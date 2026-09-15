PMAY: తెలుగు ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. 5 లక్షల ఇళ్లు కేటాయింపు
PMAY: ఇళ్లు లేని పేద కుటుంబాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన (PMAY) కింద ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు అదనంగా 5 లక్షల ఇళ్లను కేటాయించినట్లు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ వెల్లడించారు.
తొలిసారి భారీగా ఇళ్ల కేటాయింపు
గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒకేసారి ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఇళ్లు మంజూరు చేయడం ఇదే తొలిసారి అని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఈ కేటాయింపుల ద్వారా రెండు రాష్ట్రాల్లో సొంత ఇల్లు లేని అర్హులైన పేద కుటుంబాలకు ప్రయోజనం కలగనుంది. గతంలో మంజూరైన ఇళ్లకు అదనంగా తాజా కేటాయింపులు ఉంటాయని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుర్తించే అర్హత కలిగిన కుటుంబాలకు పథకం నిబంధనల ప్రకారం ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఈ పథకం ద్వారా కేంద్రం నుంచి నిధులు సమకూరనున్నాయి.
ఏపీకి గతంలో కేటాయింపులు ఎలా ఉన్నాయంటే..
2019 నుంచి 2024 మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్కు 1.78 లక్షల ఇళ్లు కేటాయించినట్లు కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. అయితే ఆ సమయంలో కేటాయించిన వాటిలో 42 వేల ఇళ్ల నిర్మాణం మాత్రమే పూర్తయిందని వివరించారు. 2024 తర్వాత రాష్ట్రానికి ఇళ్ల కేటాయింపును గణనీయంగా పెంచినట్లు చెప్పారు. తాజా మంజూరుతో ఏపీలో మరింత మంది పేద కుటుంబాలు సొంతింటి నిర్మాణానికి కేంద్ర సహాయం పొందే అవకాశం ఏర్పడింది. గతంలో పూర్తికాని ఇళ్లతో పాటు కొత్తగా మంజూరయ్యే ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని కూడా వేగంగా పూర్తి చేయాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణకు 2 లక్షల ఇళ్లు..
2019-24 మధ్యకాలంలో తెలంగాణ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ పథకంలో భాగస్వామిగా లేదని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇళ్ల కేటాయింపుపై కేంద్రాన్ని పలుమార్లు కోరారని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరిన సంఖ్య కంటే ఎక్కువగానే ఇళ్లు మంజూరు చేసినట్లు వెల్లడించారు. తాజా కేటాయింపులో తెలంగాణకు 2 లక్షల ఇళ్లు దక్కాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని సొంత ఇల్లు లేని అర్హులైన కుటుంబాలకు కొత్తగా అవకాశం లభించనుంది.
ఇంటి నిర్మాణానికి రూ.1.80 లక్షల వరకు సాయం
ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి కేంద్రం నుంచి రూ.1.20 లక్షల ప్రాథమిక ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. ఇతర ప్రభుత్వ సహాయాలను కలుపుకుంటే లబ్ధిదారుడికి దాదాపు రూ.1.80 లక్షల వరకు ప్రయోజనం లభించే అవకాశం ఉందని మంత్రి వివరించారు. స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం కింద మరుగుదొడ్డి నిర్మాణానికి రూ.12 వేల ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. లబ్ధిదారుల ఎంపికలో పారదర్శకత కోసం ఆవాస్ ప్లస్ యాప్ను వినియోగించనున్నట్లు తెలిపారు. జియో ట్యాగింగ్తో వివరాల నమోదు చేపట్టడంతో పాటు లబ్ధిదారులే తమ వివరాలను నమోదు చేసుకునేలా సెల్ఫ్ సర్వే సదుపాయం కూడా కల్పించినట్లు చెప్పారు.
అర్హత నిబంధనల్లో మార్పులు.. 2-3 ఏళ్లలో నిర్మాణం పూర్తి
పథకం అర్హత నిబంధనల్లో కేంద్రం కొన్ని మార్పులు చేసినట్లు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. కుటుంబ నెలవారీ ఆదాయ అర్హత పరిమితిని రూ.10 వేల నుంచి రూ.15 వేలకు పెంచినట్లు చెప్పారు. మోటార్ బైక్ లేదా ఫ్రిజ్ ఉన్నంత మాత్రాన పథకం ప్రయోజనం కోల్పోకుండా నిబంధనలను సవరించినట్లు వివరించారు. ఇప్పటికే మంజూరైన ఇళ్లు, తాజాగా కేటాయించిన గృహాల నిర్మాణాన్ని రెండు నుంచి మూడేళ్లలోపు పూర్తి చేయాలన్నది కేంద్రం లక్ష్యమని తెలిపారు. లబ్ధిదారుల ఎంపికలో రాజకీయాలకు తావు లేకుండా అర్హత ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి అవకాశం కల్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు.