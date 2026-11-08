ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఇరుకైన నది ఇదే.. ఒక్క గెంతుతోనే దాటేయొచ్చు
Narrowest River: సాధారణంగా నదులు అంటే విశాలమైన నీటి ప్రవాహాలు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ప్రపంచంలో ఒక నది మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నం. దీని వెడల్పు కేవలం కొన్ని సెంటీమీటర్లు మాత్రమే. ఒక మనిషి చిన్న గెంతుతోనే ఈ నదిని దాటేయవచ్చు. ఈ నది ఎక్కడ ఉందంటే?
చైనాలో ప్రవహించే అరుదైన నది
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఇరుకైన నదిగా హువాలై నది (Hualai River) గుర్తింపు పొందింది. ఈ నది ఉత్తర చైనాలో ప్రవహిస్తుంది. సుమారు 17 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉన్న ఈ నది దాదాపు 10 వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి ఉందని పలు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. ఇంత సుదీర్ఘ కాలంగా తన సహజ ప్రవాహాన్ని కొనసాగిస్తుండటం దీని మరో ప్రత్యేకత. సాధారణ నదులతో పోలిస్తే దీని రూపం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది.
కొన్ని చోట్ల వెడల్పు కేవలం 4 సెంటీమీటర్లే
హువాలై నది ప్రత్యేకత దాని వెడల్పులోనే ఉంది. ఈ నది సగటు వెడల్పు కేవలం 15 సెంటీమీటర్లు మాత్రమే. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే ఇది మరింత తగ్గి కేవలం 4 సెంటీమీటర్లకు పరిమితమవుతుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి చాలా సులభంగా ఒక ఒడ్డు నుంచి మరో ఒడ్డుకు గెంతగలడు. అందుకే ఈ నదిని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఇరుకైన నదిగా పిలుస్తారు. ఇంత తక్కువ వెడల్పుతో ఒక నది నిరంతరం ప్రవహించడం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది.
నది లోతు కూడా చాలా తక్కువే
ఈ నది వెడల్పుతో పాటు లోతు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఆడిటీ సెంట్రల్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, దీని గరిష్ఠ లోతు సుమారు 50 సెంటీమీటర్లు మాత్రమే. అంటే సాధారణ నదుల్లో కనిపించేంత లోతు ఇందులో ఉండదు. ఈ నదిలోని నీరు భూగర్భ జల ఊటల నుంచి వస్తుంది. చుట్టుపక్కల ఉన్న రాళ్లు, మట్టి పొరల నుంచి నీరు నెమ్మదిగా పైకి చేరి చిన్న ప్రవాహంగా మారుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన నీటి ప్రవాహమే హువాలై నదిగా కొనసాగుతోంది.
చివరకు దలై నూర్ సరస్సులో కలుస్తుంది
హువాలై నది తన ప్రయాణాన్ని చిన్న ప్రవాహంగా ప్రారంభించి నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతుంది. చివరకు దలై నూర్ సరస్సు (Dalai Nur Lake)లో కలుస్తుంది. ఈ నది ఏర్పడటానికి కారణమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు, భూగర్భ జలాల కదలికలు ప్రకృతిలోని ఎన్నో ప్రత్యేకతలను తెలియజేస్తాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వేల సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ సహజ నీటి ప్రవాహం భూమిపై జరిగే భౌగోళిక మార్పులకు ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న ప్రకృతి అద్భుతం
చాలా చిన్న పరిమాణంలో ఉన్నప్పటికీ హువాలై నది తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. దీనిని ఒక సహజ భౌగోళిక అద్భుతంగా అభివర్ణిస్తారు. నది చిన్నదే అయినా దాని చుట్టూ ప్రత్యేకమైన పర్యావరణ వ్యవస్థ కొనసాగుతోంది. ఈ వింత నదిని చూడటానికి చైనాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా దీని వెడల్పును ప్రత్యక్షంగా చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటారు. ఒక్క గెంతుతో దాటేయగలిగే నది కూడా ఉంటుందా? అని సందేహపడే వారికి హువాలై నది ప్రకృతి సృష్టించిన ఓ అద్భుతమైన సమాధానంగా నిలుస్తోంది.