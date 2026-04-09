Top 10 IITs in India: ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ 2024 ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం భారత్లో బెస్ట్ ఐఐటీల జాబితాను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. మద్రాస్ ఐఐటీ టాప్ లో నిలిచింది. మరి హైదరాబాద్ స్థానం ఎంత?
నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ (NIRF) 2024 జాబితాలో ఐఐటీ మద్రాస్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. చెన్నైలోని ఈ సంస్థ 89.46 స్కోరు సాధించింది.
ఐఐటీ ఢిల్లీ 86.66 స్కోరుతో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ముంబైలోని ఐఐటీ బాంబే 83.09 స్కోరుతో దేశంలోనే మూడో బెస్ట్ సాంకేతిక విద్యా సంస్థగా నిలిచింది.
ఐఐటీ కాన్పూర్ 82.79 స్కోరుతో నాలుగో స్థానంలో ఉంది. పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ 76.88 స్కోరు సాధించి ఐదో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
ఉత్తరాఖండ్లోని ఐఐటీ రూర్కీ 76.00 స్కోరుతో ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. అస్సాంలోని ఐఐటీ గౌహతి 71.86 స్కోరుతో ఏడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
తెలంగాణలోని ఐఐటీ హైదరాబాద్ 71.55 స్కోరుతో ఎనిమిదో స్థానంలో నిలిచింది. దక్షిణాదిలో బెస్ట్ విద్యా సంస్థల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.
వారణాసిలోని ఐఐటీ (BHU) 66.69 స్కోరుతో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది. ఐఐటీ ధన్బాద్ 64.83 స్కోరుతో టాప్ 10లో స్థానం సంపాదించింది.
