, అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లు ఉపశమనాన్ని ఇవ్వలేకపోయాయి. వారికి కావాల్సింది నిజమైన ప్రశాంతత, తోటివారితో ఆత్మీయమైన కలయిక.
ఈ ఈవెంట్లలో సంగీతంతో పాటు శ్వాస వ్యాయామాలు, ధ్యానం కూడా భాగంగా ఉంటాయి. ఇది వారిని ఒత్తిడి నుంచి దూరం చేస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ లైఫ్ గడపడం కంటే, ప్రత్యక్షంగా అందరితో కలిసి భక్తి పాటలు పాడుతూ డాన్స్ చేయడం వారికి ఒక థెరపీలా పనిచేస్తోంది.
సోబర్ హై.. మందు లేని కిక్
భజన్ క్లబ్బింగ్ ప్రధాన ఉద్దేశం.. మత్తు పదార్థాల అవసరం లేకుండానే ఆనందాన్ని పొందడం. దీనినే సోబర్ హై అని పిలుస్తున్నారు. సాధారణంగా వీకెండ్ పార్టీల తర్వాత హ్యాంగోవర్తో బాధపడే యువత, భజన్ క్లబ్బింగ్ తర్వాత ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఎనర్జిటిక్గా ఫీలవుతున్నారు.
నిర్వాహకులు ఇక్కడ మందుకు బదులుగా పండ్ల రసాలు, హెర్బల్ టీ వంటివి అందిస్తూ వెల్నెస్ కాన్సెప్ట్ను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. హనుమాన్ చాలీసాను రాక్ స్టైల్లో పాడుతూ, కృష్ణ భజనలకు కాళ్ళు కదుపుతూ యువత పొందే ఆనందం ఏ ఇతర పార్టీలోనూ దొరకడం లేదని చెబుతున్నారు.
మెట్రో నగరాల నుంచి అమెరికా దాకా
ప్రస్తుతం ఈ ట్రెండ్ కేవలం ఒక ప్రాంతానికి పరిమితం కాలేదు. ఢిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు, కోల్కతా వంటి మెట్రో నగరాల్లో వీకెండ్ వస్తే చాలు భజన్ క్లబ్బింగ్ ఈవెంట్లు హౌస్ ఫుల్ అవుతున్నాయి. టిక్కెట్లు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ట్రెండ్ అమెరికాకు కూడా పాకింది. అక్కడ స్థిరపడిన భారతీయ యువతతో పాటు విదేశీయులు కూడా ఈ కొత్త రకం ఆధ్యాత్మికతను ఆస్వాదిస్తున్నారు. కేవలం మతపరమైన అంశంగా కాకుండా, ఒక లైఫ్ స్టైల్ మార్పుగా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది.
మొత్తానికి, సాంకేతికత ఎంత పెరిగినా.. మూలాలు మరిచిపోకూడదనే పాఠాన్ని నేటి తరం ఈ భజన్ క్లబ్బింగ్ ద్వారా ప్రపంచానికి చాటి చెబుతోంది.