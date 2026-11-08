PM Modi: దేశ భద్రతకు ముప్పుగా మారిన సాయుధ నక్సలిజంపై పోరాటంలో కీలక విజయం సాధించామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. ఒకప్పుడు నక్సలైట్ల ప్రభావంతో అశాంతికి గురైన బస్తర్ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలతో కలిసి ఆయన దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.
జవాన్ల మధ్య దీపావళి.. బస్తర్లో ప్రధాని మోదీ సందడి
ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్ ప్రాంతంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భద్రతా బలగాలతో కలిసి దీపావళి వేడుకలు నిర్వహించారు. గతంలో నక్సలైట్ల దాడులు, హింసాత్మక ఘటనలతో వార్తల్లో నిలిచిన ఈ ప్రాంతం ప్రస్తుతం అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశ రక్షణ కోసం కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటూ విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సైనికులతో పండుగ జరుపుకోవడం తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని చెప్పారు. జవాన్లకు స్వయంగా స్వీట్లు తినిపించి వారితో ఆత్మీయంగా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా సైనికుల ధైర్యసాహసాలను ప్రశంసించిన మోదీ.. వారి నిరంతర కృషి వల్లే దేశంలో శాంతి, భద్రతకు బలమైన పునాది ఏర్పడిందని అన్నారు. నక్సలిజం ప్రభావం తగ్గడంతో బస్తర్లో అభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయని వివరించారు.
నక్సలిజం నిర్మూలనలో భద్రతా బలగాల పాత్ర కీలకం
దేశంలో నక్సలిజం సమస్య ఒకప్పుడు తీవ్ర స్థాయిలో ఉండేదని ప్రధాని గుర్తుచేశారు. దాదాపు 20 రాష్ట్రాల్లోని 230కి పైగా జిల్లాలు మావోయిస్టు ప్రభావానికి గురయ్యాయని తెలిపారు. అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రజలు స్వేచ్ఛగా బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితులు ఉండేవని, ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడానికి కూడా భయపడేవారని వివరించారు. అలాంటి పరిస్థితులను మార్చడంలో భద్రతా బలగాలు అసాధారణమైన పోరాటం చేశాయని కొనియాడారు. సీఆర్పీఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్, ఐటీబీపీ, ఎస్ఎస్బీ, ఐఆర్బీతో పాటు రాష్ట్ర పోలీసు విభాగాలు అందించిన సేవలను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. బస్తర్ ఫైటర్స్ వంటి ప్రత్యేక బలగాల కమాండోలు, మహిళా సిబ్బంది కూడా నక్సలిజం వ్యతిరేక పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించారని ప్రశంసించారు. దేశ అంతర్గత భద్రత కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా పనిచేసిన అమరవీరుల త్యాగాలను భారతదేశం ఎప్పటికీ మరిచిపోదని స్పష్టం చేశారు.
తుపాకీ నక్సలిజం ముగిసింది.. మానసిక నక్సలిజంపై పోరాటం అవసరం
నక్సలిజం వ్యతిరేక పోరాటంలో భద్రతా బలగాలు సాధించిన విజయాన్ని ప్రధాని అభినందించారు. అయితే సాయుధ నక్సలిజం తగ్గిపోయినంత మాత్రాన సమాజానికి ఎదురయ్యే అన్ని ప్రమాదాలు తొలగిపోయినట్లు కాదని వ్యాఖ్యానించారు. తుపాకులు పట్టుకుని హింసకు పాల్పడే నక్సలైట్లతో పాటు, ప్రజల మధ్య విభేదాలు సృష్టిస్తూ విద్వేష భావాలను వ్యాప్తి చేసే మానసిక నక్సలైట్లను కూడా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అమాయక ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడం, సమాజంలో అనుమానాలు, ఘర్షణలు పెంచే ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. దేశ ఐక్యతకు విఘాతం కలిగించే ఇలాంటి ఆలోచనా ధోరణులను సమష్టిగా తిప్పికొట్టాలని సూచించారు. భద్రతా బలగాలు క్షేత్రస్థాయిలో సాధించిన విజయాన్ని సమాజంలోనూ కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యల సారాంశం.
దేశ సైనికులే నా కుటుంబం.. మోదీ భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు
దీపావళి సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ సైనికులతో తనకున్న అనుబంధాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. సాధారణంగా పండుగల సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడపాలని కోరుకుంటారని చెప్పారు. అయితే తనకు మాత్రం దేశ రక్షణ కోసం సరిహద్దుల్లో, అంతర్గత ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సైనికులే కుటుంబ సభ్యులని భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు. మాతృభూమి రక్షణ కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న వీర సైనికులు, మహిళా సిబ్బంది తన కుటుంబంలో భాగమని అన్నారు. అందుకే వారితో కలిసి దీపావళి జరుపుకునేందుకు బస్తర్కు వచ్చినట్లు వివరించారు. దేశ ప్రజలు ప్రశాంతంగా పండుగలు జరుపుకోవడానికి సైనికులు తమ వ్యక్తిగత జీవితాలను త్యాగం చేస్తున్నారని, వారి సేవలను ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవించాలని సూచించారు.
12 ఏళ్లలో 50 కోట్ల మందికి పేదరికం నుంచి విముక్తి
దేశంలో శాంతిభద్రతలు మెరుగుపడటంతో పాటు ఆర్థిక, సామాజిక రంగాల్లోనూ గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. గత 12 ఏళ్లలో నక్సలిజం, వేర్పాటువాదం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంతో పాటు పేదరిక నిర్మూలనలోనూ దేశం గొప్ప పురోగతి సాధించిందన్నారు. ప్రపంచ బ్యాంకు నివేదికను ప్రస్తావిస్తూ.. ఈ కాలంలో భారత్లో సుమారు 50 కోట్ల మంది తీవ్ర పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని వెల్లడించారు. దశాబ్దాలుగా పేదరిక నిర్మూలన గురించి నినాదాలు వినిపించినప్పటికీ, గత 12 ఏళ్లలో సాధించిన పురోగతి ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని పేర్కొన్నారు. దేశంలో భద్రత, శాంతియుత వాతావరణం నెలకొన్నప్పుడే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు సమర్థంగా చేరుతాయని వివరించారు. సైనికుల నిరంతర పహారా, త్యాగాల వల్లే దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగుతున్నాయని మోదీ స్పష్టం చేశారు.