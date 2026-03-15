ఈ ఊరిలో ఫోన్లు పనిచేయవు.. అయినా టూరిస్టులు ఎందుకు క్యూ కడుతున్నారో తెలుసా?
Indias Highest Village : హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్పితి వ్యాలీలో ఉన్న కోమిక్ భారతదేశపు అత్యంత ఎత్తైన గ్రామం. ఇక్కడి జనాభా 150 కంటే తక్కువే. ఈ ఊరిలో ఫోన్లు పనిచేయవు.. అయినా టూరిస్టులు ఎందుకు క్యూ కడుతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భారతదేశపు ఎత్తైన గ్రామం.. కోమిక్ గురించి తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు
ప్రకృతి రమణీయతకు పెట్టింది పేరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం. ఈ అద్భుతమైన రాష్ట్రంలోని అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాల మధ్య భారతదేశపు అత్యంత ఎత్తైన గ్రామం కొలువై ఉంది. ఆ గ్రామం పేరు కోమిక్. లాహౌల్, స్పితి జిల్లాకు చెందిన స్పితి లోయలో ఈ అందమైన చిన్న గ్రామం ఉంది. ఇది సముద్ర మట్టానికి ఏకంగా 4,587 మీటర్ల ఎత్తులో ఉండటం విశేషం. ఈ గ్రామం ఇంత ఎత్తులో ఉండటం వలన దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది.
ఈ కోమిక్ గ్రామం గురించి చెప్పాలంటే ముందుగా ఇక్కడి జనాభా గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకంటే, ఈ ఎత్తైన గ్రామంలో నివసించే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువ. ఇక్కడి జనాభా కేవలం 150 కంటే తక్కువే ఉంటుంది. ఇంత తక్కువ జనాభా ఉన్నప్పటికీ ఈ గ్రామం పర్యాటకంగా ఎంతో విశేషమైన గుర్తింపును పొందింది.
ప్రకృతి అందాలు నడుమ సాహసంతో కూడిన ప్రయాణం
ఇంతటి అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతానికి చేరుకోవడం ఒకప్పుడు అసాధ్యమైన విషయంగా భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ గ్రామానికి మోటారు వాహనాలు వెళ్లే సదుపాయం ఉంది. వాహనాల ద్వారా ఇక్కడికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు. అందువల్ల ఈ కోమిక్ గ్రామం ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రంగా మారిపోయింది. ఈ గ్రామానికి చేరుకునే ప్రయాణం కూడా పర్యాటకులకు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్లే దారిలో పర్వత రహదారులు ఉంటాయి. ఈ రహదారుల గుండా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల కనిపించే ప్రకృతి అందాలు ప్రతి ఒక్కరినీ కొత్తలోకం లోకి తీసుకెళ్తాయి. దారి పొడవునా రాతి పర్వత భూభాగాలు కనువిందు చేస్తాయి. అలాగే లోతైన లోయలు, మంచుతో కప్పబడిన హిమానీనదాలు కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి.
అయితే, ఈ ప్రయాణంలో పర్యాటకులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంతటి ఎత్తైన ప్రదేశానికి వెళ్లేటప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్ సిక్నెస్ అంటే ఎత్తులో ఉండే వాతావరణానికి శరీరం అలవాటు పడకపోవడం వల్ల వచ్చే అనారోగ్యం వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా మంది ప్రయాణికులకు ఇది ఒక నిజమైన సవాలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి తగిన జాగ్రత్తలతో మాత్రమే ఈ ప్రయాణం చేయాలి.
ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం.. టాంగ్యుడ్ బౌద్ధ మఠం
కోమిక్ గ్రామంలో పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షించే ప్రధానమైన ప్రదేశాలలో టాంగ్యుడ్ బౌద్ధ మఠం ఒకటి. ఇది అనేక శతాబ్దాల నాటి అతి పురాతనమైన బౌద్ధ దేవాలయం. మంచుతో కప్పబడిన కొండల మధ్య ఈ మఠం ఎంతో గంభీరంగా పైకి లేచి కనిపిస్తుంది. ఈ మఠం ముదురు ఎరుపు రంగులో పెయింట్ చేయబడి ఉంటుంది. అలాగే దీని గోడలపై ఉన్న అత్యంత క్లిష్టమైన, అందమైన కుడ్యచిత్రాలు ఎంతో అలంకారప్రాయంగా ఉంటాయి.
ఈ టాంగ్యుడ్ మఠం స్థానిక ప్రజలందరికీ ఒక ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా సేవలు అందిస్తోంది. ప్రశాంతతను కోరుకునే పర్యాటకులకు ఇది సరైన గమ్యస్థానం. అలాగే హిమాలయ బౌద్ధ సంస్కృతిని మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలని భావించే ప్రయాణికులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన సందర్శన ప్రదేశం. ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ మఠంలో గడిపి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతను పొందుతారు.
పర్యాటక ఆకర్షణ.. డిజిటల్ డిటాక్స్ అనుభూతి
గత సంవత్సర కాలంగా పెరిగిన పర్యాటకం కారణంగా కోమిక్ గ్రామానికి మంచి గుర్తింపు లభించింది. పర్యాటకుల తాకిడి పెరిగినప్పటికీ, ఈ గ్రామం తన సహజత్వాన్ని, ప్రామాణికతను ఏమాత్రం కోల్పోకుండా నిలుపుకుంది. ఇక్కడ పర్యాటకుల కోసం స్థానిక కుటుంబాలతో కలిసి ఉండేలా హోమ్స్టే సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ హోమ్స్టేలలో బస చేయడం ద్వారా సందర్శకులు స్పితి వ్యాలీ ప్రజల ఆతిథ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడి వారి సాంప్రదాయ ఆహారాన్ని కూడా రుచి చూడవచ్చు.
ఆకాశానికి ఇంత దగ్గరగా, ఇంత ఎత్తులో జీవించే ప్రజల జీవనశైలి ఎలా ఉంటుందో కూడా పర్యాటకులు నేరుగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మొబైల్ కనెక్టివిటీ చాలా పరిమితంగా మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంటర్నెట్ సదుపాయం అంతంత మాత్రమే. అందువలన ఇక్కడ గడిపే సమయం సహజంగానే ఒక డిజిటల్ డిటాక్స్ అనుభవంగా మారిపోతుంది. స్మార్ట్ ఫోన్లకు దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంతంగా గడపవచ్చు.
కఠినమైన వాతావరణం.. స్థానికుల జీవన విధానం
ఇక్కడి కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల మధ్య కూడా గ్రామస్థులు ఎంతో అసాధారణమైన సంకల్పంతో తమ జీవితాలను కొనసాగిస్తున్నారు. వారు ప్రధానంగా తమ పశుసంపదపై ఆధారపడి జీవిస్తారు. అలాగే వారి సాంప్రదాయ వ్యవసాయ పద్ధతులు వారికి ఎంతో అండగా నిలుస్తాయి. వీటన్నింటికి మించి వారి దగ్గరి సంబంధాలు కలిగిన సమాజ ఐక్యత వారికి ఎంతో బలాన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడి వారి జీవితం అనేది ఒక సాధారణత్వం, సాంప్రదాయం, వాతావరణాన్ని తట్టుకునే స్థితిస్థాపకత కలయికగా ఉంటుంది.
ఈ గ్రామంలో చలికాలం అత్యంత చల్లగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో నెల ముగిసే లోపే ఇక్కడి ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పడిపోతాయి. దీని ఫలితంగా ఈ ప్రాంతం మొత్తం అతి భయంకరమైన చలితో గడ్డకట్టుకుపోతుంది. అలాగే బయటి ప్రపంచంతో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా పూర్తి ఒంటరిగా మారిపోతుంది. అటువంటి పరిస్థితులను సైతం గ్రామస్థులు ఎంతో ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు.