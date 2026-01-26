- Home
- National
- Aadhaar Update: ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే ఆధార్లో మొబైల్ నంబర్ మార్చుకోండి.. నిమిషాల్లో పూర్తయ్యే ప్రాసెస్ ఇదే!
Aadhaar Update: ఎలాంటి డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే ఆధార్లో మొబైల్ నంబర్ మార్చుకోండి.. నిమిషాల్లో పూర్తయ్యే ప్రాసెస్ ఇదే!
Aadhaar Update: ఆధార్ కార్డులో మొబైల్ నంబర్ మార్చుకోవడానికి ఇక ఫారాలు, డాక్యుమెంట్లు అవసరం లేదు. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) తో కేవలం బయోమెట్రిక్ విధానంలో నిమిషాల్లోనే కొత్త నంబర్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే ఆధార్ అప్డేట్.. కొత్త రూల్ ఇదే
నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆధార్ కార్డు అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా మారింది. బ్యాంకు పనుల నుంచి ప్రభుత్వ పథకాల వరకు ప్రతిదానికీ ఆధార్ అనుసంధానం తప్పనిసరి. అయితే, చాలా మంది తమ ఆధార్ కార్డుకు లింక్ చేసిన పాత మొబైల్ నంబర్ కోల్పోవడం లేదా అది పనిచేయకపోవడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో కొత్త మొబైల్ నంబర్ను ఆధార్తో లింక్ చేయడం పెద్ద సవాలుగా ఉండేది.
కానీ ఇప్పుడు ఆ చింత అవసరం లేదు. యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) సహకారంతో ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) వినియోగదారుల కోసం ఒక అద్భుతమైన సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ఆధార్లో మొబైల్ నంబర్ మార్చుకోవడం గతంలో కంటే ఇప్పుడు చాలా సులభమైంది.
IPPB ద్వారా సులభంగా ఆధార్ అప్డేట్
మీ ఆధార్ కార్డులో ఉన్న పాత మొబైల్ నంబర్ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యిందా? లేదా ఫోన్ పోగొట్టుకున్నారా? మీరు కొత్త నంబర్ను ఆధార్కు లింక్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) ఆధార్ కార్డులో మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్ చేసుకునే వారి కోసం ప్రత్యేక వెసులుబాటు కల్పించింది.
ఈ కొత్త విధానం ద్వారా వినియోగదారులు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తమ మొబైల్ నంబర్ను మార్చుకోవచ్చు. దీనికోసం మీరు ఎటువంటి ధృవీకరణ పత్రాలను సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం మీ బయోమెట్రిక్ వేలిముద్ర ద్వారానే ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
ఆధార్ అప్డేట్ : పత్రాలు, ఫారాల అవసరం లేదు
సాధారణంగా ఆధార్ సెంటర్లలో ఏదైనా మార్పులు చేయాలంటే చాలా ఫారాలు నింపాల్సి ఉంటుంది. కానీ IPPB అందిస్తున్న ఈ సేవలో ఆ బాధ తప్పుతుంది. ఈ సేవ కింద, మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్ చేయడానికి ఎలాంటి దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే, చిరునామా రుజువు లేదా గుర్తింపు రుజువు వంటి పత్రాలను కూడా సమర్పించనక్కర్లేదు. కేవలం మీ వేలిముద్ర లేదా బయోమెట్రిక్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇది పూర్తిగా పేపర్లెస్ ప్రక్రియ కావడం విశేషం.
ఆధార్ అప్డేట్ : దగ్గర్లోని పోస్టాఫీసులో అందుబాటులో ఆధార్ సేవలు
ఈ సేవను వినియోగించుకోవడానికి మీరు సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉండే ప్రధాన ఆధార్ కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంటికి సమీపంలో ఉన్న ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ (IPPB) సెంటర్ లేదా పోస్టాఫీసు యాక్సెస్ పాయింట్కి వెళితే సరిపోతుంది.
దేశంలోని దాదాపు అన్ని చిన్న, పెద్ద పోస్టాఫీసుల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అక్కడ ఉండే పోస్ట్ మాన్ లేదా గ్రామీణ డాక్ సేవక్ ద్వారా కూడా మీరు ఈ సేవలను పొందవచ్చు. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేకూరుస్తుంది.
ఆధార్ అప్డేట్ : డిజిటల్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుందంటే?
పోస్టాఫీసు లేదా IPPB సెంటర్కు వెళ్లిన తర్వాత, అక్కడ ఉన్న అధికారికి మీ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్ చెప్పాలి. అలాగే మీరు కొత్తగా లింక్ చేయాలనుకుంటున్న మొబైల్ నంబర్ను కూడా వారికి తెలియజేయాలి. ఇది పూర్తిగా డిజిటల్ ప్రక్రియ కాబట్టి, పాత మొబైల్ నంబర్ మీ దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
పాత నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీ తో కూడా పని లేకుండానే, కేవలం మీ కొత్త నంబర్ ద్వారానే ఈ ప్రక్రియ ముందుకు సాగుతుంది. అందుకే పాత నంబర్ పోయినా కూడా మీరు నిశ్చింతగా కొత్త నంబర్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.
ఆధార్ అప్డేట్ : బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్, నిర్ధారణ
మీరు వివరాలు చెప్పిన తర్వాత, అక్కడి అధికారి బయోమెట్రిక్ స్కానర్ మెషీన్పై మీ వేలు పెట్టమని కోరుతారు. దీని ద్వారా మీ గుర్తింపు ధృవీకరణ అవుతుంది. మీ ఫింగర్ ప్రింట్ ఆధార్ డేటాబేస్తో మ్యాచ్ అయిన వెంటనే మీ ఈ-కేవైసీ పూర్తవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ కోసం మీరు ఆధార్ కార్డు ఒరిజినల్ కాపీ చూపించడం కానీ, జిరాక్స్ కాపీ ఇవ్వడం కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన వెంటనే మీ కొత్త మొబైల్ నంబర్ ఆధార్తో రిజిస్టర్ అవుతుంది. కొద్ది సేపటిలోనే మీ కొత్త నంబర్కు ఒక నిర్ధారణ మెసేజ్ వస్తుంది. దీనితో మీ మొబైల్ నంబర్ విజయవంతంగా లింక్ అయినట్లే.