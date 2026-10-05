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- Post Office Scheme: రోజుకు రూ.300 దాచితే చాలు.. చేతికి రూ. 6.42 లక్షలు.. పోస్టాఫీసు అద్భుత స్కీమ్
Post Office Scheme: రోజుకు రూ.300 దాచితే చాలు.. చేతికి రూ. 6.42 లక్షలు.. పోస్టాఫీసు అద్భుత స్కీమ్
Post Office Scheme: చిన్న మొత్తాల పొదుపుతో ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా గ్యారంటీ రిటర్న్స్ కోరుకునే వారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ అందిచే 5 ఏళ్ల రికరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. మీరు రోజుకు కేవలం ₹300 చొప్పున పక్కనబెడితే మీ చేతికి ₹6.42 లక్షలు వస్తాయి.
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ప్రతి నెలా చేసే చిన్న చిన్న పొదుపులే భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తంలో ఉపయోగపడతాయి. మీరు సరైన చోట పెట్టుబడి పెడితే కొన్ని సంవత్సరాలలో మంచి ఫండ్ సిద్ధమవుతుంది. మీరు రోజుకు దాదాపు ₹300 పొదుపు చేయగలిగితే, అది నెలకు దాదాపు ₹9,000 అవుతుంది. ఈ డబ్బును పోస్ట్ ఆఫీస్ (Post office) 5 ఏళ్ల రికరింగ్ డిపాజిట్ (RD) పథకంలో జమ చేయడం ద్వారా మెచ్యూరిటీ నాటికి దాదాపు ₹6.42 లక్షల పెద్ద నిధిని తయారు చేసుకోవచ్చు.
5 ఏళ్లలో ఎంత జమ అవుతుంది?
పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ అంటే ఆర్డీలో ప్రతి నెలా ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 5 ఏళ్ల పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీపై ఏడాదికి 6.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ఈ పథకంలో వడ్డీ ప్రతి త్రైమాసికంలో కాంపౌండింగ్ రూపంలో లెక్కిస్తారు.
మీరు ప్రతి నెలా ₹9,000 జమ చేస్తే, క్యాలిక్యులేషన్ ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది:
• నెల డిపాజిట్: ₹9,000
• కాలపరిమితి: 5 సంవత్సరాలు (60 నెలలు)
• మొత్తం జమ: ₹9,000 × 60 = ₹5,40,000
• వడ్డీ రేటు: ఏటా 6.7%
• అంచనా వడ్డీ: దాదాపు ₹1,02,292
• మెచ్యూరిటీ మొత్తం: దాదాపు ₹6,42,292
అంటే 5 ఏళ్లలో మీరు డిపాజిట్ చేసిన సొంత డబ్బు ₹5.40 లక్షలు కాగా, దానికి వడ్డీ రూపంలో దాదాపు ₹1.02 లక్షలు జతవుతాయి.
రోజుకు ₹300 పొదుపు చేయడం అంటే ఏమిటి?
రోజుకు ₹300 చొప్పున పొదుపు చేయడాన్ని నెలవారీగా చూస్తే అది దాదాపు ₹9,000 అవుతుంది. అయితే ఆర్డీలో డబ్బును ప్రతిరోజూ జమ చేయరు. ఒక నిర్ణీత నెలవారీ వాయిదా రూపంలో మాత్రమే జమ చేస్తారు. కాబట్టి రోజుకు ₹300 ఆదా చేయడమే మీ లక్ష్యం అయితే, మీరు ప్రతి నెలా ₹9,000 పక్కన పెట్టి ఆర్డీ వాయిదా చెల్లించవచ్చు.
ఎంత మొత్తంతో ప్రారంభించవచ్చు?
పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీలో చాలా తక్కువ మొత్తంతో కూడా పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు. ప్రభుత్వ సమాచారం ప్రకారం, ఆర్డీలో నెలకు కనీసం ₹100 డిపాజిట్ చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత డబ్బును ₹10 రూపాయలతో కూడా పెంచుకుంటూ వెళ్లవచ్చు. ఇందులో గరిష్ఠ డిపాజిట్కు ఎలాంటి పరిమితి లేదు. ఈ పథకం సాధారణ కాలపరిమితి 5 సంవత్సరాలు. అవసరమైతే దీనిని మరింత పొడిగించే వెసులుబాటు కూడా ఉంది.
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పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్డీ అనేది ప్రభుత్వ చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలలో ఒక భాగం. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది. మార్కెట్ రిస్క్ లేకుండా ఖచ్చితమైన వడ్డీ, క్రమబద్ధమైన పొదుపు కోరుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
అయితే, 6.7 శాతం వడ్డీ రేటు శాశ్వతంగా స్థిరంగా ఉండదని గుర్తుంచుకోండి. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాల వడ్డీ రేట్లను ప్రభుత్వం ప్రతి త్రైమాసికంలో సమీక్షిస్తుంది. కాబట్టి కొత్త ఖాతా తెరిచే సమయంలో అమలులో ఉన్న ప్రస్తుత వడ్డీ రేటును సరిచూసుకోవడం మంచిది.