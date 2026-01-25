IND vs NZ : ఇషాన్ కిషన్ దెబ్బకు ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్? వరల్డ్ కప్ ఆశలు గల్లంతేనా?
Sanju Samson : భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య ఆదివారం మూడో టీ20 మ్యాచ్ జరుగుతోంది. వరుస వైఫల్యాలతో సతమతమవుతున్న సంజూ శాంసన్కు ఈ మ్యాచ్ అగ్నిపరీక్షగా మారింది. అతడు రాణించకపోతే జట్టులో చోటు గల్లంతయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
సంజూ శాంసన్ కెరీర్ ఖతం? గంభీర్ తీసుకున్న షాకింగ్ నిర్ణయం ఇదేనా?
భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న 5 మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో భాగంగా, మూడో మ్యాచ్ ఆదివారం జరగుతోంది. గువహటిలోని బర్సాపారా క్రికెట్ స్టేడియంలో ఈ ఆసక్తికర పోరు సాగుతోంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి సిరీస్పై పట్టు సాధించాలని భావిస్తోంది. భారత జట్టు విజయాల బాటలో పయనిస్తున్నప్పటికీ, వ్యక్తిగతంగా స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్పై మాత్రం తీవ్రమైన ఒత్తిడి నెలకొంది. ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే జరిగిన రెండు మ్యాచ్లలోనూ సంజూ శాంసన్ ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. మరోవైపు, రెండో వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ గత మ్యాచ్లో తన బ్యాటింగ్తో విధ్వంసం సృష్టించడంతో సంజూ స్థానానికి ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఏర్పడింది.
సంజూ శాంసన్కు అగ్నిపరీక్ష
టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్, 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ ప్రణాళికల్లో భాగంగా సంజూ శాంసన్పై భారీ నమ్మకం ఉంచారు. ఇందుకోసం శుభ్మన్ గిల్ వంటి డాషింగ్ ఓపెనర్ను పక్కనపెట్టి మరీ సంజూ శాంసన్ను ఎంపిక చేశారు. అతనికి వరుసగా ఓపెనర్గా అవకాశాలు ఇస్తున్నప్పటికీ, న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్న సిరీస్లో సంజూ ఇప్పటివరకు నిరాశపరిచాడు.
నాగ్పూర్లో జరిగిన మొదటి టీ20లో కేవలం 10 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఔటయ్యాడు. ఆ తర్వాత రాయ్పూర్లో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో కూడా 6 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరాడు. ఈ రెండు సందర్భాల్లోనూ అతను పేలవమైన షాట్లు ఆడి వికెట్ పారేసుకోవడం గమనార్హం. ఇప్పుడు మూడో టీ20లో అతను కచ్చితంగా రాణించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసం
సంజూ శాంసన్ విఫలమవుతుంటే, మరోవైపు యువ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ వచ్చిన అవకాశాన్ని రెండు చేతులా ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. గత మ్యాచ్లో ఇషాన్ కిషన్ తన బ్యాట్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 32 బంతుల్లోనే 76 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంతో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇషాన్ కిషన్ ఈ మ్యాచ్లో విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడటం, సంజూ శాంసన్ వైఫల్యం చెందడం ఇప్పుడు జట్టు కూర్పుపై చర్చకు దారితీసింది. ఇషాన్ ఫామ్ చూస్తుంటే అతన్ని తుది జట్టు నుంచి తప్పించడం కష్టంగా మారింది.
తిలక్ వర్మ రాకతో పెరగనున్న టెన్షన్
ఈ సిరీస్లోని చివరి రెండు మ్యాచ్లకు యువ సంచలనం తిలక్ వర్మ జట్టులోకి తిరిగి రానున్నారు. తిలక్ వర్మ జట్టులో చేరగానే అతనికి తుది జట్టులో కచ్చితంగా చోటు దక్కే అవకాశం ఉంది. దీంతో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ఆటగాడిని పక్కన పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ప్రస్తుతం ఇషాన్ కిషన్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నారు కాబట్టి, వారిని తప్పించే సాహసం గంభీర్ చేయకపోవచ్చు. దీంతో సహజంగానే ఒత్తిడి అంతా సంజూ శాంసన్పై పడుతోంది.
గువహటి మ్యాచ్ నిర్ణయాత్మకం
ఈ నేపథ్యంలో గువహటిలో జరిగే మూడో టీ20 మ్యాచ్ సంజూ శాంసన్ కెరీర్కు అత్యంత కీలకంగా మారింది. ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో తన స్థానాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఈ మ్యాచ్లో అతను పరుగుల వరద పారించాల్సిందే. ఒకవేళ సంజూ ఈ మ్యాచ్లో భారీ స్కోరు సాధిస్తే, ఇషాన్ కిషన్పై వేటు పడే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఇషాన్ కిషన్ నంబర్-3లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇది నిజానికి తిలక్ వర్మ స్థానం. ఈ విషయం ఇషాన్ కిషన్కు కూడా బాగా తెలుసు. అందుకే, రాయ్పూర్ తరహాలోనే గువహటిలో కూడా మరోసారి బ్యాట్తో చెలరేగి, తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవాలని ఇషాన్ భావిస్తున్నాడు. మొత్తానికి ఈ మ్యాచ్ ఇద్దరు వికెట్ కీపర్లకు సవాలుగా మారింది.