మోదీతో వ్యక్తిగత విభేదాలు లేవు.. సిద్ధాంతాల పరంగానే పోరాటం.. సోనియా కీలక వ్యాఖ్యలు
Sonia Gandhi: కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ తన రాజకీయ, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలను తాజాగా వెల్లడించారు. ఆమె రచించిన ఆత్మకథ ‘బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్’లో ఈ విషయాలు వెల్లడించారు.
మోదీతో పరిమిత పరిచయం.. వ్యక్తిగత విభేదాలేమీ లేవు
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తనకు పెద్దగా వ్యక్తిగత పరిచయం లేదని సోనియా గాంధీ వెల్లడించారు. మోదీ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి సుమారు 12 ఏళ్లు గడిచినా, ఇద్దరి మధ్య వ్యక్తిగత సంభాషణలు చాలా తక్కువగానే జరిగాయని పేర్కొన్నారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల ముగింపు సమయంలో స్పీకర్ ఛాంబర్లో జరిగే సమావేశాలు, ఇతర అధికారిక కార్యక్రమాల్లో మాత్రమే అప్పుడప్పుడు ఎదురుపడతామని తెలిపారు. అప్పుడు ఇద్దరూ నమస్కారంతో పలకరించుకుంటారని వివరించారు. తాను ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన సందర్భంలో మోదీ ఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారని, అందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపానని గుర్తుచేశారు. పుట్టినరోజు, నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు కూడా పరస్పరం తెలియజేసుకుంటామని చెప్పారు. గతంలో వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నాయకుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పటికీ పరస్పర గౌరవం ఉండేదని అభిప్రాయపడ్డారు.
భారత్పై ఇద్దరి ఆలోచనలు వేర్వేరు
దేశ భవిష్యత్తు, ప్రజాస్వామ్యం, పాలనపై తనకు మోదీకి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయని సోనియా పేర్కొన్నారు. తన దృష్టిలో భారత్ అనేది విభిన్న భాషలు, మతాలు, సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు కలిగిన ప్రజలు సమాన హక్కులతో కలిసి జీవించే లౌకిక దేశమని వివరించారు. స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, సమ్మిళితత్వం తన రాజకీయ సిద్ధాంతాలకు పునాదులని చెప్పారు. మరోవైపు మోదీ ఆలోచనా విధానం ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతకర్తల ప్రభావం, ఆయన వ్యక్తిగత అనుభవాలు, ఎదిగిన పరిస్థితుల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుందని విశ్లేషించారు. ఈ రెండు దృక్కోణాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసమే తమ రాజకీయ పోరాటానికి కారణమని తెలిపారు. మోదీ తన దృష్టిలో దేశం కోసం పనిచేస్తుంటే, తాను తన విశ్వాసాలు, సిద్ధాంతాల కోసం పోరాడుతున్నానని పేర్కొన్నారు. ఈ భేదాలను వ్యక్తిగత అంశాలుగా చూడకూడదని స్పష్టం చేశారు.
ప్రణబ్ ముఖర్జీకి ప్రధాని కావాలనే ఆకాంక్ష ఉందా?
ఆత్మకథలో యూపీఏ ప్రభుత్వ కాలంలో చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలపైనా సోనియా ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. అప్పటి ప్రభుత్వాన్ని తాను తెరవెనుక నుంచి నడిపిస్తున్నానంటూ వచ్చిన విమర్శలను ఆమె ఖండించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీతో జరిగిన ఓ సంభాషణను గుర్తుచేసుకున్నారు.
2010లో అప్పటి ఆర్థికమంత్రి పి. చిదంబరంతో ప్రణబ్ ముఖర్జీకి కొన్ని విభేదాలు తలెత్తాయని తెలిపారు. ఈ విషయంపై ప్రణబ్ తన వద్ద అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వ నాయకత్వాన్ని మార్చాల్సిన సమయం వచ్చిందేమోనని ఆయన వ్యాఖ్యానించడంతో తాను ఆశ్చర్యపోయానన్నారు. ఆ మాటల వెనుక ప్రధాని పదవిని చేపట్టాలన్న ఆయన ఆకాంక్ష ఉండి ఉండవచ్చని భావించినట్లు వెల్లడించారు. అయితే ఆ విషయంపై తాను మరింత చర్చించకుండా సంభాషణను అక్కడితో ముగించినట్లు వివరించారు.
ఇందిరా గాంధీ ఆగ్రహాన్ని చూసి భయపడిన సోనియా
మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీతో తనకున్న అనుబంధం గురించి కూడా సోనియా పుస్తకంలో ప్రస్తావించారు. ప్రారంభంలో ఇందిరా గాంధీ స్వభావం, ఆమె కోపాన్ని చూసి తాను చాలా భయపడిపోయేదానినని వెల్లడించారు. చిన్న విషయాలకే ఆమె తీవ్రంగా స్పందించేవారని కొన్ని సంఘటనలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఒకసారి సిబ్బందిలోని వ్యక్తి ముఖ్యమైన అపాయింట్మెంట్ గురించి చెప్పడం మర్చిపోవడంతో ఇందిరా గాంధీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారట. ఆ వ్యక్తిని గదిలోని ఓ మూలన నిలబెట్టినట్లు తెలిపారు. మరో సందర్భంలో భోజనం చేసే సమయంలో ప్లేట్ను విసిరేయడంతో తాను కూర్చున్న చోటే భయంతో వణికిపోయానని రాసుకొచ్చారు. అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ తనకు ధైర్యం చెప్పారని, తల్లి కోపం ఎక్కువసేపు ఉండదని వివరించారని గుర్తుచేసుకున్నారు. కాలక్రమంలో ఇందిరా గాంధీ వ్యక్తిత్వాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నానని తెలిపారు. ఆమెకు చీరలంటే ఎంతో ఇష్టమని కూడా తన జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు.
"Have No Real Contact With Him, He Avoids Eye Contact": Sonia Gandhi On PM Modi
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— Samiran Mishra (@scoutdesk) November 10, 2026
కాంగ్రెస్ ముక్త్ భారత్ నినాదంపై అభ్యంతరం
బీజేపీ రాజకీయ వైఖరి, జవహర్లాల్ నెహ్రూపై ఆ పార్టీ నేతలు చేస్తున్న విమర్శలపైనా సోనియా గాంధీ తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. భారతదేశాన్ని ప్రజాస్వామ్య, లౌకిక మార్గంలో ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో నెహ్రూ కీలక పాత్ర పోషించారని పేర్కొన్నారు. ఆయన విధానాలు, ఆలోచనలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడాన్ని తప్పుబట్టారు. అలాగే 'కాంగ్రెస్ ముక్త్ భారత్' అనే నినాదం కేవలం ఒక రాజకీయ పార్టీని ఓడించడానికే పరిమితం కాదని, కాంగ్రెస్ అనుసరించిన విధానాలు, సిద్ధాంతాలను కూడా అంతం చేయాలనే ఉద్దేశం ఇందులో ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం సమాజంలో మతపరమైన విభజనలకు కారణమవుతోందని విమర్శించారు. మొత్తంగా తన ఆత్మకథలో వ్యక్తిగత జీవితంలోని అనుభవాలతో పాటు దేశ రాజకీయాలు, ప్రజాస్వామ్యం, సిద్ధాంతపరమైన పోరాటాలపై తన ఆలోచనలను సోనియా గాంధీ వివరించారు.