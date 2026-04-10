- Home
- National
PM SYM Scheme : ప్రభుత్వ బంపర్ ఆఫర్.. నెలకు రూ. 55 కడితే చాలు.. ప్రతి నెలా మీ అకౌంట్లోకి రూ. 3000
PM Shram Yogi Maandhan Yojana : అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, చిరు వ్యాపారుల కోసం కేంద్రం ప్రధాని శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజనను అందిస్తోంది. నెలకు చాలా తక్కువ మొత్తంతో జమచేయడంతో 60 ఏళ్ల తర్వాత రూ. 3000 పింఛను పొందవచ్చు. ఆ పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన: అసంఘటిత కార్మికులకు ఒక వరం
దేశంలో కోట్లాది మంది అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, చిరు వ్యాపారులు ప్రతిరోజూ రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని కష్టపడుతుంటారు. అయితే, వయసు మళ్లిన తర్వాత వారి పరిస్థితి ఏమిటి? సంపాదన లేక, శరీరం సహకరించక ఇబ్బంది పడే వృద్ధులకు అండగా నిలిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన (PM SYM), ఎన్పీఎస్ ట్రేడర్స్ (NPS Traders) పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకాల ద్వారా నెలకు కేవలం రూ. 55 నుంచి రూ. 200 వరకు పొదుపు చేయడం ద్వారా, 60 ఏళ్ల తర్వాత ప్రతి నెలా రూ. 3,000 గ్యారెంటీ పింఛను పొందవచ్చు.
PM SYM Scheme : ఎవరెవరు ఈ పథకానికి అర్హులు?
ఈ పథకం ముఖ్యంగా తక్కువ ఆదాయం కలిగిన కార్మికుల కోసం తీసుకొచ్చారు.
• వయోపరిమితి: 18 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్ల లోపు వారు మాత్రమే చేరాలి.
• ఆదాయం: నెలకు రూ. 15,000 కంటే తక్కువ సంపాదన ఉండాలి.
• నిబంధన: ఈపీఎఫ్ (EPF), ఈఎస్ఐ (ESI) లేదా ఇతర ప్రభుత్వ పింఛను పథకాలు పొందుతున్న వారు దీనికి అనర్హులు. అలాగే, ఆదాయపు పన్ను చెల్లించే వారు కూడా ఈ పథకంలో చేరలేరు.
PM SYM Scheme : ఎంత జమ చేయాలి? కేంద్రం వాటా ఎంత?
మీరు చెల్లించే ప్రీమియం మీ వయసుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఎంత సొమ్ము చెల్లిస్తారో, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మీ ఖాతాలో అంతే మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది.
• 18 ఏళ్ల వయసులో చేరితే: నెలకు కేవలం రూ. 55.
• 30 ఏళ్ల వయసులో చేరితే: నెలకు రూ. 105.
• 40 ఏళ్ల వయసులో చేరితే: నెలకు రూ. 200.
ఈ మొత్తాన్ని 60 ఏళ్లు నిండేవరకు ప్రతి నెలా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎల్ఐసీ ఈ నిధులను పర్యవేక్షిస్తుంది.
PM SYM Scheme : లబ్ధిదారులు ఎవరు? ఏ ఏ వృత్తుల వారు చేరవచ్చు?
ఈ పథకం పరిధి చాలా పెద్దది. సమాజంలోని దాదాపు అన్ని రకాల చిరు వృత్తుల వారు ఇందులో చేరవచ్చు..
• కూలీలు: వ్యవసాయ, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, హమాలీలు, పెయింటర్లు, ప్లంబర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు.
• చేతి వృత్తుల వారు: చేనేత కార్మికులు, కుమ్మరి, కమ్మరి, స్వర్ణకారులు, టైలర్లు.
• సేవా రంగం: ఆశా వర్కర్లు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు, డెలివరీ బాయ్స్.
• చిరు వ్యాపారులు: తోపుడు బండ్ల మీద వ్యాపారం చేసేవారు, హోటల్ కార్మికులు, సెలూన్ షాపుల వారు..
PM SYM పథకం కుటుంబానికి భరోసా: నామినీకి లభించే ప్రయోజనాలు ఇవే
దురదృష్టవశాత్తూ పింఛను పొందుతున్న వ్యక్తి మరణిస్తే, వారి జీవిత భాగస్వామికి (నామినీ) 50 శాతం పింఛను అంటే రూ. 1,500 అందుతుంది. ఒకవేళ లబ్ధిదారుడు 60 ఏళ్లు నిండకముందే మరణిస్తే, అప్పటివరకు జమ చేసిన మొత్తాన్ని వడ్డీతో సహా నామినీకి తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. దీనివల్ల కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది.
PM SYM Scheme : అప్లై చేసుకోవడం ఎలా?
ఈ పథకంలో చేరడం చాలా సులభం. మీకు ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ ఖాతా, మొబైల్ నంబర్ ఉంటే సరిపోతుంది.
• ఆన్లైన్ ద్వారా: PM-SYM అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి 'Self Enrollment' ఆప్షన్ ఎంచుకుని, మొబైల్ ఓటీపీ ద్వారా వివరాలు నమోదు చేయవచ్చు.
• సీఎస్సీ సెంటర్లు: మీ గ్రామంలో లేదా పట్టణంలోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లు ద్వారా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
• డిజిటల్ పేమెంట్: ప్రతి నెలా మీ బ్యాంక్ ఖాతా నుండి ఆటోమేటిక్ గా ప్రీమియం కట్ అయ్యేలా 'ఆటో డెబిట్' సౌకర్యం పెట్టుకోవచ్చు.