అద్దంలో కుడి, ఎడమగా ఎందుకు మారుతుంది.? దీని వెనుక ఉన్న అసలు సైన్స్ ఇదే
Facts: మనలో చాలామంది ప్రతిరోజూ అద్దంలో ముఖాన్ని చూసుకుంటారు. అయితే ఎప్పుడైనా ఒక విషయం గమనించారా.? అద్దంలో మన కుడి చేయి ఎత్తితే ఎదురుగా ఉన్న ప్రతిబింబం ఎడమ చేయి ఎత్తినట్లు కనిపిస్తుంది. దీని వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ రహస్యం ఏంటో తెలుసుకుందాం.
అద్దం నిజంగా కుడి, ఎడమలను మారుస్తుందా.?
మనం సాధారణంగా అద్దం మన కుడి వైపును ఎడమగా, ఎడమ వైపును కుడిగా చూపిస్తుందని అనుకుంటాం. కానీ శాస్త్రీయంగా చూస్తే అద్దం కుడి, ఎడమ దిశలను మార్చదు. అది మన ముందు ఉన్న వస్తువు నుంచి వచ్చే కాంతిని ప్రతిబింబించి తిరిగి మన కళ్లకు పంపిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో మనకు కనిపించే ప్రతిబింబం మన రూపానికి ఎదురుగా నిలబడిన వ్యక్తిలా అనిపిస్తుంది.
ఉదాహరణకు.. మీరు మీ కుడి చేతిని పైకి ఎత్తితే అద్దంలో కనిపించే వ్యక్తి కూడా తన ఎడమ చేతిని పైకి ఎత్తినట్లు మనకు అనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి అద్దం మీ చేతి స్థానాన్ని మార్చలేదు. మీరు ఎదురుగా నిలబడిన మరో వ్యక్తిని ఊహించుకోవడం వల్ల ఈ మార్పు జరిగినట్లు భావిస్తారు. అంటే ఇది అద్దం చేసే మ్యాజిక్ కాదు.. మనం ప్రతిబింబాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానానికి సంబంధించిన విషయం.
అద్దం ముందు నుంచి వెనక్కి మాత్రమే ఎందుకు ప్రతిబింబిస్తుంది.?
దీనికి ప్రధాన కారణం కాంతి ప్రతిబింబించే విధానం. మన చుట్టూ ఉన్న వస్తువులపై పడిన కాంతి తిరిగి వివిధ దిశల్లో ప్రయాణిస్తుంది. ఆ కాంతి మన ముఖం నుంచి లేదా వస్తువుల నుంచి అద్దంపై పడినప్పుడు, అద్దం దానిని తిరిగి ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ కాంతి మన కళ్లలోకి చేరడం వల్ల మనకు అద్దంలో ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. అద్దం మనకు ఎదురుగా ఉన్న దిశను వెనుకకు తిప్పినట్లు చూపిస్తుంది. అంటే అద్దం ముందు ఉన్న వస్తువుకు సంబంధించిన ముందుకు, వెనుకకు దిశల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది. కానీ పైకి, కిందికి లేదా కుడి, ఎడమ దిశల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయదు. దీనినే శాస్త్రీయ పరిభాషలో Lateral Inversion అని అంటారు. తెలుగులో దీన్ని పార్శ్వ విలోమం అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా అద్దం కుడి, ఎడమలను మార్చినట్లు మనకు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.
అద్దంలో అక్షరాలు ఎందుకు తిరగబడినట్లు కనిపిస్తాయి.?
మీరు ఎప్పుడైనా అద్దం ముందు నిలబడి పుస్తకాన్ని లేదా ఏదైనా అక్షరాలు ఉన్న బోర్డును చూపించారా.? అప్పుడు అందులోని అక్షరాలు తిరగబడినట్లు కనిపిస్తాయి. ఉదాహరణకు 'AMBULANCE' అనే పదాన్ని అంబులెన్స్ వాహనాల ముందు భాగంలో అద్దంలో సరిగ్గా చదివేలా తిరగరాసి ఉంచుతారు. దీనివల్ల ముందు వెళ్తున్న వాహనాల డ్రైవర్లు తమ రియర్ వ్యూ మిర్రర్లో ఆ పదాన్ని సరిగ్గా చదవగలుగుతారు. అద్దంలో అక్షరాలు తిరగబడటానికి కూడా కాంతి ప్రతిబింబించే విధానమే కారణం. అసలు అద్దం అక్షరాలను విడిగా మార్చడం లేదు. ఒక అక్షరాన్ని లేదా పదాన్ని అద్దం ముందు ఉంచినప్పుడు దాని ముందు, వెనుక దిశల మార్పు వల్ల అక్షరాల ఆకృతి తిరగబడినట్లు కనిపిస్తుంది. అందుకే సాధారణంగా రాసిన పదాలు అద్దంలో చదవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటాయి.
అద్దాలకు సంబంధించి మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు
అద్దం కేవలం మన ముఖాన్ని చూసుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడే వస్తువు కాదు. దాని వెనుక ఎన్నో శాస్త్రీయ విశేషాలు ఉన్నాయి.
అద్దంలో ప్రతిబింబం ఎంత దూరంలో కనిపిస్తుంది.?
మీరు అద్దం ముందు ఒక అడుగు దూరంలో నిలబడితే, మీ ప్రతిబింబం అద్దం వెనుక కూడా ఒక అడుగు దూరంలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీనిని వర్చువల్ ఇమేజ్ (Virtual Image) అంటారు. వాస్తవానికి అద్దం వెనుక మీ ప్రతిబింబం ఉండదు. కాంతి ప్రయాణిస్తున్న దిశను మన మెదడు అంచనా వేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
రెండు అద్దాలు ఎదురెదురుగా పెడితే ఏమవుతుంది.?
రెండు అద్దాలను ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉంచితే వాటిలో ఒకదాని ప్రతిబింబం మరొకదానిలో పదేపదే కనిపిస్తుంది. ఇలా అనేక ప్రతిబింబాలు ఏర్పడతాయి. అందుకే అద్దాల మధ్య నిలబడితే అంతులేని సొరంగంలా కనిపించే దృశ్యం ఏర్పడుతుంది.
అద్దం పగిలితే ప్రతిబింబం ఎందుకు ముక్కలవుతుంది.?
అద్దం పగిలినప్పుడు ప్రతి ముక్క కూడా కాంతిని ప్రతిబింబించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అయితే పగిలిన ముక్కలు వేర్వేరు కోణాల్లో ఉండటం వల్ల ఒక్కో ముక్కలో మన ముఖంలోని వేర్వేరు భాగాలు కనిపిస్తాయి. అందుకే ఒకే ముఖం అనేక ముక్కలుగా విడిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది.